Вадим Рабінович: об'єднавши зусилля на парламентських виборах, ми зможемо врятувати країну

Відразу після закінчення першого туру президентських виборів я як глава "Опозиційної платформи – За життя" оголосив про старт нашої виборчої кампанії до Верховної ради України. Результати нашого кандидата Юрія Бойка та інших представників опозиції показали, що разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо без зусиль виграти парламентські перегони.

Ми можемо сформувати в Україні нормальний, адекватний уряд, який нарешті припинить ідіотизм, що відбувається зараз в економіці, зможе створити нормальні умови для розвитку українських підприємств і завоює нові ринки збуту для вітчизняних товарів.

Тому перш за все я хочу звернутися до всіх опозиційних сил країни, які ведуть боротьбу з чинним режимом. Нашою помилкою стало небажання витратити більше часу і знайти точки дотику перед першим туром президентських виборів. У підсумку ми його програли. Хоча, якщо скласти результати Юрія Бойка та Олександра Вілкула, то ми побачимо, що у єдиного опозиційного кандидата були б всі шанси пройти в другий тур.

Втім, тепер про це пізно міркувати. Сьогодні нам усім треба забути старі образи і об'єднувати всіх наших прихильників, перемагати на парламентських виборах і припиняти ту вакханалію тупоумства, яку ми спостерігаємо в нашій країні. Іншого виходу у нас немає! Інакше ми просто будемо і далі спостерігати, як професійні корупціонери або аматори остаточно розвалюють нашу країну.

Що нам потрібно зробити, щоб не допустити цього розвалу? Як я вже сказав, перше – це об'єднати в єдиний фронт всіх опозиційних політиків, які готові спільно працювати на благо нашої країни.

Наступний крок – це повноцінний перехід до парламентської форми правління. Це насправді важливо і актуально, так як пост президента за останні 27 років було в Україні повністю дискредитовано. Кожен, хто опинявся на ньому, відразу ж перетворювався в корупціонера, за що справедливо його ненавидів народ.

Крім того, кожен президент, приходячи до влади, або переламував парламент через коліно і заводив туди своїх людей, або входив в жорстке протистояння з Радою. При цьому глава держави і парламент фактично блокували роботу один одного, приводячи до все нових і нових політичних криз, дестабілізації ситуації і, як наслідок, все більшої стагнації економіки.

Країна більше не може собі дозволити буксувати на місці, втрачаючи час за дрібними чварами і з'ясуваннями стосунків! Нам потрібна консолідація всіх сил, яка дозволить вийти з цієї "мертвої петлі" живими і зберегти нашу державу. Тому скасування інституту президентства піде Україні на користь.

Ще один аргумент на користь актуальності парламентської форми правління для України – нинішні вибори президента. Адже вже зараз зрозуміло: вони або законсервують попередню владу, що остаточно доб'є країну, або приведуть до влади профанів, які навіть при проголошуваних "благих намірах" не зможуть впоратися з викликами, які стоять перед країною.

У будь-якому випадку, після перемоги на парламентських виборах нам необхідно буде закріпити в країні найбільш ефективну систему управління, яка дозволить проводити справжні, а не вбивчі реформи. Систему, яка дозволить Україні вийти з економічного колапсу, в якому вона постійно перебуває. Систему, яка врешті-решт дозволить Україні почати рух у бік розвинених країн, з високим рівнем життя і нормальними доходами громадян.

Це і є основні цілі партії "Опозиційна платформа – За життя", прописані в нашій програмі. Саме навколо ідеї досягнення цих цілей ми і пропонуємо об'єднуватися всім адекватним політичним силам.