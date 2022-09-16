Під ударом. Чи є ризик банкрутства "Альфа банку" в Україні

Фінансовий фронт України мужньо тримає оборону. Українська банківська система є прибутковою, колапсу не сталося. Та попри загальну стабільність невдовзі ми можемо зіткнутися з великими банкрутствами. Їх результатами не потрібно нехтувати, адже мова може йти й про великі банки. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Скорочення та збитки

Останні півроку в медіа часто обговорювалась тема російських акціонерів "Альфа банку" та доцільність функціонування установи на ринку. У зв'язку з цим, менш помітними стали інші факти, які є більш тривожним сигналом негативних тенденцій в установі.

Про що саме мова?

Зокрема, банк активно скорочує свою регіональну мережу і займає 4 місце за кількістю закритих відділень серед банків у 2022 році. За даними НБУ, мережа відділень скоротилась за 1 півріччя на 30 одиниць і продовжує скорочуватись. Ця оптимізація є вимушеною мірою, і в тому числі пов’язана з величезними збитками, які "Альфа банк" отримав у 2022 році.

Також "Альфа банк" є другим за обсягом збитків серед банків України у 2022 році: чистий збиток за 7 місяців 2022 року складає понад 3,5 млрд грн. При цьому темпи зростають від місяця до місяця. Лише за липень чистий збиток становив майже 1,2 млрд грн.

Скорочення активів банку є найбільш суттєвим серед групи найбільших банків: орієнтовно 28-30% в порівнянні з активами на 01.01.2022 (еквіваленти валют переведені за одним курсом, щоб уникнути фактора курсової переоцінки викликаної зміною офіційних курсів). Більшість банків з ТОП-10 мають прирости активів.

Не все так однозначно

Одна з причин скорочення активів може бути пов'язана з втратою довіри серед клієнтів через російське походження акціонерного капіталу.

Так, об’єм коштів юридичних осіб скоротився більше ніж на 45%, тобто майже вдвічі (еквіваленти валют переведені за одним курсом, щоб уникнути фактора курсової переоцінки викликаної зміною офіційних курсів). Тобто якщо перерахувати кошти за єдиним курсом в еквіваленті, клієнти забрали з "Альфа банку" понад 20 млрд грн, і цей процес триває.

Щодо коштів фізичних осіб, вони також зменшилися на 15-18% або майже на 10 млрд грн. І лише обмеження НБУ (не більше 100 тис. грн в день) щодо депозитних вкладів стримують тенденцію відтоку коштів фізичних осіб з банку.

Чи допоможе НБУ

"Альфа банк", разом з державними банками, входить в ТОП-3 банків з максимальним обсягом рефінансування від НБУ. Так, обсяг боргу на 01.08.2022 р. становить майже 9 млрд грн, і з початку року збільшився більш ніж 350 млн грн.

Неможливість погашення, вочевидь, значно пов’язана з відтоками коштів клієнтів. Більшість українських банків за цей період суттєво скоротили борги перед НБУ. Тобто використали можливості і час для того, аби впоратися зі своїми операційними проблемами.

Проте "Альфа банку" це чомусь не вдалося і навряд чи вдасться. Річ в тому, що на стан капіталу банку сильний тиск спричиняє кредитний ризик. Адже до війни банк був серед лідерів роздрібного кредитування та посідав друге місце після "Приватбанку".

Однак якщо для мирного часу ця модель могла бути виправданою, то під час війни вона може стати фатальною для банку. Так і відбувається: на сьогодні майже 1/3 всього портфелю фізичних осіб, або 10,65 млрд грн, є проблемним. Це найбільший показник серед 5 банків за обсягом портфеля кредитів населенню.

Ця ж сама ситуація і з кредитним портфелем юридичних осіб. На 01.08.2022 р. він становив 43,3 млрд грн. При цьому рівень NPL за ним становить всього 15,6%, що суттєво нижче оцінок на ринку (якщо виходити з глибини падіння економіки це від 25-35% рівень NPL і більше). Навіть у західних банків, які дуже прискіпливо обирають позичальників, і до війни не мали проблемних кредитів, рівень NPL на рівні 20%, який поступово зростає.

Усі наведені факти доводять, що рівень проблемних кредитів "Альфа банку" буде тільки зростати. Це спричинить формування додаткових резервів, збільшення збитків та тиск на капітал.

Анонсована раніше акціонерами банку докапіталізація на 1 млрд доларів США, навряд чи допоможе. Адже в умовах санкцій вона просто не відбудеться, оскільки російські бенефіціари і їх бізнес перебувають під санкціями західних країн.

До того ж, через катастрофічно низьку якість кредитного портфеля більша його частина вже ніколи не буде погашена. Тому є ризик невдовзі побачити найбільше з часів "Дельта Банку" банкрутство, до якого НБУ має бути готовим вже сьогодні, адже мова йде про повернення коштів українським компаніям та вкладникам, які виявилися під загрозою.