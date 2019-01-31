Укол для імунітету: як Моз має намір боротися зі спалахом кору в Україні

Уляна Супрун вважає, що рівень захворюваності на кір не перевищує епідеміологічний (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цієї зими в Україні крім грипу лютує кір. Минулого року рівень захворюваності зріс у 10 разів, а в січні 2019 року – досяг піку. Тільки за поточний місяць зареєстровано близько 12 тис. випадків кору. Втім, Моз оголошувати про епідемію не має наміру, розраховуючи на те, що найближчим часом захворюваність піде на спад. Цьому мають сприяти кампанії з вакцинації населення, які відомство планує розгорнути в регіонах з максимально високим рівнем хворих. Чому в Україні черговий спалах кору і як з нею боротися – в матеріалі РБК-Україна.

Загрозливі цифри

Починаючи з 2017 року в Україні стрімко зростає рівень захворюваності на кір. За даними "Центру громадського здоров'я Моз України", якщо в 2017 році на кір захворіло близько 4,5 тисячі осіб (померло п'ять), то вже в 2018 році - майже 55 тисяч (померли 16).

Пік захворюваності припав на січень цього року. Начальник відділу комунікацій Володимир Бируля повідомив, що за поточний місяць в країні вже зареєстровано майже 12 тисяч випадків захворювання на кір. При цьому шість з них – з летальним результатом, оскільки у пацієнтів розвинулися ускладнення. Найвищі показники захворюваності - у Львівській (2112 осіб захворіли), Рівненській (1112), Вінницькій (1120), Хмельницькій (815) областях і в Києві (901).

При цьому специфічного лікування кору не існує - запобігти захворювання може тільки вакцинація, нагадує Володимир Бируля. Для недопущення зростання рівня захворюваності на кір в останні роки в Україні проводилася посилена вакцинація, закуповувалися додаткові обсяги вакцин, вакцинувалися групи ризику (медики, вчителі, військовослужбовці). Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені п. Л. Шупика Федір Лапій вважає, що якби не ці заходи, то кількість хворих в 2018 році могло бути набагато більшим. У Центрі уточнили, що зараз у регіонах в наявності понад 900 тис. доз вакцини від кору, виробленої в Бельгії та США.

Втім, учора у Моз передумали оголошувати епідемію кору, хоча ще тиждень тому для цього готувалися відповідні документи. "Ми не будемо оголошувати епідемію (кору, - ред.)", - заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун після засідання Кабінету міністрів.

Українська традиція

В Україні спалаху кору відзначаються кожні п'ять-шість років. Вони були в нашій країні в 2001, 2005-2006, 2011-2012 роках. В 2017-2018 роках почалася нова. Епідеміологічних відмінностей між теперішньою спалахом кору і попередніми немає, запевняє завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця, професор Ірина Колеснікова. "Але найнеприємніше в тому, що її можна було уникнути, якби людей вакцинували вчасно. Адже кір – це контрольована інфекція, тобто її розповсюдження можна контролювати за допомогою імунопрофілактики", - розповідає вона.

За словами Ірини Колесникової, якщо вакцинація проводиться повноцінно, то циклічність виключається: "Але для України кір залишається хворобою, яка традиційно присутній в країні. Відповідно, залишаються і згадані її ознаки, які в цивілізованих країнах були нівельовані даними вже давно".

Втім, Федір Лапій вважає, що нинішній спалах кору все ж має свої особливості. "Раніше хворіли, в основному, дорослі – на їх частку доводилося близько 80% випадків захворювання, оскільки діти були більш-менш щеплені. Тепер, навпаки, більше хворіють діти. Але нинішня ситуація стала результатом негативних подій, які відбувалися в Україні у 2008-2012 роках. Після спалаху 2005-2006 років у країні було проведено дослідження, щоб виявити найбільш вразливі вікові групи, які не мають захисту від кору. З'ясувалося, що найнижча імунний захист від цього захворювання у людей від 16 до 29 років", - уточнив Лапій.

Щоб вирішити цю проблему, Україна в 2008 році отримала безкоштовно від Всесвітньої організації охорони здоров'я близько дев'яти мільйонів доз вакцини від кору і краснухи. Планувалося, що цим препаратом будуть вакциновані українці від 16 до 29 років незалежно від попередньої вакцинації. Але після того, як у травні 2008 року в Краматорську протягом доби після вакцинації, але не внаслідок неї, помер 17-річний юнак, було прийнято рішення зупинити кампанію імунопрофілактики. На тлі цієї трагедії серед населення різко посилилися антипривовочные настрою. А після зміни уряду з 2009 року програма вакцинації не отримувала належного фінансування. В результаті країна закуповувала менше вакцин, ніж було необхідно.

"І тепер ми пожинаємо плоди. У країні спалахнула нова спалах кору, яку можна було запобігти, якщо б в 2008 році дорослі у віці від 16 до 29 років отримали потрібні щеплення, а діти в наступні роки не страждали б від їх дефіциту, батьки не піддалися б антипрививочным настроям. Зараз на дорослих, які не були щеплені в 2008 році проти кору, припадає майже 50 відсотків випадків захворювання", - розповів Федір Лапій. "Перші приклади того, що пацієнти мають на руках "липові" документи про вакцинації від кору, я зустрічала ще в 90-их роках, - уточнила Ірина Колеснікова. - Тому у нас є люди, які точно знають, що їм не були зроблені щеплення, а також є люди, які вважають, що вони вакциновані, але насправді батьки в дитинстві зробили неправдиві записи в медичній документації".

Як відомо, для ефективного захисту від кору необхідно зробити два щеплення, але в країні велика кількість пацієнтів, яким була введена тільки одна доза вакцини.

Крім того, щеплені пацієнти також можуть захворіти на кір з-за того, що у попередні роки, особливо у радянський час, умови зберігання і доставки вакцин не дотримувалися. Вакцини з термоиндикаторами на упаковці, які показують при належній чи температурі зберігалися і перевозилися вакцини, Україна почала отримувати лише недавно.

Скоро закінчиться?

Ймовірно, що в найближчі тижні кількість випадків кору буде знижуватися. "У цьому році спалах кору повинна піти на спад, тому що ті, хто хотів зробити щеплення, або вже зробили або збираються це зробити найближчим часом. Крім того, ті, хто цього не зробив і не хоче, у багатьох випадках вже перехворіли на кір", - вважає Ірина Колеснікова.

Сприятимуть зниженню рівня захворюваності і весняні канікули у школах – діти тимчасово перестануть тісно спілкуватися в колективах, що перерве ланцюжок передачі захворювання. Але в минулому році це не допомогло, оскільки багато батьки сподівалися, що кір піде на спад через те, що в січні-лютому багатьом іншим дітям були зроблені щеплення.

"Але, на жаль, замість того, щоб вакцинувати своїх дітей, і тим самим посилити і колективний імунітет, вони цього не зробили, і, як наслідок, число випадків захворювання на кір знову зросла, - пояснює Колеснікова - А якщо б вони зробили щеплення під час весняних канікул, то шанси на спад були б суттєвіше".

Крім того, як правило, практика показує, що населення не поспішає вакцинуватися, поки кір "не прийде до них в регіон". "До цього часу люди думають, що ми все це вигадали, - розповідає Федір Лапій. - Коли в Одеській області стався спалах кору, то батьки стояли в черзі за щепленнями. Подібна ситуація зараз відзначається в західних областях".

За словами Володимира Бірулі, в Україні найгірші показники планової вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень як раз в західних регіонах. "Саме тому Моз почав оперативну довакцинацию дітей у Львівській області, щоб надолужити необхідну кількість щеплень", - говорить він.

У Львівській області понад 20 тисяч дітей не мають належної імунного захисту від кору – вони або взагалі не вакциновані або не отримали другу дозу вакцини, розповідають фахівці. Для ефективного захисту діти повинні бути провакцированы два рази в рік і в шість років. Моз ухвалив рішення створити виїзні прищепні бригади, які у другій половині лютого проїдуть по області і зроблять щеплення всім дітям, батьки яких дадуть на це згоду. За словами Федора Лапія, подібні кампанії готуються і в інших областях. "Я думаю, що з березня вона розпочнеться в Івано-Франківській області. Крім того, такі кампанії можуть бути проведені у Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Одеській областях, оскільки в цих регіонах найбільш високий рівень захворюваності на кір", - уклав він.