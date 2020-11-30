Василь Вовк: ситуація довкола закупівлі чеських гаубиць має елементи політичної боротьби

Фото: Генерал-майор СБУ Василь Вовк (facebook.com)

На початку листопада стало відомо, що Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю для Збройних сил України самохідних установок (САУ) чеського виробництва.

Інформація про придбання 152-мм самохідної чеської гаубиці Dana М2 одразу викликала бурхливе обговорення й критику з боку низки парламентарів. Так, народний депутат Олексій Гончаренко навіть написав звернення до в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка та до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати документи щодо закупівель чеських гаубиць та оприлюднити рік їхнього виготовлення, оскільки за його інформацією чеські гаубиці застарілі та не відповідають стандартам НАТО.

На ці звинувачення відреагував радник делегації з інформаційної політики у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович, який публічно підтвердив, що Dana М2 будуть нові та виготовлятимуться спеціально під потреби Збройних сил України.

В інтерв'ю РБК-Україна генерал-майор Служби безпеки України та експерт із питань держбезпеки Василь Вовк пояснює, чому це державне замовлення викликало стільки питань, чи є ознаки державної зради в закупівлі чеських гаубиць, чи відповідає озброєння стандартам НАТО та в чому в цілому доцільність такого контракту.

Як відомо, Василь Вовк брав участь в операціях у зоні АТО та на окупованій території, у тому числі пов'язаних з визволенням викрадених українських бійців та заручників. З липня 2014 до січня 2015 року входив в ТКГ, був один із керівників операції по звільненню одночасно 150 українських заручників у грудні 2014 року.

– Останнім часом помітно загострилась ситуація навколо виконання державного оборонного замовлення чеських колісних артилерійських систем типу Dana М2. Чому цей контракт викликав стільки уваги?

– Тут треба пояснити, що самохідна артилерійська установка (САУ) Dana М2 виробництва Чеської Республіки була представлена у Києві ще у жовтні минулого року під час міжнародної спеціалізованої виставки. Представляючи у той час Службу зовнішньої розвідки України, я теж брав участь у відкритті виставки, й, звичайно, ознайомився із документацією Dana М2.

Вже тоді біля чеського стенду було багато людей, у тому числі представників влади і військового керівництва, зокрема – заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос, заступник керівника Офісу президента України Ганна Коваленко, кілька високих чинів Міністерства оборони і Генерального штабу. І хочу сказати, що у всіх були позитивні враження і перспективні висновки, особливо схвально висловлювались військові, на думку яких, Dana М2 як ніяка інша гаубиця підходить для нинішнього артилерійського сегменту нашої армії.

Крім того, 19 жовтні 2019 року під час українсько-чеського бізнес-форуму у Києві нашу країну з офіційним візитом відвідав прем‘єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш. Він мав зустрічі з керівництвом уряду і президентом Володимиром Зеленським, під час яких також обговорювалось й отримало попереднє погодження питання поставки в Україну зброї, зокрема Dana М2.

У березні 2020 року, зваживши усі за і проти, Генеральний штаб зробив висновок – нам потрібні гаубиці Dana М2. Міністерство оборони підтримало й включило ці системи в ДОЗ, а РНБО України схвалило таке рішення разом із профільним комітетом Верховної ради України.

Пізніше кілька делегацій у складі керівництва та спеціалістів Міністерства оборони та "Укроборонпрому" у 2020 році відвідали Чехію, де ознайомились із характеристиками САУ під час випробувань, та побували на виробничих підприємствах.

Висновок МОУ – Dana M2 є найновішою модернізацією гаубиць лінійки "Дана" з високим ступенем автоматизації вогню, що робить її оптимальним вибором для ЗСУ в контексті "ціна-якість" у найближчій перспективі.

Довідка Dana M2 - остання модифікація САУ vz.77 DANA. Модифікація М2 проводиться чеською компанією Excalibur Army з 2017 року. Має калібр 152 мм з можливою заміною ствола гармати на 155 мм. Укомплектована возимим боєкомплектом на 40 пострілів, автоматизованою системою управління вогнем і броньованою кабіною екіпажу. Швидкість САУ становить 80 км/год, скорострільність – 5 пострілів на хвилину. 24 листопада 2020 року в Excalibur Army повідомили, що вже почали виробництво самохідних гаубиць для України.

– Що, в такому разі, спровокувало критику контракту?

– Ніхто з нас не може претендувати на істину в останній інстанції у будь-якому питанні, але є критерії, існує аргументація, які дозволяють зробити той чи інший висновок.

Процедури для укладання міжнародних договорів у сфері військово-технічного співробітництва дуже складні, тут усе починається із найнижчої ланки – підрозділу в Збройних силах, для якого планується закупівля. Потім по східцям вивчається питання аж до очільника Генерального штабу – Головнокомандувача.

Після цього приймають рішення спеціалісти Міністерства оборони, яке затверджує сам міністр. А далі відповідні служби й керівництво РНБОУ, народні депутати України – члени комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, все супроводжується жорстким громадським контролем із відповідним наглядом міжнародних організацій.

– Народний депутат Олексій Гончаренко у зверненні до Офісу генпрокурора називає дії Міноборони щодо цього контракту державною зрадою. Чи є ознаки держзради у діях керівництва МОУ, на вашу думку?

– У цьому контексті у мене скоріше більше питань до народного депутата Гончаренка, який надіслав на адресу Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України розлоге звернення із питань військової сфери, в якому звинувачує всіх і вся в зраді, а саме придбанні неякісної техніки, що нібито була у використанні, та блокуванні створення вітчизняних артилерійський озброєнь.

Всім відомо, що планується поставка нової, передової модифікації оригінальної чеської 152 мм самохідної гаубиці. Для чого розповсюджувати неправдиві відомості про закупівлі нібито старих зразків чеської САУ?

Якщо шанований нардеп наполягає на державній зраді й умисному недопущені створення вітчизняної техніки, то чому не звинувачує у вчиненні цих злочинів усіх: сотні офіцерів і військових спеціалістів, десятки працівників і керівників РНБО України, у повному складі членів профільного комітету ВРУ – народних депутатів, які зробили висновки і проголосували за поставку Dana для нашої армії?

Відомо також, що ніхто не заперечує щодо необхідності виробництва української системи, зокрема продовження роботи над створенням САУ "Богдана", але її надходження у війська можливе лише через три-п’ять років. Пропонуєте чекати з моря погоди, коли продовжується й кінця краю не видно війні на сході України?

Тому я абсолютно переконаний, що кримінального складника в питанні купівлі Україною нових 152-мм самохідних гаубиць Dana M2 виробництва Чеської Республіки немає, як і ознак навіть маленької ознаки державної зради.

В Чехії почали виробництво самохідних гаубиць Dana М2 для України (фото: mil.gov.ua)

– Ваша думка, чому обрали саме Dana M2? Адже критики основний акцент роблять на тому, що вона не 155 мм калібру, тобто не за стандартами НАТО. Чи були інші варіанти?

– Наскільки мені відомо, військові розглядали це питання у комплексі, кожен сам зможе зробити подібний аналіз навіть на основі відкритих джерел. Якщо буде об’єктивним, прийде до висновку, що вибір із Чехією доцільний.

По-перше, ми, на жаль, зовсім не просунулись у виробництві вітчизняних 155 мм снарядів, стан справ тут на рівні 2014 року, можна сказати, "нульовий". Чому так сталося – тема окремої розмови.

По-друге, звичайно, французький Caesar, німецький PzH 2000 чи шведській Archer FH77 із натівськими стандартами були б ідеальними варіантами. Але тут постає два питання.

Зокрема, чи готові ці країни надати нам летальну зброю? Військові кажуть, що бояться навіть питати у них про це. Та чи маємо ми фінансові можливості закупити хоча б десяток таких установок? Наприклад, французька САУ для країн НАТО поставляється за ціною близько 5 млн доларів, для інший держав – набагато дорожче.

– Тоді виникає питання, що дає нам Dana M2, наскільки швидкою й безболісною буде її адаптація в українське військо та які переваги вона має перед існуючим озброєнням такого типу?

– У механізованих бригадах Збройних сил України є артилерійська група, яка за штатом має бути озброєна 36 одиницями САУ 2С1 "Гвоздика" у калібрі 122-мм, або 2С3 "Акація" у калібрі 152-мм. Правда, в реальності ці нормативи не витримуються, і замість самохідних артсистем використовуються причіпні гармати Д-20 та Д-30.

Саме для заміни причіпних гармат Міністерство оборони планує закупити Dana M2. У порівнянні із Д-20 та Д-30 чеська САУ – повноцінна самохідна артилерійська система, з автоматичним заряджанням, сучасною цифровою системою управління вогнем та значно більшою дальністю стрільби (при використанні активно-реактивних снарядів Dana M2 стріляє на відстань до 26 кілометрів).

Окрім дальності стрільби, важливою перевагою є більш швидка стрільба. Якщо у радянській САУ темп стрільби залежить виключно від військових, які "своїми руками" подають 40-кілограмові снаряди, то у Dana M2 це робить механізм заряджання.

Бойове відділення у чеській САУ знаходиться не у рубці (загазованій після постійних пострілів та ще й тісній), як у радянських самохідних системах, а "працює" поза її межами, у комфортних умовах.

– Ваш прогноз, чим закінчиться ця історія? Адже у будь-якому разі бійці на передовій давно в очікувані нових потужних артилерійських систем.

– Один прогноз даю без обдумування – скоро кінець року, а, значить, що необхідно за місяць-півтора використати фінанси, виділені для виконання ДОЗ, у тому числі на забезпечення контракту щодо поставок САУ Dana M2.

Важливо акцентувати увагу на питанні іміджу нашої держави та перспективах налагодження системного військово-технічного співробітництва із Чехією. Адже чеські державні органи вже оформили експортну ліцензію та розпочали виробництво систем відповідно до умов договору. Якщо не продовжуватимуть чинити перешкоди псевдо-патріоти та "борці" із корупцією – вже в березні наступного року наші воїни зможуть отримати нову потужну зброю.

Й насамкінець скажу, що метаморфози із Dana – це не так комерційна конкуренція чи конфлікт бізнесових інтересів, як елементи політичної боротьби за важелі впливу на військово-технічне співробітництво.

Звертаю увагу фігурантів, що при цьому в їх діяннях містяться деякі ознаки злочину, передбаченого ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України). На всяк випадок – до восьми років позбавлення волі лише за першою частиною.

Це вам не фейкові звинувачення у державній зраді, якою народні депутати та інші високопосадовці майже щодня лякають один одного, й на підставі рішень судів реєструють злочин, розслідування якого не може мати будь-яких перспектив.

Конструкція кримінальної статті 114-1 на відміну від "держаної зради" не складна, тому вина осіб доводиться швидко й без проведення великого комплексу оперативних, процесуальних та слідчих дій, експертиз тощо. Рекомендую мати це на увазі тим, хто публічно перешкоджає Збройним силам отримувати необхідну для захисту країни нову зброю.