ВАКС как бастион неприкосновенности: сколько жалоб рассмотрено ВСП?

Дисциплинарная ответственность судей — один из ключевых элементов судейской подотчетности, обеспечивающий баланс между независимостью и контролируемостью судебной власти, особенно учитывая публичные ожидания и стратегическую роль Высшего антикоррупционного суда. Целью этого исследования является анализ количественных и качественных параметров дисциплинарных производств на основании только что полученного ответа Высшего совета правосудия, подробнее — в колонке адвоката Владимира Богатыря.

Процедуры и статистика фильтры

По общему правилу, дисциплинарное производство в отношении судьи начинается после получения Высшим советом правосудия жалобы о его дисциплинарном проступке.

Согласно данным автоматизированной системы делопроизводства ВСП, по состоянию на 22 июля 2025 года за все время на судей Высшего антикоррупционного суда (в том числе его апелляционной палаты) поступило 604 дисциплинарные жалобы. Некоторые из них касались одного судьи, некоторые — нескольких, в частности, когда претензии выдвигались к составу коллегий. Сразу отметим, что по этой причине в восьми случаях принималось несколько решений по одной жалобе.

Поскольку ВАКС начал работу 5 сентября 2019 года, в этот год поступило только 11 жалоб на его судей. Больше всего обращений было уже в следующем году — 152. В 2021 году их стало меньше — 93. В конце этого же года начал работу Этический совет, который должен был оценить добродетель членов ВСП. В результате большинство из них досрочно покинули должности, а с 22 февраля 2022 года Совет потерял кворум. Поэтому в 2022 году поступило только 24 жалобы.

В январе 2023 года внеочередной съезд судей Украины избрал новых членов ВСП, что позволило восстановить его работу. Поток жалоб на судей ВАКС тоже возобновился: 118 — в 2023 году, 137 — в 2024-м. По состоянию на середину 2025 года уже зарегистрировано 69 обращений, поэтому активность заявителей сохраняется.

Безусловным "лидером" является Маркиян Галабала с показателем в 107 жалоб (каждая шестая жалоба на ВАКС касается его поведения). Второе и третье место антирейтинга занимают Виктор Ногачевский (98) и экс-глава суда Елена Танасевич (81). Далее следуют Андрей Бицюк и Виктор Маслов (по 46 жалоб), Оксана Олейник (42), Виктор Панкулич (38), Леся Федорак (37), Игорь Строгий (35) и Дмитрий Михайленко (32).

Процессуальные фильтры

Само поступление жалобы на судью не означает, что он работает недобросовестно. Ведь установлению вины предшествует достаточно сложная процедура дисциплинарного производства, определенная в Законе Украины "О Высшем совете правосудия".

Первая стадия предусматривает предварительную проверку жалобы. Этим в ВСП занимается дисциплинарный инспектор. Если он найдет в ней какие-то явные формальные нарушения порядка подачи (например, непристойные высказывания или оскорбления, или претензии направлены к судье, полномочия которого прекратились), тогда этот инспектор оставляет жалобу без рассмотрения и возвращает ее жалобщику. Таких жалоб за все время было всего 8, что составляет около 1,3%. Это свидетельствует о в целом надлежащем техническом уровне оформления жалоб заявителями. Впрочем, существует еще один фильтр на тот случай, когда обвинения в сторону судей не обоснованы.

Так, если жалоба не содержит сведений о признаках дисциплинарного проступка судьи, не ссылается на фактические данные (показания, доказательства) или основывается только на доводах, которые могут быть проверены исключительно судом высшей инстанции в рамках соответствующего процесса, тогда инспектор должен передать жалобу на рассмотрение

Дисциплинарной палаты ВСП для принятия решения об оставлении без рассмотрения и возвращения ее жалобщику. По таким основаниям жалобы оставались без рассмотрения в 236 решениях. То есть, голословные обвинения в отношении судей ВАКС, по мнению ВСП, составляют около 38%. Хотя здесь стоит сделать оговорку, что палата может и открыть дело, если подозрения инспектора окажутся неуместными.

А вот при отсутствии оснований для оставления без рассмотрения и возврата дисциплинарной жалобы инспектор готовит материалы с предложением об открытии или об отказе в открытии дисциплинарного дела. Эти материалы, которые включают заключение дисциплинарного инспектора, передается на рассмотрение Дисциплинарной палаты ВСП.

Отказать или возбудить?

Но эта предварительная проверка также не гарантирует, что дисциплинарное дело будет открыто и рассмотрено. Ведь сами члены ВСП в составе дисциплинарной палаты могут отказать в открытии дела. По закону в открытии дисциплинарного дела должно быть отказано в четырех случаях, а именно если:

факты ненадлежащего поведения судьи, сообщаемые в дисциплинарной жалобе, уже были предметом проверки и рассмотрения и по ним отказано в открытии дисциплинарного дела или принято решение по дисциплинарному делу;

истек установленный законом срок для применения к судье дисциплинарного взыскания;

очевидной целью подачи жалобы является побуждение судьи к принятию определенного судебного решения;

суть жалобы сводится лишь к несогласию с судебным решением.

Решение об отказе принимается Дисциплинарной палатой и обжалованию не подлежит. Таких решений по жалобам на судей ВАКС было принято 184. Иными словами, еще почти треть всех случаев претензий к судам ВАКС считаются неуместными по своей сути.

А вот решение об открытии дисциплинарного дела, когда ВСП согласился, что признаки дисциплинарного проступка таки существуют и их следует исследовать, принималось лишь 25 раз. То есть, именно столько жалоб (от всего массива поданных) ВСП оценил как достаточно обоснованные. Остальные были забракованы или... вообще не рассмотрены. То есть это случаи, когда не было принято ни одного решения!

Проигнорировать!

Оказалось, что есть и такие. Понятно, что статистические данные ВСП охватывают в том числе последние поданные жалобы. Впрочем, согласно Закону "О Высшем совете правосудия" общая продолжительность осуществления дисциплинарного производства не может превышать 18 месяцев со дня получения ВСП жалобы до дня принятия Дисциплинарной палатой решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. В случае нарушения указанного срока дисциплинарное производство подлежит закрытию по решению Дисциплинарной палаты.

Если принимать во внимание день, когда ВСП предоставил информацию о состоянии рассмотрения жалоб (22 июля 2025 года), то по закону он должен был принять окончательные решения по жалобам, которые были поданы до 22 января 2024 года. Но 60 из 604 жалоб (почти 10%) были поданы до этой даты и по ним не было принято ни одного решения. Существуют материалы, лежащие "под сукном" с 2021 года (4 жалобы), 2022-го (6), 2023-го (55), 2022-го до 22 января (1).

Правда, при расчете сроков закон не учитывает времени приостановления рассмотрения дисциплинарного дела. Впрочем, чтобы останавливать рассмотрение, его необходимо хотя бы начать.

Впрочем, похоже, что игнорирование процессуальных сроков - это обычная практика работы ВСП. Так, например 6 марта 2025 года дисциплинарный инспектор по делу № Г-2427/0/7-21 оставил без рассмотрения жалобу, поданную 27 апреля 2021 года (прошло 45 месяцев). Еще большие сроки — в делах № 2100/0/6-21, №Л-1479/0/7-21, №Н-2195/0/7-21. А рекордсменом является дело №5360/0/6-20, где материалы по жалобе судьи ликвидированного ОАСК на судью ВАКС лежали в ВСП 4 года, 4 месяца и 22 дня. В конце концов дисциплинарная палата все равно оставляла жалобу без рассмотрения. То есть во всех этих случаях материалы даже не рассматривались по существу, поскольку дела не возбуждались.

Достичь успеха

В случае, когда такое событие все же происходит (напомним, это лишь 4,14% от общего количества поданных жалоб), начинается вторая стадия — рассмотрение дисциплинарного дела Дисциплинарной палатой. В рассмотрении дисциплинарного дела принимают участие дисциплинарный инспектор, судья, в отношении которого открыто производство, и жалобщик. Также могут быть заслушаны представители сторон, свидетели и другие лица, которые были вызваны или приглашены принять участие в заседании.

Участники дисциплинарного дела имеют право представлять доказательства, давать объяснения, заявлять ходатайства о вызове свидетелей, задавать вопросы участникам дисциплинарного дела, высказывать возражения, заявлять другие ходатайства или отводы, знакомиться с материалами дела. Для ознакомления могут предоставляться материалы, которые непосредственно связаны с жалобой.

По результатам палата принимает решение о привлечении судьи к ответственности или об отказе в этом. Из 25-и возбужденных за все время производств решения о привлечении судей ВАКС были приняты в 19 случаях (остальные — находятся в процессе рассмотрения): 12 (63%) — привлечь к ответственности; 7 (37%) — отказать.

Если провести аналогию с уголовным процессом (началом уголовного производства по заявлению, передачей обвинительного заключения в суд и провозглашением приговора, то представить 37% оправдательных приговоров на финише просто невозможно. С другой стороны, если учесть общее количество жалоб, успешными для жалобщиков (когда они добились дисциплинарного наказания) оказалось лишь 1,99% из всех поданных.

Соразмерность наказания

Но что это за успех? Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" устанавливает, что к судьям может применяться шесть дисциплинарных взысканий:

предупреждение;

выговор — с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца;

строгий выговор — с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев;

представление о временном (от одного до шести месяцев) отстранении от правосудия — с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации, определенного органом, осуществляющим дисциплинарное производство в отношении судей, и последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде;

представление о переводе судьи в суд низшего уровня;

представление об увольнении судьи с должности.

Закон "О Высшем совете правосудия" уточняет, что вид дисциплинарного взыскания определяется на основе принципа пропорциональности, в частности, учитываются характер дисциплинарного проступка судьи, его последствия, данные, характеризующие личность судьи, степень его вины, наличие непогашенных дисциплинарных взысканий, другие обстоятельства, влияющие на возможность привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

По данным ВСП, из 12 решений о привлечении судей ВАКС к ответственности 11 — это предупреждение и 1 — выговор. То есть, за все время работы антикоррупционного суда его судьи совершали только легкие проступки? Такая однородность вызывает объективные сомнения.

Даже этот единственный выговор был вынесен похоже только потому, что вопрос дисциплинарной ответственности судьи ВАКС инициировала апелляционная палата этого же суда отдельным постановлением (см. дело №5519/0/8-24, которое, между прочим, получило достаточно широкую огласку в публичной плоскости).

Последней стадией дисциплинарного производства является рассмотрение жалобы на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

На практике ВСП было обжаловано 6 решений о предупреждении и ни одного об отказе в привлечении к ответственности. Как стало недавно известно, только в одном случае решение было отменено.

Вне досягаемости

Данные о рассмотрении дисциплинарных жалоб на судей ВАКС позволяют по-новому взглянуть на реальную эффективность механизмов подотчетности в рамках антикоррупционной инфраструктуры.

Несмотря на сотни обращений, лишь в незначительной части случаев открываются дисциплинарные дела, и еще меньше — завершаются санкциями. При этом наказания остаются максимально мягкими, что создает впечатление формального реагирования. Даже при наличии замечаний, высказанных апелляционной палатой ВАКС, реакция ВСП ограничилась вынесением лишь выговора.

В то же время системные задержки с рассмотрением, игнорирование предельных сроков и значительное количество дел, которые даже не доходят до возбуждения производства, свидетельствуют о существенных проблемах в работе самого Высшего совета правосудия. Это указывает на институциональную инертность и невозможность обеспечения дисциплинарной ответственности в рамках имеющейся модели.

Такая формальная слабость свидетельствует о существовании институциональной лояльности и политически мотивированной сдержанности ВСП в отношении судей ВАКС.

Отсутствие результативного реагирования ставит под сомнение эффективность модели дисциплинарной ответственности, которая не обеспечивает баланс между судейской независимостью и подотчетностью.

В конце концов, судоустройство не может считаться самодостаточным без эффективного механизма ответственности, даже если речь идет о структурах, созданных для борьбы с коррупцией. Поэтому пришло время переосмыслить традицию безнаказанности во вновь созданных антикоррупционных органах.

Совокупность указанных обстоятельств не только создает угрозу легитимности ВАКС в глазах общества, но и формирует системный кризис подотчетности в пределах антикоррупционной вертикали.

Если независимость судей является гарантией справедливого правосудия, то ответственность — гарантия доверия к нему.

Бесспорно, ВАКС был создан как бастион против политической и финансовой коррупции. Но бастион, свободный от обстрелов, со временем может потерять бдительность.