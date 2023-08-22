Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям

Как в Украине готовятся к новому учебному году в школах, какие формы обучения ввели в регионах и с какими вызовами сталкиваются дети, родители и учителя – ниже в материале РБК-Украина.

В Украине идет подготовка к новому учебному году – третьему в условиях войны. Обучение в школах будет проходить в трех разных форматах – очный, онлайн и смешанный. Какой именно выбрать – будут решать военные администрации и местные власти. Наличие укрытий в школах – не единственная проблема, беспокоящая родителей учеников. Есть риск, что не будет хватать учителей, которые уехали за границу еще с начала вторжения РФ и не стали преподавать даже онлайн.

Акцент на укрытиях. Какие формы обучения ввели в школах

Чтобы начать образовательный процесс очно, в школе должно быть укрытие. В случае ракетных угроз дети и учителя должны продолжить урок в бомбоубежище. Но даже если укрытие есть, оно может быть слишком мало, чтобы вместить всех. Очную форму вводят, если укрытие способно вместить всех – и учеников, и учителей. Также можно учиться посменно: в течение дня, недели, месяца и семестра, говорят РБК-Украина в пресс-службе Минобразования.

В смешанной форме совмещают очное и дистанционное обучение. Лекции можно проводить дистанционно, а лабораторные, практические и контрольные – очно. В Министерстве образования и науки уверены, что обучение в начальной школе по возможности следует проводить очно, чтобы дети больше социализировались.

Формат в течение года может меняться в зависимости от ситуации. Продолжительность и структуру уроков, образовательного дня и недели определяет педагогический совет учебного заведения.

Именно из-за рисков опасности к посещению школы относятся в основном уже не так строго, как раньше. Воздушные тревоги и обстрелы изматывают и родителей, и детей. Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать другую: дистанционную, семейную, экстернатную.

О том, что безопасность важнее контрольных работ, не раз говорил и профильный министр Оксен Лесной. По его словам, нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. И если же ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, нужно давать возможность досдать эту работу.

Фото: Главное требование для того, чтобы начать обучение в школах очно – наличие укрытия и ситуация в регионе (Getty Images)

"Ночью была тревога, сидели с ребенком в укрытии, а с утра уже начинаются уроки – как быть?" – вопрос, не урегулированный нормативно, но требующий ответа в пределах здравого смысла. По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально – пропустить занятия и догнать эту тему позже. К примеру, на платформе Всеукраинской школы онлайн", – отметил министр.

То же касается учителей: если они ведут урок дистанционно и не имеют возможности продолжить его из-за тревоги – "это не катастрофа", добавил он.

Сколько школ готовы к очной учебе

По состоянию на август этого года самыми простыми укрытиями обустроены 75% школ в Украине, сообщили РБК-Украина в Минобразования. На Киевщине и в Киеве планируют возобновить офлайн-обучение, и сейчас увеличивают количество укрытий в школах. Возобновят очное обучение и большинство школ Львовщины. Глава Львовской ОВА уверяет, что укрытий не имеют только 7 заведений из более тысячи. В Николаевской области школы декларируют готовность укрытий, но из-за того, что область часто подвергается обстрелам, склоняются к дистанционному обучению.

На Херсонщине, которую ежедневно обстреливают, дети будут посещать уроки онлайн, а Запорожская область введет смешанный формат обучения. Сумщина ввела все три формы: очную, дистанционную и смешанную. Ни в одном учебном заведении Харьковщины возвращение к офлайн-обучению пока не рассматривают.

Решая этот вопрос, нужно учитывать состояние этих укрытий и ситуацию в территориальной общине или регионе, говорит в комментарии РБК-Украина образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Ведь на территориях недалеко от зоны боевых действий участники образовательного процесса могут не успеть своевременно переместиться в укрытие. Поэтому там нужно организовывать обучение в дистанционном режиме.

"Многое зависит от действий местных властей. Потому что за материально-техническое обеспечение укрытий отвечают учредители заведений, то есть местные советы. В апреле этого года была выделена государственная целевая субвенция 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования. И эти деньги уже должны использоваться в общинах, чтобы обеспечить начало нового учебного года", – объясняет он.

Фото: Многие школы переполнены, и родители беспокоятся, чтобы мест в укрытиях хватило всем детям (Getty Images)

Родителям стоит лично осмотреть укрытие в заведении. Служба образовательного омбудсмена сделала рекомендации, где и как узнать о выделении и использовании средств на меры безопасности в учебном заведении.

Заново в школу после жизни за границей

1 сентября к обучению в школах впервые после вторжения РФ вернутся и дети, уехавшие за границу еще зимой прошлого года. Многие уже успели поучиться в местных европейских школах. Те, кто хотел возвращаться в ближайшее время, "тянули" обе программы одновременно – и зарубежную, и украинскую.

Елена Гриневская 24 февраля с двумя детьми выехала сначала во Львов. Затем коллеги из международной компании, где она работает, нашли им квартиру в польском городе Лодзь. Через 14 месяцев жизни за границей семья вернулась в Украину, и дети снова пойдут в школу в родном Ирпене.

"Старший 15-летний сын учился в местном лицее, в классе для украинцев. Дочь пошла в первый класс обычной польской школы, сразу начала обучение на польском языке по польской программе. У нас не было цели уехать и остаться в Польше. Мы надеялись, что скоро все закончится и мы вернемся домой. Поэтому с украинской школой мы не прощались и пытались оставить детей в украинском контексте", – рассказывает Елена РБК-Украина. Ее сын и дочь этой осенью вернутся учиться в те же школы, куда ходили раньше.

В польский лицей сын Елены Гриневской пошел скорее для социализации и не очень хотел учить все предметы. А дочери польская школа наоборот очень нравилась: через четыре месяца она выучила польский язык так, чтобы полноценно на нем учиться. Когда перешла во второй класс, то писала контрольные по польскому языку на 6 баллов: это самая высокая оценка, которую ставили всем в классе.

Обе школьные программы детям в Польше тянуть было очень сложно, признается Елена.

Фото: Много детей продолжает учиться дистанционно: в Украине и за рубежом (Getty Images)

"Семейное обучение предполагает, что много работы возложено на родителей. Особенно сложно, если оба работают. У нас практически не было выходных: в субботу и воскресенье мы занимались с детьми по украинской программе. Ребенку в таком возрасте сложно объяснить, почему он должен учиться у двух школах одновременно. Это трудно, и на это можно отважиться только при условии, что ты хочешь вернуться домой и ждешь, когда это наконец произойдет", – говорит она.

В Ирпене школы сейчас переполнены, и у Елены нет уверенности, что всех детей могут безопасно спустить в укрытие, чтобы они там не толкались, не терялись. Еще одна большая проблема – нехватка учителей.

"Многие учителя выехали за границу, и часть еще не вернулись. Учительница дочери из младшей школы пошла в декрет. У них в классе еженедельно менялись учителя, потому что не могли найти замену. Я не уверена, что этот год пройдет полноценно с точки зрения организационных моментов и знаний, которые должны получить дети. Старшему сыну уже ищу репетитора: дистанционное обучение за годы COVID, а затем войны сказались на знаниях, а уже сейчас нужно думать о поступлении в университет", – рассказывает женщина.

Отдельная проблема – нехватка не только педагогов, но и обеспечение учащихся учебниками Новой украинской школы, говорит Сергей Горбачев. Из-за экономических проблем, вызванных войной, были трудности и с финансированием печати учебников для 5 классов в 2022 году. Часть из них была напечатана за средства иностранных государств. По последним данным МОН, в начале августа 18 областей получили около 307 тысяч новых учебников НУШ для 6 классов. Но это, к сожалению, не все необходимые книги.

Аттестация и уроки онлайн. Как будет проходить дистанционное обучение

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину многие начали учиться дистанционно. Кто-то уехал за границу, кто-то в Украине, но не может вернуться в свою школу из-за оккупации и боевых действий.

По данным правительства, за границей сейчас находится около миллиона детей. Сколько из них приобщается к школьному образованию онлайн – точно неизвестно. Но количество учащихся по семейной форме за полтора года возросло аж в 14 раз (с 4 695 в 2021 году до 64 409 в 2022-м). По экстернатной форме учились в 2021 году 11346, а в 2022 году – 33520 учеников.

В то же время в МОН говорят, что сейчас за границей находятся более 506 тысяч соискателей образования, и тенденция их возвращения в Украину "на сегодняшний день незначительна".

Фото: Из-за сложной экономической ситуации в Украине были трудности с печатью учебников для 5 классов (Getty Images)

Пока рано говорить, сколько учеников будут учиться онлайн в этом году, говорит Сергей Горбачев. У него есть сообщения о том, что часть родителей и детей за границей не выходит на связь со школой. Для этих детей необходимо разрабатывать программы по наверстанию образовательных потерь. Он считает, что в Украине нужно создать условия для возвращения детей с родителями из-за границы.

"МОН уже начало двигаться в этом направлении. Ведь до сих пор много вопросов и проблем возникает с зачислением в украинских школах результатов обучения, полученных в зарубежной школе. Также могут возникать и уже есть трудности по привлечению материала и компенсации образовательных потерь по украиноведческим предметам, которые ребенок не изучала за границей, наверстование материала по другим предметам в темах, которые не совпадают с украинскими программами", – говорит образовательный омбудсмен.

Поскольку сын и дочь Елены Гриневской за границей не прекращали учиться дистанционно, для возвращения в школу справок из польских школ от родителей не требовали: дети просто перешли в следующий класс. Они сдавали все контрольные и прошли аттестацию дистанционно. Но в некоторых Facebook-группах родители пишут, что вовремя не взяли справки об обучении детей за границей, на год выпали из образовательного процесса в Украине, и теперь вопрос с зачислением в школы дома пока "завис".

Все дети, которые вынуждены были сменить место жительства и получали образование в школах за рубежом, по возвращении в Украину зачисляются в заведения общего среднего образования Украины, уверяют в МОН. Это можно сделать на основании заявления родителей.

Учреждениям очень важно сохранять связь с теми, кто остается за границей, предоставлять возможность овладевать хотя бы украиноведческим компонентом через специальные адаптированные программы. Ведь действующие во многих странах нормы об обязательности обучения местной школе фактически разрушают связь наших детей с Украиной, говорит Сергей Горбачев.

Фото: Детям в начале нового учебного года нужно напомнить правила безопасности, потому что жизнь – самая высокая ценность, говорит образовательный омбудсмен (Getty Images)

"Только небольшое количество детей из-за перегрузки могут овладевать одновременно двумя программами - зарубежной и украинской", – отмечает он.

МОН заинтересовано в том, чтобы дети не теряли связь с Украиной и имели возможность продолжить образование в Украине по возвращении, говорят в ведомстве.

Там рекомендуют детям-гражданам Украины за границей либо учиться только в учебном заведении страны пребывания очно, либо совмещать обучение в местных школах и онлайн в Украине по одной из форм обучения: дистанционной, семейной/домашней, экстернатной. Также можно учиться в классах для украинцев за границей, созданных общественными организациями совместно с властью. И, если это не противоречит законам страны, учиться только в учебных заведениях Украины.

Дистанционное обучение проходят и остающиеся в Украине дети. По словам Горбачева, есть вопросы безопасности ребенка во время онлайн-уроков, когда начинается воздушная тревога. Ведь на очном обучении педагоги отведут ребенка в укрытие, но будет ли ребенок идти в укрытие, когда находится учится дома и есть ли такое укрытие рядом с жильем ребенка – это большой вопрос. Он призывает, чтобы родители и учителя напомнили детям в преддверии учебного года ключевые правила безопасности.

"Знаю, что некоторые школы планируют на первое сентября, когда дети придут в школу, первым уроком провести урок безопасности и в этот же день – тренировку действий на случай воздушной тревоги. Я очень поддерживаю эту инициативу и призываю школы уделить этим вопросам особое внимание. Ведь среди всех прав участников образовательного процесса право на жизнь и здоровье – это абсолютный приоритет", – говорит образовательный омбудсмен.