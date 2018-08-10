Не Туреччиною єдиною: чому для українців подешевшав відпочинок за кордоном

Цього літа українцям вдалося істотно заощадити на відпочинку за кордоном. Крім Туреччини, яка часто не відчуває дефіциту в туристах, відпочиваючим з України вдалося скористатися зниженням вартості турів на популярні курорти, наприклад, до Єгипту. В той же час не всі туроператори згодні з тим, що путівки "впали в ціні". Просто більшість клієнтів турагентств не готові значно витратитися на відпочинок.

На півдня

У цьому році українські туристи змінюють свої туристичні переваги. Якщо раніше популярною країною для відпочинку в літній період є Туреччина, а взимку Єгипет, то зараз на туристичному ринку намітилася нова тенденція - українці все частіше віддають влітку перевагу єгипетських курортів. Це сталося почасти тому, що в Туреччину ще в 2017 році знову почали масово приїжджати на відпочинок російські туристи. Тому готелі цієї країни менше зацікавлені приймати українців, пояснила РБК-Україна директор з розвитку туристичної компанії "Чистий туризм" Іванна Чучман.

"Якщо з Росії в Туреччину літає кожен місяць на відпочинок по одному мільйону туристів з України - мільйон відпочиваючих літає в цілому за рік. В результаті для Туреччини Україна не так важлива як "постачальника туристів" як Росія. Тому турецькі готелі стали підвищувати ціни на відпочинок для українських туристів", - пояснила експерт.

Нагадаємо, восени 2015 року Росія ввела санкції на ввезення і вивезення низки турецьких товарів, а також скасувала чартерні рейси до Туреччини. Обмежувальні заходи проти Анкари Москва ввела після інциденту з російським військовим літаком Су-24. Оскільки російський бомбардувальник порушив турецький повітряний простір, він був збитий. Заборона на польоти Росія скасувала влітку 2016 року, і вже в минулому році російські туристи знову стали основним контингентом відпочивають на турецьких курортах.

Виконавчий директор "Української асоціації туристичних агентств" Павло Григораш порахував, що цього літа тури в Туреччину для українців подорожчали в порівнянні з минулим роком на 15%. В результаті зараз, в розпал сезону, багато туроператори не можуть "закрити місця" на рейсах до Туреччини за адекватною ціною. "Частина польотних програм вже "зрізані". Турецькі готелі в цьому сезоні добре закриваються, тому не зацікавлені у зниженні цін", - говорить він.

У той же час друга за значимістю для відпочиваючих, як з України, так і з Росії країна - Єгипет, як і раніше, відчуває брак туристів. "Тому єгипетські готелі намагаються заманити українських туристів, пропонуючи більш низькі ціни. Якщо кілька років тому відпочиваючі були щасливі, заплативши одну тисячу доларів, за відпочинок в єгипетській чотиризірковому готелі, то цієї зими можна було полетіти в готель категорії "п'ять зірок" на двох вже за 500 доларів", - наводить приклад Іванна Чучман.

Як наслідок, цього літа значно краще, ніж у минулому сезоні, продаються тури в Єгипет. "Продажі зросли приблизно в два рази. При цьому в деяких великих мережах турагентств продажі зросли взагалі майже в три рази", - уточнив Григораш. За даними Павла, в липні відпочинок в Єгипті був дешевший на 4%, ніж у минулому липні.

Така динаміка цін на тури підтверджується даними продажів однієї з найбільших мереж туристичних агенцій "Поїхали з нами". У червні-липні поточного року середній чек при продажу турів до цієї мережі в Туреччину зріс порівняно з таким же періодом минулого року на 5% до 36,1 тис. гривень, а в Єгипет, навпаки, зменшився на 0,6% до 27,2 тис. гривень.

загалом, за підрахунками Чучман, з січня по серпень курорти Туреччини відвідали приблизно 300 тис. українських туристів (без обліку відвідування Стамбула), а Єгипет - 150 тис. людина (без Каїра). "Але в минулому році турпотік з України в Туреччину був більше приблизно на 30-40%, - уточнила Іванна Чучман. - При цьому в цьому році кількість українських туристів у Єгипті приблизно на 10% більше, ніж у 2017 році".

Європа "здалася"

У цілому, за даними директора мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами" Олега Кулика, в цьому сезоні подешевшали тури в дев'ять країн з ТОР-10 найпопулярніших серед українців. Крім Єгипту, за його словами, зменшився середній чек на тури в Іспанію майже на 18%, Італії - на 5,3%, Чорногорію – майже на 5%. "По всій видимості, з-за того що постійно "горіли" тури в Туреччину і суттєво збільшився потік туристів у Єгипет, у туроператорів почали "горіти" тури в інші країни. В результаті, їм довелося знижувати ціни і за цими напрямами", - припускає Олег Кулик.

Крім того, на ринку посилилася конкуренція між діючими гравцями. "Наприклад, істотне зниження цін на тури в Іспанію можна пояснити конкуренцією між двома туроператорами - Join Up і і Anex Tour, які в цьому році істотно збільшили кількість авіарейсів в цю країну, - розповів Кулик. - Щоб нормально закривати вільні місця в літаках, їм довелося істотно знижувати ціни".

Зниження цін може бути викликано також і дією безвізового режиму з ЄС. "Раніше середній чек на тури в країни Європи був вище, тому що потрібно було оформляти візу. Багатьом українцям, які не мають високих офіційних доходів, це було складно зробити. Тому на відпочинок в ЄС літали, в основному, представники середнього класу, а також багаті мандрівники в готелі категорії чотири і п'ять зірок, - пояснила Іванна Чучман. - Нині ж, після введення безвізового режиму, літають все: від студентів - до мільйонерів. Але в продажу стало більше дешевих турів. Тому і впав середній чек".

Але, за словами Павла Григораша, тури в Іспанію, Італію, Грецію, Кіпр, Болгарію, поки все ще не настільки популярні серед українців, як в Туреччину і Єгипет, де переважає концепція "все включено". "Адже великий відсоток наших туристів звик саме до такого відпочинку, - говорить він. - Як правило, відпочинок в Європі виходить дорожче за рахунок супутніх витрат на харчування, екскурсії і так далі".

Правда, на туристичному ринку не всі згодні з тим, що в цьому році ціни для українських туристів знизилися. "Просто знизилася купівельна спроможність населення, а не ціни на подорожі. По суті, попит змістився в порівнянні з минулим роком на більш дешеві тури - каже вона. - На жаль, у людей з'явилося більше грошей", - вважає директор турагентства Tour Planet Гульнара Мамедова.

Крім того, на її думку, зниження витрат на подорожі також частково зумовлено зростанням конкуренції серед авіакомпаній. "На ринок вийшли декількох авіакомпаній, які пропонують свої послуги туроператорам за більш низькими цінами, ніж конкуренти. Відповідно, це могло б призвести до зниження цін на тури", - вважає Гульнара Мамедова.

Втім, поки говорити однозначно про те, як буде змінюватися динаміка вартості турів для українських туристів в найближчому майбутньому, експерти не можуть. "У серпні я спостерігаю краще закриття вільних місць у літаках, ніж у липні. Багато в чому це пов'язано з тим, що туроператори оптимізували своє польотні програми, - повідомив Олег Кулик. – Тому, я думаю, що в серпні-вересні ціни на тури не будуть суттєво "горіти"". У той же час Гульнара Мамедова очікує, що найближчим часом ціни продовжать знижуватися. "У вересні, як правило, путівки дешевшають, особливо, в Туреччину і Єгипет. Це пов'язано зі зниженням попиту на подорожі з боку українських туристів, які в цей час повертаються на роботу, а їхні діти - у школи", - пояснила вона.