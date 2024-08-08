Цементный рынок. Почему "Ковальська" хочет заблокировать сделку по покупке заводов в Украине иностранным инвестором

Крупнейший производитель бетона в Украине, промышленно-строительная группа "Ковальська" во главе с генеральным директором Сергеем Пилипенко, пытается заблокировать соглашение между ирландским производителем строительных материалов CRH и Buzzi Unicem по покупке двух цементных заводов в Украине. Детальнее – в материале.

Соглашение по покупке двух цементных заводов оценивается в 100 млн евро и могло бы стать крупнейшей иностранной инвестицией в украинскую экономику в строительной отрасли с начала полномасштабного вторжения.

Официально "Ковальська", которая занимает наибольшую долю на рынке бетона в Киеве и Киевской области, выступает против соглашения из-за опасений относительно возможной концентрации рынка цемента. Сергей Пилипенко, генеральный директор "Ковальской" и заместитель председателя Совета директоров КБУ по вопросам строительной продукции, заявляет, что сделка может привести к чрезмерной концентрации рынка в руках одной компании.

В то же время в медиапространстве за несколько месяцев вышло более 20 материалов с такими же месседжами, где говорилось о рисках монополии на цементном рынке.

По данным издания Kyiv Independent, "Ковальська" сама заинтересована в приобретении активов Buzzi. Возможной причиной может быть сохранение собственной маржинальности. Заблокировать сделку и получить возможность приобрести заводы по меньшей цене – один из возможных путей добиться своей цели.

1 августа группа даже подала иск против АМКУ в Хозяйственный суд города Киева с целью признать недействительным решение АМКУ. Эксперты говорят, что судебное давление на Антимонопольный комитет может быть частью той же кампании по блокированию или, как минимум, затягивания сделки по покупке CRH активов Buzzi.

Бетон и строительство

Промышленно-строительная группа "Ковальська" – украинский производитель строительных материалов и застройщик. Предприятия группы работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Лидер на украинском рынке бетона. По оценке генерального директора компании Сергея Пилипенко, доля "Ковальской" на рынке бетона в Киеве и области уже в 2020 году составляла более 50%.

Группа также занимается строительством офисной и жилой недвижимости в Киеве. Среди известных проектов – строительство нескольких бизнес-кампусов парка Unit.City и Nuvo Business Park.

С последним связан скандал из-за сноса здания 19 века на Жилянской, 47. Ситуация не утихает больше года. В июле 2024 года "Ковальська" подала судебный иск на киевского памятника охраны Дмитрия Перова, который пытался отстоять историческое здание.

Соглашение CRH

Ирландская компания CRH – один из самых крупных производителей строительных материалов в мире. Работает в 28 странах, имеет около 80 тысяч сотрудников и является одним из лидеров рынка в Северной Америке и Европе. В 1999 году CRH вышла на рынок Украины, приобретя Каменец-Подольский цементный завод в Хмельницкой области. Сегодня объединяет три цементных завода в Украине.

В 2023 году CRH начала процесс приобретения цементных заводов итальянской компании Buzzi Unicem в Украине. Это предприятия в Волынской и Одесской областях. По словам экспертов, сейчас эти заводы работают не в полную мощность из-за недоинвестированности. Заводы используют мокрый способ производства цемента, что противоречит экологическим стандартам, необходимым для интеграции в Европейский Союз.

На официальном сайте Buzzi указано, что стоимость сделки составляет €100 млн. Эксперты оценили, что в случае одобрения сделки, значительные суммы могут быть проинвестированы в модернизацию заводов Buzzi, в частности, в основное производство, технологию управления и другие инновации. В комплексе все это повлияет на уменьшение себестоимости производства цемента на этих предприятиях.

Соглашение на финишной прямой

Рассмотрение соглашения в Антимонопольном комитете уже дошло до маркета теста. Условия, предложенные СRH для покупки активов Buzzi, стали публичными и выставлены на обсуждение.

Так готова ли Украина к иностранным инвестициям?

Во время войны любая крупная инвестиция в Украину является мощным сигналом для других инвесторов. Но привлекать инвестиции не так легко: количество значительных сделок в Украине было небольшим и до полномасштабного вторжения. Сейчас – и подавно. На этом фоне методы, к которым часто прибегают на украинском рынке – медийный шантаж и судебное давление – усложняют или даже делают невозможным приход инвестиций.

При этом власти поддерживают иностранные инвестиции и пытаются стимулировать бизнес вкладывать в Украину, создавать на месте добавленную стоимость и рабочие места, платить налоги.

В частности, глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады Елена Шуляк отметила: если использовать продукцию отечественного производителя, Украина получит валовую прибавочную стоимость на 21 млрд долларов. "Однако уже сейчас ощущается дефицит многих строительных материалов, со временем потребности будут ощущаться все острее. Поэтому вопрос привлечения иностранных инвестиций должен быть приоритетным для Украины", – прокомментировала она.

Соглашение о покупке компанией CRH заводов Buzzi, рассматриваемое сейчас Антимонопольным комитетом Украины, может стать большой лакмусовой бумажкой того, действительно ли готова Украина открыть двери иностранному капиталу. От того, чем завершится эта история зависит не только репутация Украины, но и темпы восстановления.