Три ключевых темы Давоса-2025: искусственный интеллект, возвращение Трампа и война в Украине

Руководители международных компаний на встрече, организованной в Цюрихе Европейской Бизнес Ассоциацией, поделились своими впечатлениями и выводами от нынешнего главного экономического форума мира в Давосе.

"В Давосе все больше бизнесменов и все меньше политиков. Но это, может, и к лучшему" — поделился своими наблюдениями от нынешнего Давоса президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

"Неискусственная проблема" искусственного интеллекта

Возможно, это так состав участников повлиял, но нынешней топ-темой Давоса стала проблема довольно далекая от государственной политики — искусственный интеллект.

"В этом году довольно много компаний-участников имели некий "ИИ-лейбл" - делится впечатлениями Брайан Херд из Aon Cyber Solutions Global.

Управляющий и финансовый директор Bayer в Украине Оливер Гирлихс вспоминает, что и на прошлогоднем Давосе организаторы и участники пытались поднимать тему использования искусственного интеллекта. Но тогда это выглядело все еще довольно искусственно. Сейчас же актуальность этой темы выглядела более естественной.

Мир, в т.ч. и бизнес, пытается понять, как жить в эпоху искусственного интеллекта. Но при этом бизнес не рассматривает никаких апокалиптических сценариев — вроде противостояния людей и компьютеров.

Наоборот, гендиректор Google в Украине Татьяна Лукинюк признается, что лично у нее искусственный интеллект вызывает не страх, а скорее волнение и обостренное чувство свободы.

"Искусственный интеллект уже меняет наш мир. По улицам уже начинают ездить машины с автопилотом, появляются "умные дома". ИИ не столько заменяет нас, сколько высвобождает наше время для креатива. Это касается и науки, и бизнеса", — рассказывает Татьяна Лукинюк.

Она напоминает, что искусственный интеллект уже для бизнеса и науки анализирует и систематизирует огромные массивы аналитической информации. Бизнес уже начинает использовать ИИ для улучшения сервиса и обслуживания - в частности, изучая поведение клиента, развивая новые товары и услуги, а также для более персонализированной рекламы, для оптимизации производственных процессов.

По ее прогнозу, от использования ИИ вполне очевидно выиграют финансовый сектор и ритейл. Выиграют и медицинские услуги: речь здесь будет идти не о замене врачей искусственным интеллектом, а об усилении их навыков и опыта с помощью ИИ.

Оливер Гирлихс из Bayer поддерживает эту мысль, прогнозируя, что благодаря искусственному интеллекту сам процесс лечения может измениться для следующего поколения людей очень существенно. Искусственный интеллект позволит усилить диагностирование, он окажет значительное влияние на биохимию и фармацевтику. Он поможет более эффективно воздействовать на клетки. И, вероятно, процесс лечения будет заключаться не столько в глотании лекарств и операциях, сколько в инъекциях соответствующих клеток.

При этом представители крупных международных корпораций уверяют: несмотря на войну, искусственный интеллект активно развивается сейчас и в Украине. В частности, как заявил менеджер по публичной политике швейцарского офиса Google Антон Ашванден, Google поддержал уже около сотни стартапов в сфере (или с привлечением) искусственного интеллекта в Украине. А с ноября 2024 г. Google совместно с Минэкономики и некоторыми другими министерствами открыли онлайн-платформу ресурсов для изучения ИИ. По данным Татьяны Лукинюк, уже около 200 тысяч украинцев прошли обучение по использованию искусственного интеллекта — и Украина в этой сфере среди лидирующих стран мира.

Хотя при этом Европа в вопросах искусственного интеллекта ведет себя скорее осторожно. Как шутили на Давосе, "американцы все больше производят, китайцы все больше копируют, а европейцы все больше регулируют".

Брайан Херд добавил, что важно не только учиться, как использовать искусственный интеллект в работе, но и определенной этике в этом вопросе - что можно, а что нельзя делать с использованием ИИ.

"Искусственный интеллект не заменит собой человека, но изменит его жизнь и экономику — так же как их изменили паровой двигатель, электрический ток, автомобиль или самолет", — прогнозирует Брайан Херд.

Выступление Трампа в Давосе

Определенным "слоном в посудной лавке", которого пытались публично не замечать, но о котором все так или иначе говорили во время Давоса, стало возвращение в Белый дом Дональда Трампа — рассказал вице-президент PPG Industries Паскаль Тисейри.

По его мнению, возвращение Трампа несет совершенно новую бизнес-перспективу, совершенно новый тип лидерства (особенно по сравнению с Евросоюзом).

"Нынешний Давос и также заявления новой администрации Трампа дают ощущение надежды для Украины - с точки зрения наличия плана конкретных действий (чтобы остановить войну) и с точки зрения наличия лидеров, которые смогут обеспечить мощные изменения. Это очень контрастирует с Давосом предыдущего года. И это, действительно, дает надежду", — уверен генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш, который в этом году уже в третий раз посещает Давос.

Похожие оптимистические ощущения от заявлений нового Президента США имеет и экс-министр экономики Тимофей Милованов. И хотя он делает поправку на то, что Трамп в своих выступлениях традиционно обращается к разным аудиториям (но прежде всего, к избирателям-американцам), впрочем, отдельные его заявления, действительно, дают надежду и Украине, и в целом Европе, ведь и Европа также заинтересована в сдерживании Путина.

В частности, заявления Трампа о готовности договориться с Саудовской Аравией о снижении цен на нефть (в т.ч. для утоления инфляции в США), предварительные переговоры с Китаем для оказания давления на Москву с целью завершения войны, требования повысить расходы на оборону со стороны стран-членов НАТО, по мнению Миилованова, складываются в стратегию новой администрации по сдерживанию РФ.

"Сейчас между Украиной и Россией есть определенное "соревнование", кто первый разозлит Трампа. И пока что Путин в этом "соревновании" явно выигрывает. И это хорошие новости для Украины. Трамп будет строить систему рычагов влияния на РФ — и через снижение мировых цен на нефть, и через реальное усиление контроля за выполнением санкций. Потому что санкции - это как ограничение скорости на дороге: если нет полиции и камер видеонаблюдения - то даже самые жесткие правила и штрафы не будут работать", — объясняет Тимофей Милованов.

Передача "замороженных" активов РФ Украине: не "если", а "как"

Определенное изменение риторики происходит в вопросах помощи Украине. В частности, в таком тяжелом для Европы вопросе, как направление замороженных активов РФ на финансирование поддержки Украины.

Напомним, из около 300 млрд долларов российских активов, замороженных в т.н. "недружественных" к агрессору странах, две трети (209 млрд долларов) приходится на Euroclear (Бельгия). Еще 19 млрд заморожено во Франции, 15,5 млрд — в Великобритании.

Как вспоминает Оливер Гирлихс, "еще два года назад на Давосе не рисковали даже говорить о возможности передачи Украине российских замороженных средств. В прошлом году обсуждали, является ли легальным такой шаг. А в этом году уже обсуждают более практические шаги выполнения такого решения. Уже не говорят: "если" будет принято решение, речь идет о том, как его реализовать".

Конечно, Давос — это не столько о безопасности, сколько об экономике. Хотя в случае Украины эти два вопроса напрямую связаны. Тем приятнее участие в Давосе компаний, которые продолжают инвестировать в Украину или развивают эти возможности для других - даже во время войны.

Так, представитель Аоп Брайан Херд напомнил, что его компания, в т.ч. совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), в прошлом году уже обеспечила 465 млн долларов средств для перестрахования военных рисков в Украине.

"Это прямой сигнал инвесторам. Наши несколько сотен миллионов долларов могут обеспечить несколько миллиардов долларов прямого страхования рисков для бизнеса в Украине со стороны украинских страховых компаний. Главная вещь, которой не любит бизнес, — это волатильность. И этот шаг направлен на уменьшение волатильности", — объясняет Брайан Херд.

Другой участник Давоса — компания "Филип Моррис Украина" — инвестировала 30 млн долларов в свою новую фабрику во Львовской области, которая была открыта тоже во время войны — в мае 2024 г. Гендиректор компании Максим Барабаш говорит, что труднее всего было даже не провести ремонт, и не поставить оборудование - труднее всего было переместить около 250 сотрудников из Харьковской области (где фабрика Филип Моррис еще в первые дни полномасштабной войны попала под ракетный обстрел) на Львовщину.

"Главное — это люди. Мы организовали не только логистическую поддержку для наших сотрудников, но также и культурную. Например, наши коллеги немного жаловались, что борщ на новом месте на вкус по-другому, чем на Харьковщине. Так мы даже нашли повара, который готовит борщ именно так, как он больше всего нравится украинцам со Слобожанщины", — рассказывает о человеческом измерении инвестиций в Украину и сохранении рабочих мест во время войны генеральный директор "Филип Моррис Украина".

В свою очередь представитель Bayer в Украине Оливер Гирлихс рассказывает, что он уже предлагал украинским властям для привлечения дополнительных инвестиций такой подход: если инвестор заходит на украинский рынок во время военного положения, предоставлять ему на время некоторые налоговые льготы.

В украинских властных кабинетах ему ответили, что, мол, в других странах в похожих ситуациях такие инструменты не применялись.

"Но если мы бы действовали таким образом — не делать того, что не делали раньше — мы бы никогда не имели, например, Google. Мы всегда что-то должны делать по-новому и лучше. Впрочем, решение за правительством: если им уже сейчас нужны иностранные инвесторы, потому что им уже сейчас нужны налоги и рабочие места — по моему мнению, это могло бы быть перспективным путем", - уверен управляющий и финансовый директор Bayer в Украине Оливер Гирлихс.

Показательно, что когда исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко попросила руководителей крупных международных компаний одним словом оценить свои впечатления от нынешнего Давоса, основными ответами были: "неуверенность", "рост" и "оптимизм". Вероятно, это три лучших ответа на три выше упомянутых основных вопроса Давоса-2025.