Вендинги, микромаркеты и доставка обедов. Как накормить сотрудников с MHP Food Service

Сегодня для многих компаний забота об удобстве и качестве питания работников — важная составляющая базового комфорта на рабочем месте. На рынке Украины уже год работает комплексное предложение, которое решает для работников проблему полноценных готовых обедов. Это MHP Food Service от МХП, международной компании в сфере пищевых и агротехнологий. Команда проекта обеспечивает другим бизнесам сопровождение на всех этапах организации питания для работников: от выбора формата до мониторинга заказов, логистики, контроля качества и адаптации под бюджет.

На сегодня MHP Food Service работает уже с 30 внешними клиентами, ежемесячно отгружая до 60 тысяч порций. В каких форматах украинский бизнес выбирает кормить своих работников и как это воплощает команда проекта — далее в материале.

Автоматизированные продажи: обед за минуту

Наибольшую долю, 70%, по количеству подключений в MHP Food Service сейчас составляет автоматизированная продажа готовой еды. Существует два вида этой услуги — микромаркеты и вендинг.

Вендинг — полностью автоматизированная продажа с бесконтактными выбором, оплатой и получением блюда: супа, салата, вторых блюд, сандвичей. Их устанавливают в крупных офисах, бизнес-центрах, логистических хабах, то есть там, где есть высокая концентрация работников (от 500 резидентов в день). Благодаря автономному питанию, система работает 24/7 и всегда готова к выдаче вкусных блюд, даже при отключении света.

Кроме технических преимуществ, вендинг — это сервис, который позволяет работникам получать обеды быстро и без ожидания, независимо от изменения графика работы, а администраторам — не тратить время на организацию процесса и контроль остатков. Все операции максимально просты, а сервисная поддержка работает удаленно, обеспечивая регулярное пополнение ассортимента.

Микромаркеты — альтернатива вендинга. Это холодильники с продукцией, оплатить которую пользователи могут с помощью QR-кода. Микромаркеты не имеют автоматизированной выдачи, однако привлекают простотой установки и отсутствием дополнительных операционных расходов. Такой формат идеален для небольших офисов.

"Микромаркет часто становится первым шагом клиента на пути к полноценному внедрению корпоративного питания в компании", — отмечает руководитель проекта MHP Food Service Наталья Игнатюк.

Комплексные обеды: прозрачность и гибкость

Второе направление — это комплексные обеды, которые выбирают 20% клиентов MHP Food Service. Порционное питание заказывают компании, которые хотят обеспечить свою команду горячими обедами ежедневно, с четким меню, прозрачной логистикой и сервисной поддержкой. Блюда формируются в соответствии с согласованным бюджетом — средний чек на обед колеблется от 89 до 169 гривен и включает первое и второе блюдо.

Главная сервисная ценность комплексных обедов - индивидуальный менеджмент для каждого клиента, гибкость предложений под бюджет и прозрачность во всех процессах: от меню до доставки и обратной связи.

Кейтеринг и шведская линия: сервис "под ключ"

Если клиент хочет организовать на локации шведскую линию или облегчить работу столовой благодаря кейтеринговой поддержке — это также возможно с MHP Food Service. Сейчас доля клиентов в этом направлении составляет 10%. Собственных поваров для работы на локациях заказчиков MHP Food Service не предоставляет, но обеспечивает качественным стандартизированным продуктом, готовым к использованию.

Также клиента проконсультируют по вопросам организации шведской линии на конкретной локации. Таким образом, ресторан, столовая или компания, обслуживающая мероприятие, благодаря MHP Food Service получает готовое меню и продукты и может фокусироваться исключительно на предоставлении сервиса гостям.

В формате кейтеринга или шведской линии сервис построен так, чтобы заказчик мог полностью сосредоточиться на сервисных процессах, а вся забота о качестве продукта, доставке и соблюдении стандартов оставалась на команде MHP Food Service.

Клиентский опыт: когда сервис решает все

Особое внимание в MHP Food Service уделяют работе с клиентом. "Для нас качественный клиентский опыт — не разовая транзакция, а долгосрочные отношения, где сервис разговаривает на языке бизнеса", — говорит руководитель проекта.

Компания обеспечивает гибкие Service-Level Agreement (Соглашение об уровне услуг), консультационную поддержку, индивидуальные меню и оперативное реагирование. Даже в кризисных ситуациях команда работает на опережение.

"Однажды из-за сбоя в системе мы рисковали сорвать поставки. Но за 30 минут организовали резервную доставку. Ни один работник заказчика не остался без обеда — и он даже не заметил трудностей.

Был случай, когда всего за день до крупного мероприятия нового партнера нам надо было успеть собрать заказ и доставить полный ассортимент. Или, например, создать матрицу сочетания блюд под конкретный запрос, чтобы оптимизировать остатки.

Также в нашей практике есть случай, когда мы предоставили оборудование для временного хранения продукции, чтобы избежать потерь продукта. Такие кейсы не исключение, а наша привычная практика. В этом — сила сервисного подхода", — акцентирует Наталья Игнатюк.

Чтобы заказчикам было максимально удобно пользоваться сервисом, команда прибегает и к ряду технологических решений. Сервисная платформа, цифровой документооборот, QR-коды, аналитика потребления, Telegram-боты - все это либо уже работает, либо готовится к запуску.

На сегодня география проекта — Киев и крупные областные центры. В приоритете — города-миллионники, а также западный регион, куда многие компании релоцировались в последние годы.

Главное преимущество MHP Food Service — большое современное производство, стандартизированные рецептуры и контроль качества на каждом этапе. Это позволяет легко масштабировать объемы без ущерба для вкуса или безопасности продукта.

Клиент может быть уверен в качестве: сервис работает одинаково хорошо в любом городе, все процессы — от готовки до доставки — отлажены так, чтобы избежать сбоев и задержек даже в пиковые периоды. А инфраструктурная база позволяет оперативно реагировать на нестандартные запросы.

"При этом наша миссия — не просто накормить людей, а сделать их день легче. Снять с них заботу о том, где взять обед. Чтобы они могли сосредоточиться на работе, а не на поиске лоточка или походе в супермаркет. И делаем мы это через предложение бизнесам готовых решений, которые упрощают заботу о работниках", — заключает руководитель проекта.

И клиенты высоко ценят качественный сервис, который для них обеспечивает MHP Food Service. Кроме положительных отзывов и стабильного роста клиентской базы, проект занял второе место во Всеукраинской премии клиентского опыта 2025.