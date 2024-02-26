"Украина должна быть достойной своих героев". О новых возможностях для ветеранов

Формирование ветеранской политики на государственном уровне находится в стадии формирования. Недавно в нее добавили еще один элемент. Детальнее – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Кабинет министров 30 января утвердил Постановление № 104 "О реализации экспериментального проекта по переходу от военной службы к гражданской жизни ветеранов войны на базе учебных заведений средствами образования, спорта и реабилитации".

Экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни будет проходить на базе нескольких учебных заведений. Порядок проведения эксперимента предусматривает следующие мероприятия:

проведение аудита и обеспечение физической доступности учебных заведений, предоставляющих образовательные услуги ветеранам войны, для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью;

разработка и внедрение специализированных образовательных методик и технологий работы с ветеранами войны для учебных заведений, предоставляющих образовательные услуги ветеранам, повышение квалификации педагогических и научно-педагогических работников, работающих с ветеранами войны;

проведение адаптации образовательных программ учебных заведений;

обеспечение ветеранов войны с особыми образовательными потребностями специальными учебниками, пособиями, в том числе напечатанными шрифтом Брайля.

Также предусматриваются другие мероприятия, в частности для развития физического здоровья через спорт.

Этот эксперимент, безусловно, будет способствовать расширению возможностей качественного возвращения ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь именно через образование. Он является частью стратегии государства, которая формируется в соответствии с одним из, на мой взгляд, ключевым положением украинской доктрины президента Зеленского: "Украина должна быть достойной своих героев".

В этом контексте следует напомнить, что 15 сентября 2023 года Кабмин уже принял Постановление №984 "О реализации экспериментального проекта по организации профессионального обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Государственной службы занятости". Теперь сделан следующий логический шаг – к орбите новой ветеранской политики привлечены высшие учебные заведения.

Благодаря усилиям первой леди Елены Зеленской, которая занимается введением стандартов безбарьерности, уже внесены изменения в порядок аккредитации учебных программ. Одним из критериев для ее предоставления является именно безбарьерность. Но теперь университеты должны создавать комплексные программы, учитывающие специфические потребности ветеранов.

Ожидается, что по результатам эксперимента также будет усовершенствовано формирование государственного заказа. Она должна быть ориентирована на прогнозируемое количество ветеранов войны и их детей в разрезе регионов. Еще одно новшество – разработка единого образовательного стандарта с учетом имеющихся умений и навыков ветеранов и ветеранок.

Отдельно хочу отметить еще один момент. Предполагается, что в будущем первое трудоустройство на государственную службу будет осуществляться при наличии опыта участия в боевых действиях. Вместе с высшим образованием это создаст хорошие стартовые возможности для самореализации наших защитников и защитниц на государственной службе.

А теперь по некоторым практическим шагам и инициативам.

Экспериментальный проект открыт для участия учебных заведений при согласовании МОН и Минветеранов, являющихся координаторами проекта. Считаю, что Одесса как мощный центр реабилитации ветеранов и ветеранок не может оставаться в стороне. Поэтому будет логичным, если ОНУ имени И. Мечникова или ОНМедУ – присоединятся к эксперименту.

Как председатель наблюдательного совета ОГУВД предложу руководству заведения акцентировано приглашать ветеранов и ветераном поступать в вуз и создать соответствующие условия для этого. В настоящее время во Львовском университете совместно с Минветом реализуется проект создания Центра ветеранского развития. На мой взгляд, по согласованию с руководством МВД и Одесской ОГА, вполне справедливо будет рассмотрение перспектив создания такого Центра при ОГУВД.

Также считаю необходимым как можно быстрее сформировать новую команду Минвета, которая лучше взаимодействовала бы с ветеранами и ветеранками, эффективнее отстаивала их интересы перед другими министерствами и ведомствами. Главным принципом министерства и ветеранской политики должен стать всем известный подход: "Никаких решений относительно ветеранов без участия самих ветеранов".