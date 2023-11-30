Томмазо Ди Джованни, Philip Morris International: Рациональные эволюции не остановить. Рынок табака неизбежно изменится

Вице-президент по международным коммуникациям Philip Morris International Томмазо Ди Джованни о будущем табачной индустрии, инвестициях в бездымную продукцию и новый завод компании в Украине — в интервью РБК-Украина.

— Недавно генеральный директор PMI Яцек Ольчек был исключен почти в последнюю минуту из состава участников ежегодного европейского саммита Concordia. Как это стало возможным? Можно ли этот инцидент считать протестом, если да, то кого и против чего?

— Есть часть людей в сфере здравоохранения, утверждающих, что такие компании, как наша, не должны иметь право голоса в публичных дебатах.

Они искажают в выгодной для себя интерпретации статью 5 п. 3 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

В этой статье говорится, что любое взаимодействие между государственным учреждением и табачной компанией должно быть прозрачным, а окончательное решение должно быть защищено от частных интересов компаний. Это совершенно справедливо. Мы соглашаемся, что прозрачность важна, поскольку гарантирует защиту публичного процесса от частных интересов.

Также важно признать, что консультации с любой индустрией являются нормальным и необходимым процессом для того, чтобы гарантировать, что регулирующие органы понимают современное положение дел в каждом секторе, а следовательно, готовы предлагать качественные решения, не нарушающие экономику или не приведущие к нежелательных последствий, таких как незаконная торговля.

— В чем тогда проблема?

— Проблема в том, что очень часто эта статья неправильно трактуется как запрет общаться с отраслью. Но каждый должен быть услышан. Давайте сделаем шаг назад и посмотрим, как именно благодаря общим решениям были определены шаги по решению наибольших проблем общества, например глобального потепления.

Для уменьшения вредных выбросов правительства разных стран общались с Еврокомиссией, неправительственными организациями, с крупнейшими представителями отраслей, чтобы иметь возможность найти наиболее оптимальное для всех решение.

В табачной политике есть часть мира, которая считает, что мы не должны иметь публичного голоса, несмотря на то, что сегодня более 20% населения мира курит несмотря на введенные 20 лет назад жесткие меры по борьбе с этой вредной привычкой. Они сосредоточены на нападках на индустрию, вместо решения проблемы курения и общественного здоровья. Их целью стала промышленность.

Мы считаем, что именно те, кто предпочитает атаки на индустрию, а не поиск прагматических инструментов для улучшения жизни курильщиков, которые не отказываются от вредной привычки, призвали Concordia исключить нас из нынешнего саммита.

Конечно же, мы считаем, что это решение было ошибочным. Мы убеждены, что большинство мира считает этот призыв неправильным – исключение не приемлемо в современном мире.

Особенно когда вы фактически исключаете тех, кто может принести инновации, науку и технологии, призванные избавиться от проблемы, которую вы пытаетесь решить.

Впрочем, этот случай, к счастью, скорее исключение.

Большинство общественных организаций, больших или малых, все-таки уважают демократические принципы, свободу слова, поэтому не избегают диалога, чтобы не попасть в ловушку тех, кто стремится не допустить научных и технологических дискуссий и обсуждений общественно важной информации. К сожалению, Concordia попала в эту ловушку.

— Сегодня мы говорим об инновациях. Согласно официальным данным компании, PMI инвестировала уже более 10,5 млрд долларов в разработку, научное обоснование и коммерциализацию бездымных альтернатив. Насколько оправданы такие инвестиции?

— Совершенно оправданы. Потому что эти инвестиции позволили уже 27 млн совершеннолетних курильщиков перейти на продукт, который производит на 95% меньше вредных соединений по сравнению с обычной сигаретой. Такой результат, по-моему, полностью оправдывает инвестиции, которые мы сделали и продолжаем делать.

Поскольку цифра в 10,5 млрд долларов продолжает расти, лично я горжусь тем, что мы сделали эти инвестиции, потому что курильщики получат снижение вреда для своего здоровья. Это историческое время, поскольку у нас есть возможность работать в компании, которая трансформируется не только потому, что это имеет смысл для бизнеса, но и потому, что ее трансформация принесет пользу общественному здоровью.

— Но что еще нужно сделать, чтобы претворить в жизнь глобальную цель PMI — стать производителем исключительно бездымной продукции?

— Я бы сказал, что нам следует продолжать инвестировать и вести открытый диалог. Есть третий аспект, который так же, если не важнее, чем первые два, которые я упомянул. Он, конечно, не зависит от нас, а это политика.

Принципиально, чтобы все участники – компании, правительства, общественные организации – были привлечены и играли свою роль.

Сегодня существует много путаницы. Во многих странах, например в Украине, курильщики не получают информацию о рисках и преимуществах различных видов бездымных продуктов по сравнению с курением сигарет. Они запутаны десятками недомолвок. И законодательное регулирование не способствует появлению положительных изменений.

Сообщество курильщиков, к сожалению, не только дезинформировано годами неправильной коммуникации и кампаний тех, кто должен их информировать, а также законодательным регулированием, которое не поощряет положительные изменения.

Итак, я считаю, что если бы общество смотрело на табак и никотин так же перспективно и прагматично, как на автомобильную промышленность или свинцово-кислотные лампочки, энергию, соль и сахар в продуктах питания и алкогольные напитки, мы бы имели гораздо больше шансов поддержать курильщиков в переходе на альтернативы традиционному курению. Только так мы можем сделать сигареты устаревшими.

Если неправительственные организации, государственный сектор здравоохранения, врачи, компании, средства массовой информации, все получат просто точную информацию, уверен, что в некоторых странах мы сможем избавиться от традиционных сигарет и нелегального рынка в течение нескольких лет.

— Как стало возможным, что один из крупнейших производителей традиционных сигарет — один из главных лоббистов их полного исчезновения?

– А как стало возможным, что крупнейшие производители автомобилей с двигателем внутреннего сгорания сегодня стимулируют переходить на электромобили? Это тоже самое.

Если вы знаете, что у вас есть проблема, и вы знаете, что у вас есть решение, почему бы вам не начать положительные изменения? Это поможет и вашему бизнесу, и решит проблемы общества по здоровью и устойчивому развитию.

Сегодня, по моему мнению, ни одна компания не может быть успешной, если она не найдет способа успешного решения общественных проблем и вызовов.

Если ответить на ваш вопрос прямо: такая стратегия может нам помочь, несомненно, поскольку это касается ключевой проблемы нашего продукта — негативного влияния на здоровье. Это также помогает нам трансформировать табачную индустрию, поскольку благодаря беспрецедентным инвестициям в инновации и науку мы не только пионеры, но и лидеры по сравнению с конкурентами.

— Продолжая этот вопрос, почему информационные кампании против табака чаще направлены на борьбу с компаниями, а не на саму проблему?

— Это очень сложный вопрос, он нуждается в объяснении.

По нашему мнению, во-первых, антитабачные организации пришли к пониманию того, что проводимая в течение последних 20 лет политика борьбы с курением работает менее эффективно.

Во-вторых, очень часто эти организации убеждают, что стали заложниками цели и что, сосредотачиваясь на этой одной цели, они смогут оправдать свое существование. Позволить науке или потребителям изменять свой путь ошибочно рассматривается как экзистенциальный вызов. И потому они не воспринимают изменения. Бороться с врагом гораздо легче, чем найти выход.

— В этом году PMI готовится к выпуску флагманского устройства для нагрева табака IQOS в США. Что компания ожидает от выхода на столь глобальный рынок?

— Да, действительно, мы были вне американского рынка несколько лет. Я уверен, что вы знаете причины, поэтому мне не нужно их повторять.

Сейчас мы готовимся к этому, в том числе через расширение нашего присутствия на американском рынке.

Например, недавно мы перенесли нашу штаб-квартиру в США из Нью-Йорка в Коннектикут. Постепенно наращиваем производственные мощности, находимся в коммуникации с Комиссией по международной торговле, чтобы убедиться, что как можно скорее в следующем году мы сможем начать коммерциализировать IQOS в США.

В США примерно 30 млн совершеннолетних курильщиков. Поэтому очевидно, что это важный для нас рынок. Но в то же время это также место, где нам нужно приложить немало усилий, чтобы помочь людям отказаться от курения. Поскольку США также лидер во многих сферах – они могут транслировать сообщения другим странам

Кстати, США — первая страна, позволившая коммерциализировать табачное изделие для электрического нагрева как продукт с модифицированным риском для здоровья. FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств — ред.) позволило коммерциализировать IQOS именно с таким посылом.

— Если преимущества перехода на бездымную продукцию подтверждены многими независимыми организациями, почему многие правительства до сих пор блокируют выход этих продуктов на свои рынки?

— На мой взгляд, этому способствует, по меньшей мере, две причины.

В первую очередь, отсутствие знаний, то есть понимания и идеологии. Нехватка знаний и понимания – потому что в этом вопросе до сих пор много путаницы. Многие страны не имеют сколько-нибудь подтверждений, исследований по этому поводу, как, например, FDA в США. Многие правительства просто не владеют этой информацией. Из-за страха прогресса они иногда склонны просто закрыть дверь.

В других случаях, на мой взгляд, может быть задействована идеология. Речь идет о предупреждении, которое мы обсуждали в контексте инцидента на саммите в Мадриде. Люди часто принимают решения на основе идеологий, а не научных фактов.

Прогибиционизм (система запретительных мер — ред.) был идеологией на протяжении многих веков. Классный пример – запрет алкоголя в 30-х годах в США. Сработал ли такой подход? — Абсолютно нет. Но многие в это верили.

— Похоже, что именно идеология для вас является большей проблемой?

– Это действительно так. Именно поэтому рациональные аргументы часто не работают. Но со временем мы видим, что общественность становится более осведомленной и, как результат, более рациональной в этом вопросе.

Яцек Ольцак часто приводит в пример историю итальянца, который в начале эпохи Возрождения задал вопрос — Солнце вращается вокруг Земли или наоборот? Для ответа на этот вопрос и уверенности людей в этом потребовалось время. Несмотря на то, что они были настроены скептически, истина победила. Это был вопрос времени.

— С какими препятствиями чаще всего сталкивается бездымная продукция в разных странах?

— Можно с уверенностью сказать, что теперь, когда у ученых и академических кругов есть научные доказательства, подтверждающие сниженный вред бездымную продукцию, препятствия обычно связаны с политикой.

Почему? Просто потому, что в большинстве стран существующее законодательство было разработано в то время, когда на рынке были только традиционные сигареты, и, соответственно, регулирование сосредоточено на предотвращении и прекращении их курения. В некоторых странах первые попытки включить новейшие табачные изделия в регуляторные правила либо приравнивали их к сигаретам, либо не позволяли соответствующей дифференциации в регулировании ввиду различной природы этих продуктов.

Мы должны понимать, что одинаковое регулирование инновационных бездымных продуктов и сигарет препятствует ускорению прекращения курения. Регулирование, справедливо запрещающее любую информацию, способствует тому, что курильщики не имеют информации о новейших табачных изделиях и их влиянии на снижение риска для здоровья. Зачем курильщикам переходить на них из сигарет, если они не знают ничего о бездымных продуктах?

В некоторых странах ЕС, например во Франции, вызовы, связанные с регулированием, не так уж отличаются от тех, с которыми сталкивается Украина.

Франция имеет очень ограничивающее законодательство, равно регулирующее обращение традиционных сигарет и бездымных продуктов. Из-за этого количество курильщиков во Франции резко возросло за последние несколько лет. Здесь один из самых высоких уровней курения в Западной Европе – в 5 раз выше, чем в Швеции, почти вдвое, чем в Великобритании.

Параллельно с этим возрос и уровень незаконной торговли. Это типичный случай, когда политика, которая с одной стороны допускает продукт на рынок, а с другой препятствует его распространению и мешает государству получить преимущества для здравоохранения от уменьшения курения и поступления в бюджет налогов. Таким образом, курильщики во Франции вместо того, чтобы бросить курить, просто нашли продукты на незаконном рынке.

— Каким вы видите рынок табачных изделий через 10-12 лет? Каково место PMI в этом контексте?

— Мы как компания стремимся, чтобы до 2030 года две трети наших доходов поступали от бездымных продуктов. Сегодня этот показатель примерно на уровне 36%.

Как я уже упоминал, прогресс невозможно остановить. Когда что-то явно лучше, в конце концов, оно победит.

Я положительно настроен по этому поводу в табачной отрасли. И доказательства в этом вопросе очевидны. Рынок неизбежно изменится.

В скором времени у нас будут эпидемиологические данные, которые, я уверен, подтвердят наши выводы. Поэтому я действительно вижу тенденцию к лучшему. Растет количество стран, использующих научные инновации, чтобы помочь бороться с курением.

Будь у меня сейчас хрустальный шар, я бы сказал, что через 10 лет потребители будут вспоминать сигареты как старые стационарные телефоны и будут ходить в музеи, чтобы посмотреть на них.

— И, в заключение, Philip Morris — единственная компания в Украине, которая сегодня строит второй завод. Учитывая, что вы делаете сильный акцент на IQOS, есть ли возможность, что после окончания войны мы увидим, что новая фабрика будет производить стики?

— Я бы не хотел спекулировать на эту тему, потому что нам нужно видеть, как будут развиваться события.

Но однозначно эта инвестиция есть признак нашей преданности Украине. Для нас это подтверждение того, что мы верим в будущее Украины. Иначе мы бы не инвестировали.

Будет ли этот или иной завод в Украине производить бездымные продукты, будет зависеть от тенденций потребления, развития экономики, открытости общества и поощрения государством науки и инноваций. Я очень надеюсь, что все больше курильщиков будут переходить на бездымные продукты вместо того, чтобы продолжать курить сигареты. Только так возрастет вероятность того, что нам понадобится больше "бездомных" производственных центров.