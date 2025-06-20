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Трамп проснулся - переходите в укрытие

Пятница 20 июня 2025 19:30
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Трамп проснулся - переходите в укрытие Президент США Дональд Трамп (фото Getty Images)
Андрей Ткачук
Андрей Ткачук
офицер ВСУ, политолог

Что показали первые 5 месяцев второго срока президента США Дональда Трампа и почему он "сливается" на некоторых внешнеполитических направлениях - читайте в колонке офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука для РБК-Украина.

"Трамп проснулся - переходите в укрытие" - за последние месяцы такое, на первый взгляд, шутливое сообщение стало очень популярным в телеграм-каналах как реакция на действия и заявления американского президента.

Мы знали, что Трамп - несистемный политик. Своеобразный и скандальный. И в этом ключе и стоит понимать все его действия.

Он идет по пути наименьшего сопротивления и избегает проблемных вопросов. А проблемные у него - большинство вопросов.

Сегодня - ровно 5 месяцев со дня инаугурации Трампа. И за это время у него много до сих пор нерешенных провалов:

  • война в Украине;
  • война на Ближнем Востоке;
  • торговая сделка с Китаем;
  • угрозы Гренландии и Канаде и многое-многое другое.

Там, где решение вопросов требует времени, дипломатии и решений, - оттуда администрация Трампа "сливается". Там, где можно поймать бонусы - администрация активизируется.

Несколько последних примеров.

В конце апреля вспыхнули боевые действия между Индией и Пакистаном. За две недели между сторонами было достигнуто перемирие. И первым делом именно Трамп приписал победу себе, заявив о посредничестве.

Два дня назад премьер-министр Индии опроверг факт посредничества США.

Следующее. Первые удары Израиля по Ирану вызвали возражения о причастности США к новому витку войны на Ближнем Востоке. В частности, госсекретарь Марко Рубио все отрицал.

Но как только удары Израиля начали создавать медийную привлекательную картинку, эту волну "оседлал" Дональд Трамп.

Оседлал и сразу с нее слез, поняв, что этот конфликт потребует больших усилий. Уже вчера пресс-секретарь Белого Кэролайн Левитт заявила, что Трамп примет решение по Ирану в течение следующих двух недель. Пресловутые, две-три недели.

Итак, какой из этого вывод?

Где выгодно и медийно привлекательно - там Трамп.

Где проблемно, долго и нудно - там вина перекладывается на других.

Например, на Макрона. Который, по сообщениям Financial Times, "вызвал раздражение" Трампа из-за комментариев о том, почему Трамп преждевременно покинул саммит G7. Впрочем, по Макрону есть еще и другой аспект - именно накануне саммита он посещал Гренландию и таким образом продемонстрировал европейское единство относительно имперских амбиций Трампа на этот остров.

Или на того же Ермака. О котором вдруг издание Politico написало развернутую статью о якобы неприятии главы Офиса президента обеими партиями США. А также и о том, что он некомпетентен в дипломатии и не понимает внутренней политики США.

На самом деле справедливо эту публикацию прокомментировал политтехнолог Юрий Богданов:

Я думаю, что в текущем моменте времени буквально не существует более неэффективного способа навредить репутации любого в этом мире, чем сказать, что он не нравится команде Трампа.

Был бы я советником Ермака, сам бы советовал ему распространять такие слухи.

К чему я веду?

Администрация Трампа не стремится решать сложные кейсы, а вместо этого перекладывает за неуспех их решения на других.

За Гренландию - на Макрона, за Канаду - на Трюдо, за Украину - сначала на "диктатора" Зеленского, а потом и на главу ОП.

Позитив - подбираем, негатив - сбрасываем. На самом деле очень прагматичная и одновременно циничная позиция Белого Дома. По меньшей мере, нам ее надо так же цинично понимать и двигаться по своему сценарию.

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Соединенные Штаты Америки Китай Израиль Иран Дональд Трамп
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