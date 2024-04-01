Правительство предлагает перейти на евро. О новациях в актизной политике государства

Кабинет министров предлагает Украине перейти на евро. Нет, пока еще до полноценного отказа от украинской гривны в пользу единой европейской валюты еще очень далеко. Впрочем, "шаг к евро" Украина может сделать уже в ближайшие месяцы. Но не в денежной, а в акцизной политике. Детальнее – в материале РБК-Украина.

Напомним, часть подакцизных товаров в Украине уже давно облагается акцизом, номинированным в евро. Прежде всего, речь идет о горючем. К примеру, сейчас базовая ставка на основные бензины – 213,5 евро за 1000 литров, на дизтопливо – 139,5 евро, а на сжиженный газ – 52 евро.

Кстати, сейчас правительство планирует постепенно начать повышение акцизов на горючее до минимального европейского уровня. Так, например, уже со второй половины 2024 г. акциз на бензин может вырасти до 242,6 евро, а в перспективе – с 2028 г. он должен составить 359 евро за тысячу литров. Существенные, но постепенные повышения также предусмотрены и по дизтопливу и сжиженному газу.

Так же в евро исчисляется акциз по транспортным средствам – автомобилям, мотоциклам. Здесь базовая ставка – 0,003 евро на каждый кубический сантиметр объема цилиндров двигателя.

А вот по другим подакцизным категориям – пиво, алкоголь, табачные и никотиносодержащие товары, электроэнергия – до сих пор используются либо гривна, либо процент от цены соответствующего товара (адвалорная ставка).

В марте правительство предложило перевести с гривны на евро акциз на товарную категорию, которая дает больше денег госбюджету среди всех подакцизных товаров – это табачные и никотиносодержащие изделия.

Напомним, в прошлом году табачный акциз дал государственному бюджету Украины 80,3 млрд гривен дохода. Это более 77% всех акцизных поступлений прошлого года (103,9 млрд грн).

В истории акцизного налогообложения табачных изделий было несколько важных изменений – в т.ч. внедрение смешанной акцизной системы (фиксированной и адвалорной ставки с минимальным акцизным обязательством), розничного акциза, а также одно из самых удачных нововведений – 7-летний график повышения акциза (с 2018 г.), значительно усиливший стабильность и прогнозируемость акцизного законодательства. И вот теперь переход на ставки в евро – это, безусловно, один из самых революционных шагов в системе акцизного налогообложения табачной продукции.

Требование ЕС и МВФ

Итак, речь идет о законопроекте №11090, который переводит фиксированную часть акциза, а также минимальное акцизное налоговое обязательство на табачные изделия по гривне в евро.

Так, если сейчас акциз на сигареты с фильтром не может быть меньше 2516 грн 54 копейки за 1000 сигарет, то уже с 1 июля это минимальное акцизное обязательство может измениться на 63,45 евро за тысячу сигарет.

Учитывая рыночный курс (ориентировочно 42,9 грн за евро), можно говорить об определенном повышении табачного акциза уже во второй половине 2024 г., но реальное существенное повышение ставок ожидается уже со следующего года.

Правительство ожидает, что курс евро к гривне, который будет использоваться в акцизном налогообложении сигарет, будет браться официальный – на первый день года, когда производитель закупает акцизную марку (а с 2026 г. – когда наносит идентификатор – электронная акцизная марка, которая должна заменить бумажную).

Эксперты, опрошенные РБК-Украина, одобрительно отнеслись к предложенному правительством "акцизному" переходу на евро. Они расценивают такой шаг, как попытку уберечь акцизные доходы госбюджета от обесценивания (девальвации) гривны.

Это пример "государственной позиции", – уверен профессор кафедры финансов Киевского национального торгово-экономического университета Николай Пасичный. "Именно такой государственный подход был закреплен в Национальной стратегии доходов. В конце декабря 2023 г. правительством было одобрено решение, что Украина будет устанавливать в евро акцизные ставки на табачные изделия. И связано это с тем, что мы должны привести минимальное акцизное обязательство. Поскольку у нас происходит девальвация, чтобы не пересматривать эти ставки постоянно, мы переходим на более стабильное евро.Мы видим, что акцизные ставки в евро уже не первый год устанавливаются, например, на топливо, и ничего сложного там нет", – убежден Николай Пасичный.

С ним согласен и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман, который тоже объясняет "евроизацию" табачного акциза девальвацией гривны. "Украина брала на себя обязательство до 2025 г. перейти в минимальные акцизы ЕС на табачную продукцию – 90 евро на тысячу сигарет. В принципе, такое повышение и было заложено в Налоговый кодекс – на 20% ежегодно. Но ставки были в гривнах. И в результате произошла девальвация национальной валюты. И теперь на 2025 г. мы уже выходим не на 90 евро, а ориентировочно на 70 евро. Поэтому мы индексируем эти ставки и переводим их в евро", – объясняет Олег Гетман.

"Конечно, правительство переводом ставок в евро страхует доходы госбюджета от валютных колебаний. Да, бизнес воспринимает это как определенный риск для себя (отдельные табачные компании выражали оговорки), но в условиях войны бизнес относится к этому предложению с пониманием", – заявил РБК-Украина директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Что касается рисков – все опрошенные эксперты предупреждают: перевод акцизных ставок в евро и их реальное повышение может несколько расширить теневой рынок сигарет, доля которого за последние два года и так превысила 20%. Впрочем, по мнению Гетмана, основной рецепт против теневого рынка – реальное усиление борьбы с контрабандой и контрафактом со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Пасичный даже уточняет о необходимости повышения эффективности работы Бюро экономической безопасности.

По прогнозам правительства, перевод акцизных ставок в евро уже в 2025 г. даст госбюджету дополнительно более 600 млн грн, в 2026 г. – более 5 млрд грн, в 2027 г. – почти 9,4 млрд грн, а в 2028 г. – почти 13,9 млрд грн.

Для бизнеса предложенная модель скорее положительна, поскольку в ней, напоминает Пасичный, сохраняется долгосрочный график повышения акцизов: "Есть определенная прогнозируемость. Это не на один год, там четко отражен график, который может обеспечить вполне последовательное и постепенное повышение акцизного налога и прогнозируемые поступления в госбюджет".

Эксперты напоминают, что упомянутый перевод базовых ставок акциза на евро и постепенное их повышение было не только обязательством Украины перед Евросоюзом, но также одним из основных пунктов меморандумов Украины с Международным валютным фондом.

В частности, в п. 23 Меморандума Украины и МВФ от 1 декабря 2023 г. заявлено: "Мы придерживаемся графика принятия Национальной стратегии доходов до конца 2023 года. Она будет включать: меры по укреплению государственной налоговой и таможенной служб; (…) приведение НДС и акцизных собрания в соответствии с требованиями законодательства ЕС".

А выполнение Меморандума с МВФ – это залог получения финансирования Фонда в то время, когда существуют "перебои" с кредитами и грантами наших западных партнеров.

Больше вреда – высший акциз

Опрошенные РБК-Украина эксперты обращают внимание, что в этом законопроекте правительство предлагает европейский подход не только через перевод ставок на евро, но также через дифференцированный подход к налогообложению табачных изделий с разной степенью потенциального риска для здоровья.

То есть подход такой: акцизы и на сигареты, и на сигары, и на ТИЭН, и на другую никотинсодержащую продукцию (например, никотиновые подушечки) – будут расти. Но акцизы на сигареты, которые из всех упомянутых видов табачной и никотиносодержащей продукции считаются самыми вредными, будут расти сильнее всего. Так, например, если акциз на ТИЭН с 2024 по 2028 гг. должен вырасти с 63,45 до 72 евро за 1 тыс. шт., то на сигареты минимальный акциз повысится сильнее – с 63,45 до 90 евро на 1 тыс. шт.

Этот подход отвечает практике Евросоюза. Так, исследование Growford Institute показало, что, как минимум, в 18 из 27 стран Евросоюза, ставки акциза на сигареты существенно выше, чем на потенциально менее вредную никотинсодержащую продукцию (такую как ТИЭН). Наивысшую разницу в налогообложении сигарет и ТВЭНов демонстрируют Нидерланды и Эстония – там акциз на сигарет в 5,7 раз выше, чем акциз на ТИЭН (в Эстонии 160,5 против 28,4 евро, в Нидерландах – 243,3 против 42 за тысячу штук). В Дании это различие составляет 4,9 раза, в Словении – в 4,5 раза, в Финляндии и Чехии в 4,4 раза. В Швеции, где традиционно фиксируется самый низкий уровень курения в ЕС, эта разница составляет 3,2 раза.

"Наибольшая польза этого законопроекта – это именно дифференцированный подход к акцизному налогообложению табачных изделий – в зависимости от уровня потенциального ущерба. Действительно в странах Евросоюза, в Великобритании, в большинстве штатов США разные ставки акциза для товаров с разной степенью риска. Безусловно, ставки должны быть разными – это стандартная европейская практика. И это необходимо нам предусмотреть в законодательстве Украины", – уверен Олег Гетман.

"Норма дифференциации акцизов для разных видов табачной продукции действительно действует в странах Евросоюза. В разных странах эта дифференциация разная, но в среднем разница в акцизах на сигареты и альтернативную табачную продукцию составляет более 60%. Вполне логично, если мы имплементируем основные нормы и практики законодательства ЕС, то и этот принцип дифференциации мы закладываем в украинское законодательство. При этом дифференциация не будет такой значительной, как во многих странах ЕС", – объясняет Александр Яворский.

Он считает, что эта норма ценовым путем будет стимулировать курильщиков, если не полностью бросать курить, то по крайней мере переходить с сигарет на потенциально менее вредную никотиновую продукцию.

Николай Пасичный также поддерживает дифференцированный подход. "Действительно в большинстве стран ЕС есть практика дифференциации налоговой нагрузки. Во-первых, это стимулирует курильщиков переходить на менее вредную продукцию. Во-вторых, по тем видам продукции, по которым устанавливаются несколько более низкий уровень налогообложения, там, как правило, более низкий уровень теневого. рынка, например, в Украине 20-25% рынка сигарет – это теневой рынок, а вот по ТИЭН, по табаку для нагрева – теневого рынка почти нет, то есть это может быть выгодным в т. ч. для бюджета: когда из нелегальной продукции переходят на легальную, то платят дополнительные средства в бюджет", – объясняет эксперт.

Слова Пасичного подтверждаются результатами исследований о том, что в Украине рынок ТВЭН является легальным на 99.9% , в отличие от сигарет, и обеспечивает стабильность налоговых поступлений.

В общем, дифференцированный подход уже частично присутствует в украинской акцизной системе. Например, акцизы на натуральные вина существенно ниже, чем, например, на водку – ввиду существенной разницы во влиянии этих двух алкогольных напитков на здоровье человека.

Также Национальная стратегия доходов рассматривает возможность обложения акцизом газированных напитков с содержанием сахара (не предлагая акциз на минеральную воду без сахара). Это тоже пример дифференцированного подхода в зависимости от влияния на здоровье человека.