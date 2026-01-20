ua en ru
Украинку хотят экстрадировать из Франции за преступление, совершенное за тысячи километров от нее: детали дела

Вторник 20 января 2026 12:30
Украинку хотят экстрадировать из Франции за преступление, совершенное за тысячи километров от нее (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Юлия Бойко

Международный розыск, инициированный украинскими правоохранителями, превратил жизнь украинки Юлии Кошевой во Франции в юридический кошмар. Подробнее об обстоятельствах дела – читайте в материале РБК-Украина.

 

Что известно о деле Юлии Кошевой

Гражданка Украины Юлия Кошевая была задержана на юге Франции на основании международного розыска, инициированного украинскими правоохранительными органами в рамках уголовного производства о вероятном мошенничестве в 2019 году.

Как отмечают адвокаты Кошевой, полиция ворвалась в ее квартиру в присутствии несовершеннолетнего ребенка и задержала женщину. За считанные минуты ее привычная жизнь – работа, дом, школа детей – меняется в корне. Причина – объявление в международный розыск.

В Украине Юлию Кошеву обвинили в мошенничестве, которое она якобы совершила в Днепре в августе 2019 года: вместе с "сообщником" получила по 10 тысяч долларов от двух мужчин за содействие в трудоустройстве во Франции, а затем исчезла с деньгами.

В то же время, защита женщины утверждает, что в августе 2019 года, когда, по версии следствия, она якобы лично находилась в Днепре и получала деньги от потерпевших, Кошевая физически находилась за пределами Украины, что в ответе подтвердила Государственная пограничная служба, но по неизвестным причинам проигнорировала следствие.

Вообще во Франции женщина проживает более десяти лет, воспитывает двоих детей и за последнее десятилетие суммарно провела в Украине всего четыре дня.

Украинка Юлия Кошевая с детьми уже более 10 лет проживает в Ментоне на юге Франции (фото: из личного архива)

Украинка Юлия Кошевая с детьми уже более 10 лет проживает в Ментоне на юге Франции (фото: из личного архива)

Что предшествовало экстрадиции

В феврале 2025 года суд в Днепре заочно избрал Юлии Кошевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Это решение стало формальным основанием для объявления ее в международный розыск и направления запроса в Интерпол.

О существовании уголовного производства Кошевая не знала. Сообщение о подозрении украинские следователи вручили по ее адресу в Киеве – через председателя ОСМД, несмотря на то что она не проживает там более десяти лет. В то же время в материалах дела был указан ее актуальный номер телефона во Франции.

Никаких попыток связаться с ней непосредственно: по телефону, электронной почте или в рамках процедур международной правовой помощи, – зафиксировано не было. Впрочем, это не помешало следствию обратиться в Интерпол.

Международный розыск и задержание за рубежом – инструменты, которые обычно применяют по делам, связанным с насильственными преступлениями, масштабными финансовыми или коррупционными махинациями, терроризмом или угрозой национальной безопасности. В случае Кошевой речь идет о 20 тысячах долларов. По крайней мере, именно эта версия стала основанием для сообщения о подозрении в мошенничестве и дальнейшего обращения украинских правоохранительных органов к международным механизмам розыска.

"Я пытаюсь понять, как это вообще стало возможным. В тот период меня не было в Украине, я жила во Франции, воспитывала детей и не скрывалась. О том, что на Родине на меня охотится полиция, я узнала только тогда, когда меня задержали. Более того, я никогда в жизни не была в Днепре городе, где было якобы совершено это преступление", – рассказывает Кошевая.

По словам женщины, сутки она провела во французском полицейском участке. Затем ее выпустили – потому что имеет двоих детей на содержании. Кроме того, она предоставила подтверждение, что во время, когда было совершено какое-то преступление в Украине, она находилась за тысячи километров оттуда. У нее сохранились подтверждения оплаченных визитов во французскую клинику в августе 2019 года, госпиталь с ребенком, аренды автомобиля.

Согласно официальным данным Государственной пограничной службы Украины, за почти десять лет женщина возвращалась в Украину только дважды – всего на четыре дня.

Какие доказательства есть у следствия

Материалы уголовного производства, с которыми ознакомилась защита, не содержат подтверждений ключевых элементов обвинения. Речь идет не о толковании или оценках, а об отсутствии базовых доказательств, на которых обычно основываются дела о мошенничестве.

Прежде всего, в материалах производства отсутствуют какие-либо финансовые документы, подтверждающие получение Кошевой средств: нет банковских переводов, расписок или других доказательств движения денег, по показаниям так называемых "потерпевших" – Кошевой средства они лично не передавали. Вместе с тем, по фабуле дела речь идет о передаче наличных в долларах США, однако никаких объективных подтверждений этого следствием не приведено.

Кроме того, потерпевшие ссылаются на договор, который якобы был основанием для передачи средств. В то же время из его содержания следует, что документ не предусматривает никаких услуг по трудоустройству или оформлению вида на жительство во Франции. Более того, в договоре указана оплата в гривнах и исключительно в безналичной форме, что не согласуется с версией следствия о передаче наличных в иностранной валюте.

При этом, следствие утверждает, что средства передавались в Днепре, однако в материалах дела отсутствуют доказательства реального существования офиса или иного помещения, где якобы происходили эти встречи, а также любые подтверждения пребывания Кошевой в этом городе.

Отдельное внимание в этом деле привлекает хронология досудебного расследования. События, которые следствие квалифицирует как преступление, датированы 2019 годом. В то же время уголовное производство было зарегистрировано аж через пять лет после "преступления" – в 2024 году, а сообщение о подозрении составлено в 2025-м.

Украинку хотят экстрадировать из Франции за преступление, совершенное за тысячи километров от нее: детали делаУкраинку хотят экстрадировать из Франции за преступление, совершенное за тысячи километров от нее: детали делаУкраинку хотят экстрадировать из Франции за преступление, совершенное за тысячи километров от нее: детали делаУкраинку хотят экстрадировать из Франции за преступление, совершенное за тысячи километров от нее: детали делаУкраинку хотят экстрадировать из Франции за преступление, совершенное за тысячи километров от нее: детали дела

Таким образом, между моментом вероятного совершения преступления и процессуальными решениями прошло несколько лет. Вопрос соблюдения разумных сроков расследования в этой части остается открытым, учитывая то, что ключевые следственные действия были осуществлены со значительной временной паузой.

Отдельный эпизод – опознание по фотоснимкам. Потерпевшие и свидетель "узнали" Кошеву на фотографии, которая, как установила защита, не имеет к ней никакого отношения.

"Следователь по делу Роман Лесних попросил свидетеля и обоих "потерпевших" опознать Юлию Кошевую, но показал фото других женщин. Удивительно, но все они ее "узнали". Здесь следует подчеркнуть, что на самом деле и у следователя, и у прокурора Бурчака были настоящие фото Кошевой, а также подтверждение от ДПС, что в то время она даже не была в Украине. В таких условиях говорить о досадной ошибке следствия как-то сложно", – говорит адвокат Кошевой, партнер ARIO Law Firm Евгений Грушовец.

То есть следователи имели доступ к реальным изображениям, но во время очных ставок использовали другое фото. Это не помешало оформить протоколы опознания и положить их в основу подозрения.

Второй ключевой персонаж дела – мужчина по имени Николай Ушаков, которого следствие называет сообщником Кошевой. Он признал свою вину в мошенничестве и получил приговор. В разных показаниях он путается в версиях: то знакомство с Кошевой состоялось у него в парке, то в Днепре, то "иногда она приезжала из Киева", еще была версия о совместных знакомых. Он рассказывает, якобы женщина после случайного знакомства предложила ему аферу и он сразу согласился.

На основе всего этого следователь выдал подозрение и через суд объявил Кошевую в международный розыск.

Адвокатское расследование

Во время адвокатского расследования защита также выяснила интересные обстоятельства, которые не отражены в материалах уголовного производства, но имеют значение для оценки показаний потерпевших. В частности, один из потерпевших ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ.

Сам по себе этот факт не является доказательством нарушений в конкретном деле. В то же время он приобретает значение в контексте того, что именно показания потерпевших и отдельных свидетелей стали ключевой основой обвинения – при отсутствии других объективных подтверждений.

"Причины, по которым в этом деле была выбрана именно такая версия событий и такой масштаб реагирования, до сих пор остаются для нас непонятными. В то же время в своей практике я не впервые сталкиваюсь с ситуациями, когда следствие опирается на показания лиц с уязвимым процессуальным статусом", – говорит Грушовец.

По словам адвоката, речь идет о людях, которые сами находились или находятся в конфликте с законом и при определенных обстоятельствах готовы подтверждать версию, необходимую органу досудебного расследования.

"Вот только зачем украинская правоохранительная система может прибегать к таким действиям в отношении Юлии гражданки без какого-то особого статуса, связей или влияния? Вопрос, на который пока мы не находим ответа", – добавляет адвокат.

Сама Юлия не имеет никаких предположений, почему вдруг украинская правоохранительная система так хочет вернуть ее домой.

"Некоторые из моего окружения предполагают, что это могло быть сделано кем-то намеренно. Я не разделяю этих версий. Почти десять лет я не живу в Украине и не имею там активных контактов. Для меня эта история выглядит скорее как ошибка, когда в материалах дела оказался не тот человек. Но эта ошибка имеет последствия, и их стоимость моя личная свобода", – говорит Кошевая.

Правовая оценка дела

После задержания во Франции защита Юлии Кошевой обратилась к украинским институтам с требованием дать правовую оценку обстоятельствам дела. В частности, соответствующие обращения были поданы к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и в Государственное бюро расследований.

Обращение защиты в органы прокуратуры также не привели к изменению ситуации. Адвокаты Юлии Кошевой подали жалобу на имя руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Юрия Папуши с просьбой предоставить процессуальные указания прокурорам Правобережной окружной прокуратуры г. Днепра, осуществляющим процессуальное руководство в этом уголовном производстве.

Днепропетровская областная прокуратура переслала жалобу для рассмотрения в ту же Правобережную окружную прокуратуру г. Днепра, действия которой обжаловались. По результатам такого рассмотрения защита получила отказ в удовлетворении жалобы без анализа приведенных доводов относительно алиби Кошевой и других процессуальных нарушений. Таким образом, вопросы, поднятые стороной защиты, фактически остались без независимой проверки.

Адвокаты также настаивают на проведении допроса Кошевой, предоставлении материалов уголовного производства и проверке оснований для дальнейшего расследования.

"На сегодня часть обращений остается без ответа, другие были рассмотрены формально. Даже после решения суда об обязанности внести соответствующие сведения в ЕРДР, эти данные внесены не были", – рассказал Грушовец.

Как отмечалось, французские правоохранительные органы отпустили Кошевую после суток задержания. В то же время украинское уголовное производство остается открытым, а решение о международном розыске – действующим.

Отдельную оценку обстоятельствам дела предоставила и французская юстиция. Постановлением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса было постановлено провести дополнительное расследование с целью получения уточнений от украинских органов власти. Очевидно во Франции усомнились в качестве украинского правосудия. Французский суд запросил информацию о соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и права на защиту, доступа к независимому суду, а также гарантий безопасности Юлии Кошевой в случае ее пребывания под стражей.

Поэтому пока фигуранты резонансных уголовных производств в Украине остаются вне досягаемости правоохранительных органов, в этом деле международные механизмы розыска были задействованы в полной мере в отношении человека, который не имеет политических связей, влияния и доступа к ресурсам.

История Юлии Кошевой не дает ответа на вопрос, почему именно это дело стало приоритетным для правоохранителей. Но она демонстрирует, как могут работать механизмы, когда объектом преследования становится человек без влияния и протекции.

Франция Интерпол Днипро
