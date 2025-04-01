Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть

Дональд Трамп намерен усилить давление на Россию, угрожая ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть. Эксперты сомневаются в решимости Трампа реализовать эти меры из-за риска дестабилизации мирового рынка. Подробнее – в материале РБК-Украина.

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Президент США Дональд Трамп намерен усилить давление на Россию, чтобы добиться согласия Москвы прекратить огонь в Украине. На днях глава Белого дома пообещал ввести пошлины на российскую нефть и, по сути, на все товары для стран, которые продолжают закупать российскую нефть. Фактически речь идет о вторичных санкциях – то есть санкциях против стран, которые так или иначе находятся в партнерских отношениях со страной, против которой санкции уже действуют.

Пошлины в размере 25-50%, по словам Трампа, могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца. "Это будет, если вы покупаете нефть из России, вы не можете вести бизнес в США", – заявил он.

Трамп сказал, что был "взбешен" заявлением Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский якобы нелегитимный президент Украины. Но при этом, все же отметил, что не хотел бы прибегать к такой мере, чтобы не навредить России.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России – а это может быть и не так – но если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - заявил Трамп 30 марта.

На следующий день президент США снова высказал надежду, что Путин согласится на соглашение о завершении войны и пошлины на нефть вводить не придется. "Я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть", – сказал президент США.

Введение дополнительных масштабных санкций Трамп анонсировал еще в начале марта. Если Москва будет противиться прекращению огня, он обещал усилить ограничения для банковского и энергетического секторов и ввести новые тарифы в торговле с РФ.

Кто пострадает от вторичных санкций США

От вторичных санкций, прежде всего, могут пострадать крупнейшие импортеры российской нефти, если не перестанут покупать это сырье. Среди них в 2024 году - Китай (108,5 млн тонн), Индия (87,5 млн тонн) и Турция (около 15,4 млн тонн). В США эти страны в прошлом году поставили товаров на 438,9 млрд, 87,4 млрд и 16,7 млрд долларов соответственно. Эти суммы в разы больше, чем экспорт США в эти страны. К слову, громадный торговый дефицит заметно беспокоит администрацию Трампа.

Нет сомнений, что если вторичные санкции будут введены именно в том виде, как об этом говорит Трамп, то удар по крупнейшим импортерам российской нефти будет значительным. Но на США этот шаг тоже отразится – страна может потерять почти 17% товарного импорта или же цены на товары из Китая, Индии и Турции могут сильно вырасти. Штатам придется активизировать внутреннее производство или искать альтернативных поставщиков. Но Трамп к этому, видимо, готов, ведь цель всей его санкционной политики – активизировать промышленность внутри страны.

Администрация Трампа уже испробовала инструмент вторичных санкций на Венесуэле. В марте был подписан приказ, по которому Госдеп получает полномочия вводить дополнительную пошлину в 25% на весь импорт в США из стран, которые закупают нефть и газ в Венесуэле. Приказ вступит в силу 2 апреля. Фактически, эти санкции в первую очередь отразятся на Китае, Индии и Испании, которые являются крупнейшими покупателями нефти из Венесуэлы.

Вряд ли решение будет пересмотрено, поскольку из страны под давлением Белого дома уже выходит одна из крупнейших американских нефтегазовых компаний Chevron.

Как вторичные санкции отразятся и на Украине

Вторичные санкции США против России могут отразиться и на Украине, которая продолжает транзит российской нефти для заводов в Венгрии, Словакии и Чехии (последняя близка к тому, чтобы отказаться от российского сырья). Транзит продолжается как исключение из санкций ЕС 2022 года, запрещающих покупку российской нефти морским путем.

Летом прошлого года Будапешт и Братислава опасались, что останутся без нефти из-за украинских санкций в отношении "Лукойла". Но ситуация прояснилась и транзит продолжился. Для Венгрии и Словакии закупки нефти у РФ крайне выгодны, поскольку политические скидки, которые дает им Путин, позволяют платить Украине даже повышенный транзитный тариф.

Чтобы сохранить транзит нефти, Будапешт даже прибегал к шантажу, блокируя выделение Украине средств на оружие из европейского Фонда мира и угрожая прекратить экспорт электроэнергии. Если Венгрия и Словакия перестанут покупать российскую нефть, это лишит Украину дохода от ее транзита, который в 2024 году составил около 250 млн долларов.

Но пока нельзя точно сказать, попадут ли под санкции Венгрия и Словакия, поскольку критерии введения санкций еще не определены. Они будут зависеть от уровня взаимопонимания США с потенциально подсанкционными странами, а, возможно, и от личных отношений глав этих стран. Пока у премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо с Трампом отношения хорошие. Орбан даже встречался с ним 2024 году в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а потом заявлял о "больших планах на будущее", подчеркивая совместные цели и видение.

Фицо встречался с Трампом в феврале 2025 года и обсуждал различные вопросы, включая тарифы, которые Трамп планировал ввести в отношении Европы. Это вызвало критику со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, по словам самого Фицо, назвала его "идиотом" за такие переговоры.

Пока введение санкций под вопросом

Эксперты пока крайне скептично оценивают вероятность введения вторичных санкций на партнеров России. Само заявление Трампа об этом вызывает сомнения, отметил в комментарии РБК-Украина президент аналитического Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. По его словам, настораживает даже формулировка, в которой санкции анонсировались.

"Я думаю, что пока это просто сотрясание воздуха", – отметил Гончар. Но если вторичные санкции все-таки введут, то они, вероятно, дадут эффект, после чего импорт российской нефти сократится. Гончар напомнил, что в январе Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте из-за роста затрат на фрахт на фоне американских санкций. "Если ситуация повторится, но уже из-за новых тотальных санкций, то это сработает. Но я думаю, что на это он (Трамп - ред.) не отважится", – отметил эксперт.

Общий подход к применению нефтяных санкций не изменился – они вводились по решению G7. При этом ограничения не должны дестабилизировать глобальный рынок нефти. Отказ о российской нефти следовало проводить постепенно, отметил Гончар. И для этого были возможности.

"Российскую нефть нужно было вытеснять и ее можно было заменить. Свободные мощности по добыче были и есть на Аравийском полуострове. Но подход был другой и он не изменился. Изменится ли он под влиянием угроз Трампа – у меня есть сомнения", – отметил Гончар.

Пока не все инициативы США реализуются. До сих пор не достигнуто соглашение между США и Саудовской Аравией о снижении цены на нефть, о чем Трамп говорил еще в январе. "Пока такого взаимодействия нет. Саудиты не получили четких гарантий безопасности от США и продолжают работать с россиянами", – отметил Гончар.

Падение цены нефти в начале года почти на 10 долларов эксперт никак не связывает с конкретными санкциями, а считает реакцией на обещания США увеличить торговые тарифы. "Это результат той хаотизации, которую он (Трамп - ред.) устраивает с тарифной политикой. Сейчас непонятно к чему готовиться, и в условиях такой турбулентности, цена на сырье снижается", – отметил собеседник.

Если пошлины увеличатся, как обещают США, то производство будет сокращаться. А если производство сокращается, то следовательно, сокращается и необходимость в энергоресурсах. "Но пока неясно, как и на что США будут вводить пошлины. В итоге производственные программы, которые требуют затрат энергоресурсов, нельзя подтвердить, и непонятно какая продукция будет нужна и в каких объемах. Соответственно, снижается закупка нефти", – отметил Гончар.

Глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий назвал заявление Трампа неоднозначным. Но если все-таки вторичные санкции будут введены, то это реально может сократить продажу нефти Россией и соответственно – ее доходы.

"Если речь идет действительно о пошлине против стран, покупающих российскую нефть, то это может стать мощным инструментом давления на россиян. Это может привести к полному отказу от российской нефти ее крупнейшими покупателями (в первую очередь Китаем и Индией). Если такие санкции вступят в действие, то россиянам будет некуда продавать свою нефть, и последствия для них будут очень тяжелыми", – отметил Паращий в комментарии РБК-Украина. Но при этом, очевидно, что это приведет к росту цен на нефть на мировых рынках, и в свою очередь ударит как по глобальной экономике, так и непосредственно по экономике США, отметил эксперт.

Но пока цены на нефть реагируют на новости о возможности вторичных санкций реагируют очень слабо. "То есть рынок не верит в то, что Трамп введет такие санкции", – отметил Паращий. И в этом он видит логику, поскольку даже если россияне и не заключат никакого соглашения о перемирии, решение о санкциях будет личным решением президента США. "Это будет решение Трампа независимо от того, как на самом деле будет вести себя Россия. Ему всегда может "показаться, что Путин повел себя правильно", – отметил Паращий. Но если пошлины будут введены, то рынок могут ждать серьезные ценовые потрясения.

Пока Трамп оставил себе широкое пространство для маневра, считает аналитик. Главный вопрос сейчас в том, готов ли президент США реально рискнуть дестабилизацией цен на нефть ради принуждения россиян к переговорам.

Какие еще инструменты давления на РФ остались в запасе у Трампа

В арсенале хозяина Белого дома еще есть инструменты, которые он может применить для усиления давления на российского диктатора. Прежде всего стоит вспомнить банковский сектор - еще не все банки РФ отключены от международной платежной системы SWIFT. США могут настоять на том, чтобы максимально расширить этот список. Эта позиция остается очень важной для РФ, свидетельство тому - недавняя просьба РФ вернуть в эту систему “Россельхозбанк” для налаживания экспорта агропродукции.

В сфере энергетике в запасе остался мощный инструмент - это влияние на европейские страны-члены НАТО, которые планируют с русскими строить новые энергоблоки. Строительство атомного энергоблока - неплохой бизнес, поскольку стоимость строительных работ оценивается около 5-6 млрд долларов, а кроме того, компания-подрядчик получает заказ на поставку своего ядерного топлива, запчастей, сервисных работ на десятки лет вперед. В этой сфере американские атомные компании и “Росатом” - конкуренты. Вашингтон может попробовать заставить, европейские страны, например, ту же Венгрию, заключить контракты на строительство блоков с американскими, а не с российскими компаниями, пригрозив, тарифами или даже исключением из НАТО.

Также США могут максимально попытаться исключить русский сжиженный природный газ из европейского рынка, заменив его поставками LNG из Техаса.

Кроме того, есть еще и пошлины, о которых Трамп уже упоминал. Правда это наименее эффективный инструмент. Сейчас импорт российских товаров в США существенно сократился - до 3 млрд долларов в год. Россия продолжает продавать в США удобрения, палладий для использования в автомобильной промышленности и электронике, титан аэрокосмической отрасли и обогащенный уран для американских атомных электростанций.