Татьяна Путинцева, "Коминбанк": Экономика в условиях войны – это экономика тыла, которая должна обеспечивать фронт

Банковское дело – ответственное и турбулентное. Чтобы во время войны банк держал на рынке лидерские позиции, нужна синергия факторов. В первую очередь, сплоченность команды, а также способность специалистов дальновидно оценивать события на финансовом рынке.

Приблизительно по такой формуле сегодня работает Cominbank, который в декабре отметит юбилей – 30 лет. О работе банка с историей и текущем состоянии банковской системы Украины в интервью РБК-Украина рассказывает председатель правления АО "Коминбанк" Татьяна Путинцева.

– "Коминбанк" является "банком с историей". Что это значит для вас и для команды?

– "Коминбанк" является свидетелем 30-летнего становления украинской независимости, из этого можно черпать вдохновение, как для победы, так и для построения достойного будущего. Сейчас наша общая миссия состоит в том, чтобы углубить понимание как формировалась современная Украина и делиться знаниями, что всем соотечественникам помогут преодолевать трудные времена. Поэтому к юбилею в декабре готовим ряд интересных активностей, посвященных нашей культуре и истории.

– Как сегодня оцениваете решение НБУ о снижении учетной ставки до 20%?

– Очевидно, что Украина вошла в период снижения учетной ставки. Возможность ее понижения обусловлена двумя ключевыми факторами.

Во-первых, это уровень инфляции в Украине, который к концу 2023 года будет составлять около 13% в годовом измерении. И это невероятный показатель, которого удалось добиться благодаря жесткой монетарной политике регулятора.

Во-вторых, тот каскад избыточной ликвидности, сформировавшийся в результате эмиссионного финансирования госбюджета в первой половине 2022 г., почти полностью аккумулирован благодаря таким инструментам как депозитные сертификаты и облигации внутреннего государственного займа. Все это создает условия для постепенного понижения процентной ставки.

Но, должна отметить, такое снижение должно происходить постепенно, учитывая реальное положение дел в украинской экономике. Ведь системные риски, вызванные широкомасштабным российским вторжением, к сожалению, продолжают быть актуальными.

– Как такое снижение может повлиять на "Коминбанк"?

– Банк обладает адаптивной и сбалансированной бизнес-моделью, которая позволяет ему успешно работать как в условиях жесткой монетарной политики, так и в условиях снижения учетной ставки.

Конечно, процесс понижения учетной ставки неизбежно приводит к уменьшению доходности по депозитам. Поэтому рекомендую нашим клиентам использовать долгосрочные депозиты для повышения доходности инвестиций. Ставка по депозитам для физических лиц в "Коминбанке" составляет до 17.25% годовых, что является одним из самых высоких показателей банковской системы.

– "Коминбанк" оставался прибыльным банком как в течение ковидного кризиса, так и во время широкомасштабного вторжения. В чем секрет успеха?

– Да, действительно, прибыль нашего банка за 6 месяцев 2023 года составила более 77 миллионов гривен. Я выделяю несколько составляющих, благодаря которым в самые сложные времена нам удается демонстрировать высокий уровень прибыли.

Во-первых, это стрессоустойчивая бизнес-модель банка. Мы универсальный банк, который хеджирует риски в соответствии с изменениями в экономическом состоянии страны. И это дает нам определенную вариативность в деятельности. Так, когда одна из составляющих бизнеса (например корпоративное кредитование в первой половине 2022 года) не генерирует достаточный cash flow, другие сегменты деятельности (розничное кредитование, операционные доходы, операции с ценными бумагами) позволяют обеспечить стабильный уровень ликвидности и прибыльности. Важным моментом в деятельности банковского учреждения является обеспечение адекватного риск-менеджмента.

Во-вторых, это постоянная поддержка со стороны нашего основного акционера. Известный британский инвестор господин Стефан Пол Пинтер владеет квалифицированным большинством акций нашего банка. Мы прислушиваемся к его советам по ведению бизнеса, совместно обсуждаем наши дальнейшие планы. Господин Стефан в последние годы неизменно принимал решение не распределять полученную нашим банком прибыль, что позволило нам существенно увеличить капитал банка и быть устойчивыми ко многим вызовам.

– Что сегодня происходит с сетью банка? Есть ли сокращения?

– Как это ни странно во время войны, но мы воплощаем противоположный сценарий. Сеть банка растет, за последние полтора года было открыто более 20 отделений. Благодаря этому развитию трудоустроили многие, увеличили количество рабочих мест, увеличили налоговые поступления в госбюджет.

В первую фазу широкомасштабного вторжения нам удалось избежать сокращений и сохранить профессионалов как в центральном офисе, так и в региональных отделениях.

– "Коминбанк" стал лидером по уровню социальной ответственности среди украинских банков с негосударственной долей. Благодаря чему?

– Вы сейчас говорите об официальной награде, такое о нас знают рейтинги и Google. Конечно, это веское и чрезвычайно приятное признание. Но более выразительными в отношении нашей социальной ответственности есть такие вещи, как флаг от воинов ВСУ, который ребята лично подписали и передали Стефану Полу Пинтеру. Это искренняя благодарность за то, что мы постоянно помогаем военному госпиталю.

Кроме этого, сотрудничаем с благотворительными фондами. Вместе с БФ ONUKY оказываем поддержку пожилым людям, деткам, семьям, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены переехать. В сентябре помощь получили более 300 подопечных этого фонда. Неоднократно делали хорошие дела с благотворительным фондом "Залог". К примеру, вклад в создание реабилитационного отделения в Национальном институте рака.

– В одном из интервью вы говорили о "философии благотворительности" Dobrokolo. Или эта программа еще актуальна?

– Не только актуальна, но и сильно развивается. Речь о "Доброколо", такое название имеет концепция корпоративной социальной ответственности нашего банка, ее лозунг – "Хорошо всем, кто вокруг тебя". И сегодня одна из важных составляющих "хорошего круга" – корпоративное волонтерство. Наши сотрудники регулярно участвуют в фасовке продуктов для дедушек и бабушек. Когда произошла катастрофа в Херсонской области, оперативно помогали в подготовке гуманитарной миссии. Собственным примером мы показываем всем, что изменять мир к лучшему могут не только меценаты с большим количеством денег, но и каждый неравнодушный человек.

– Несмотря на достижения банка, не могу не спросить и о проблемах, а именно о штрафе от Национального банка Украины за нарушение правил финансового мониторинга. Какова будет реакция банка на этот штраф?

– После начала широкомасштабного вторжения, руководствуясь принципом непрерывности работы банковской системы, мы ориентировались прежде всего на скорость платежей для наших клиентов. Такой подход оправдан, поскольку любая пауза могла посеять недоверие к банковской системе и привести к эффекту домино и серьезным проблемам. К сожалению, этой ситуацией воспользовались недобропорядочные клиенты, использовавшие либеральный подход к финансовому мониторингу для уклонения от налогообложения.

Кроме выплаты штрафа, "Коминбанк" принимает комплексные меры по усилению системы финансового мониторинга. В банке проведено как кадровое, так и структурное обновление системы внутреннего финансового мониторинга. В рамках действующего законодательства мы сотрудничаем с регулятором, а также правоохранительными органами для выявления возможных правонарушений в этой сфере. Мы прошли кризисный момент, сделали соответствующие выводы и уверенно двигаемся вперед.

– Еще одна тема – это слухи, которые периодически появляются в СМИ относительно причастности к банку бизнесмена Евгения Казьмина. Как вы можете прокомментировать это?

– Господин Казьмин действительно когда-то был акционером нашего банка и входил в его органы управления. По состоянию на сегодня, он имеет такое же отношение к нашему банку, как предыдущий владелец квартиры к ее дальнейшей судьбе при наличии нового владельца.

В 2016 году "Коминбанк" был приобретен британским инвестором Стефаном Полом Пинтером, который до сих пор остается нашим ключевым инвестором. При этом структура собственности "Коминбанка" прозрачна и не вызывает никаких возражений со стороны регулятора и соответствующих органов.

Что касается связи "Коминбанка" с Казьминым, то должен отметить, что он остается клиентом нашего банка, но, безусловно, не влияет на управленческие решения нашего банковского учреждения. За последние полтора года, я видела в желтой прессе много версий относительно якобы принадлежности "Коминбанка" разным лицам: украинским олигархам, топ-чиновникам и т.д. Этих версий так много, что мы не успеваем их опровергать. Но ни одна из них не подтверждается фактами. А я призываю верить именно фактам, а не сомнительным публикациям без источников происхождения информации.

– Мы живем в состоянии войны уже более полутора лет. Какими вы видите перспективы экономического развития нашего государства в ближайшее время?

– Украинская экономика в условиях войны – это экономика тыла, которая должна подпитывать и обеспечивать фронт. А также создавать относительно нормальный уровень жизни людям, которые решили остаться в Украине. Несмотря на то, что мы, естественно, сконцентрированы на ценностях выживания, очень важно не забывать и о развитии.

Есть все основания полагать, что эта война будет долгой. Но есть уверенность, что она завершится нашей победой. Поэтому наша главная задача – держать надежный тыл для наших военных, развивать бизнес и готовиться к глобальному обновлению Украины.

Нашему поколению выпали самые трудные задачи со времен второй мировой: выжить, выстоять, отстроить. Но тяжелые испытания падают на плечи сильнейших людей. Так что мы обязательно справимся с этим и победим. Украина победит!