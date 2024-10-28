Тысяча Зеленского: кто получит помощь от государства и что не так с этой идеей

Идея Владимира Зеленского относительно финансовой помощи украинцам в размере 1000 гривень в рамках новой программы “еПоддержка”, озвученная в конце прошлой недели, в экспертном сообществе была воспринята неоднозначно. Ее назвали потенциально малоэффективной и исключительно популистической.

Но авторы такой инициативы, а по информации РБК-Украина, ими было руководство Министерства экономики, считают такую оценку несправедливой.

Финансовую помощь украинцам было решено оказать, чтобы поддержать их в период зимы, которая вероятно будет сложной из-за рисков отключения электроэнергии. Получить 1000 грн можно будет до конца февраля 2025 года.

К тому же, на фоне скандалов с прокурорами такой шаг может сбалансировать настроение людей. Инициатива была оформлена в конкретную программу совсем недавно. Источники издания говорят, что лишь неделю назад.

Сумма поддержки достаточно небольшая. 1000 грн вряд ли смогут как-то ощутимо повлиять на финансовое положение большинства украинцев. Однако для части людей она будет довольно значимой, считают в Минэкономики.

Число людей, живущих за чертой бедности в Украине, сейчас достигает 30%. Уровень безработицы - около 14%, внутренних переселенцев почти 3,5 млн человек, около 6,4 млн из 10 млн пенсионеров получают пенсии до 5 тыс. грн. Именно для этих людей финансовая помощь будет актуальной, считают разработчики программы. Если семья, к примеру, состоит из трех людей, то 3000 грн будет вполне достаточно, чтобы оплатить коммунальные услуги за месяц.

Откуда деньги

Выплата 1000 грн не потребует дополнительных расходов госбюджета, заверяют в Минэкономики. Их соберут за счет неиспользованных в 2024 году средств по бюджетным программам и из остатков финансирования программы “Национальный кешбэк”, на который было выделено 3 млрд грн. Пока эта программа используется не так активно, как ожидалось. В ее рамках с сентября было открыто всего 2 млн карточек и израсходовано только 140 млн грн.

Программу финансовой помощи планируют запустить с 1 декабря и “привязать” ее к “Национальному кешбэку”. То есть, для получения денег нужно будет иметь карту “Национального кешбэка”. Если ее не будет, то другим способом деньги получить не удастся.

В “Дія” появится опция “Получить 1000” на эту карту, после ее применения деньги поступят на счет. Облагать налогом их не планируют, поскольку это будет считаться госпомощью.

Расходовать средства можно будет на те же цели, что и кешбэк: оплата коммуналки, билеты на концерты и театральные спектакли, лекарства украинского производства, книги. Можно будет также перечислять 1000 грн на нужды армии. Напрямую на армию эти средства правительство не может направить, поскольку они поступают в бюджет от доноров и не предназначены на военные расходы. А через “еПоддержка” донатить на армию будет можно, поскольку деньги будут уже не донорскими, а украинских граждан.

Как удалось уточнить РБК-Украина, по прогнозам правительства, учитывая предыдущие программы по поддержке населения в период COVID, к новой программе “еПоддержка” присоединится не более 15 млн человек. Те, кто сейчас живет за границей в качестве беженцев, не будут иметь возможности получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд гривень.

Почему возникла критика

Финансовая поддержка украинцев в сложные периоды, и особенно во время войны, безусловно необходимый шаг. Он применялся во время пандемии COVID и в начале войны. Тогда выплачивали по 1 тысяче как стимулирование вакцинации и по 6,5 тыс за потерю работы. То есть, тогда философия выплат была четко определена и выплаты действительно дали ощутимый эффект.

Сейчас, по замыслу разработчиков программы, философия заключается в помощи на период холодной зимы с возможными проблемами с энергоснабжением. Но довольно сложно представить, как 1000 грн реально сможет помочь людям в случае отключений света из-за обстрелов, вероятность чего остается довольно высокой.

Кроме того, негативное восприятие решения о выплате 1000 грн усилилось и из-за того, что оно было принято на фоне увеличения налогов. То есть, с одной стороны государство забирает деньги, с другой раздает по 1000 грн каждому.

Но в программе есть и явные “плюсы”. Прежде всего, это активизация программы “Национальный кешбэк” и некоторое увеличение донатов на армию. Собеседники издания, представляющие органы власти, говорят, что это два ожидаемых эффекта.

Полностью юридически оформить программу выделения по 1000 грн помощи украинцам, то есть принять соответствующее решение Кабмина, планируют к середине ноября с тем, чтобы у людей было время до 1 декабря оформить карточки “Национального кешбэка”.

Если у кого-то из украинцев возникнут технические сложности с оформлением карт, а это могут быть пенсионеры, то, возможно, помощь окажет “Укрпочта”. Собеседники издания в правительстве говорят, что при необходимости с “Укрпочтой” можно будет заключить договор о содействии в реализации программы. Помогать оформлять карты пенсионерам могут почтальоны.