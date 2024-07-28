Ветеран-издатель Марко "Вырий" Мельник: Не надо быть писателем, чтобы описать свои воспоминания

Ветеран российско-украинской войны Марко Мельник с позывным "Вырий" после Революции Достоинства в 2014 году пошел добровольцем на войну, служил в разведке и медицинской службе "АЗОВа". А по возвращении с фронта в 2016 году основал первое ветеранское издательство markobook, которое публикует патриотическую литературу.

После 24 февраля 2022 года Марко снова пошел добровольцем на фронт. На этот раз вступил в 206-й батальон Территориальной обороны ВСУ города Киева, был участником обороны столицы и боев в Ирпени.

Об истории Марка Мельника и его ветеранском бизнесе - читайте в совместном проекте РБК-Украина и Министерства по делам ветеранов.

Борьба началась с Майдана

"Во время Революции Достоинства я почти все время провел на Майдане, был в самообороне. Гранату "поймал", дыра до сих пор в ноге. Потом вернулся в родной Кривой Рог, там создал сотню самообороны. У нас было много пророссийских элементов и компартия тогда еще существовала, она имела большинство мест в моем районе. Когда началась временная оккупация Крыма, у нас в городе начали появляться "заезжие люди" в военной форме на российских номерах. Мы их ловили, сдавали тогда еще в милицию, а потом выяснили, что среди милиции тоже были сепаратисты", - рассказывает ветеран.

В Кривом Роге Марко с единомышленниками занялся активной деятельностью в пользу Украины.

"Мы тогда заставили депутатов проголосовать за снос памятника Ленину, за принятую на Майдане резолюцию осуждения Януковича и Партии регионов", - добавляет Мельник.

Марко Мельник пошел на войну добровольцем в 2014 году (фото: facebook/Марко Мельник)

Когда началась российская вооруженная агрессия на востоке Украины в 2014 году, друг Марка пошел на фронт.

"Мой друг Максим Пошедин - один из первых поехал в батальон Днепр. Он погиб в Иловайске. Я чувствовал себя некомфортно, находясь в тылу. Поэтому собрал четырех друзей и мы добровольцами поехали на войну. Я понимал, что не пройду проверку на пригодность из-за состояния здоровье. Даже курс молодого бойца было тяжело пройти. Поэтому договорились, чтобы наша маленькая делегация могла сразу приехать на передовую", - говорит Марко.

Два года на фронте

На фронте Марко был водителем-парамедиком на военном реанимобиле медицинской службы. Параллельно с этим руководил работой группы военных журналистов идеологической службы полка "АЗОВ". Участвовал в Широкинской наступательной операции в 2015 году.

"Я был в медицинской службе, моя задача - эвакуировать раненых и погибших. Во время Широкинской операции мы выезжали на позиции забирать побратимов с поля боя. Запомнилось буквально все. Были и трагические моменты, и комические - все случаи интересны. Я об этом написал книгу "Широкинская операция", однако она уже давно закончилась. Четыре издания пережила", - рассказывает ветеран.

Марк признается, что работа в медицинской службе на передовой оставила глубокий след в его памяти. А возвращение в гражданскую жизнь оказалось непростым. Ветеран чувствовал диссонанс между опытом войны и реалиями мирной жизни.

Марко был водителем-парамедиком и параллельно с этим руководил группой военных журналистов идеологической службы полка "АЗОВ" (фото: facebook/Марко Мельник)

"Мы добровольно шли на войну, поэтому у нас никаких травм и особых адаптаций не было, но чувствовал диссонанс после возвращения. На фронте мы могли друг на друга рассчитывать, а в гражданской жизни такого не было. Здесь возникало впечатление, что войны нет. Часто нам говорили: "Мы вас туда не посылали". Все эти фразы родились в 2014-16-х годах, когда уже первые добровольцы начали возвращаться", - добавляет Мельник.

По его словам, тогда было абсолютное непонимание со стороны общества, кто такие ветераны.

"В 2016 году, когда я уволился, нам говорили: "Ветераны - это Вторая мировая. А кто вы такие?" Затем общество адаптировалось. А сейчас с этим проще. Уже все понимают, что это заслуга военных, что у нас есть свои дома, большинство из них целые, и что мы не под оккупацией в подвалах сидим и нас не расстреливают", - говорит ветеран.

"Вырий" уволился со службы в 2016 году (фото: facebook/Марко Мельник)

Старт собственного дела

Вернувшись в гражданскую жизнь, Мельник занялся книгоизданием - создал первое ветеранское издательство markobook.

"Я себя писателем не считаю, я написал свою книгу сугубо по приколу, чтобы показать побратимам, что не надо быть писателем, чтобы описать свои воспоминания. Агитировал друзей написать об Иловайске, Марьинке, там где я не был. О первой обороне Мариуполя и его освобождении. И все говорили, я же не писатель, кто это будет читать?", - говорит ветеран.

Первые книги Мельник опубликовал за свои деньги и при поддержке побратимов из общественной организации "Гражданский корпус Азова".

Марко основал первое ветеранское издательство (фото: facebook/Марко Мельник)

"Общество тогда мало интересовалось нашей литературой. Но со временем ситуация изменилась. Сейчас спрос на ветеранскую литературу возрос. Самая популярная наша книга - это "Украинский национализм. Основы идеологии". Люди созрели к пониманию украинского национализма. Ветеранская литература стала важным инструментом для распространения национальных идей и ценностей", - говорит Марко.

При одном разговоре с коллегами из Украинского ветеранского фонда Мельник узнал о проекте "Створено захисниками", который реализует Минветеранов. Тогда заполнил анкету и присоединился к проекту. Эта инициатива маркирует товары и продукцию, изготовленную ветеранами, способствуя таким образом узнаваемости и дальнейшему развитию бизнеса.

"Люди, прошедшие войну, часто остаются со своими проблемами один на один. Самое главное - это поддержка, понимание и реабилитация. Ветераны имеют огромный потенциал для общественной деятельности и им нужно дать возможность реализовать себя в мирной жизни - через гранты, брендирование их продукции и т. д.", - заявляет ветеран.

Марко Мельник призывает ветеранов записывать свои воспоминания о войне (фото: facebook/Марко Мельник)