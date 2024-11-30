Тест-драйв Toyota Yaris Cross: преимущества и недостатки городского кроссовера

Сначала кроссоверы почти полностью вытеснили с рынка новых авто минивэны, затем перешли к "уничтожению" хэтчбеков. У нас на тесте – городской гибридный Toyota Yaris Cross, который на многих рынках Европы продается лучше хэтчбеков с многолетней историей. Изучаем сильные и слабые стороны обновленного кроссовера.

Сдержанно и со вкусом

Кроссовер Toyota Yaris Cross появился на рынке в начале 2021 года и оказался в очень конкурентном сегменте субкомпактных кроссоверов B-класса. Toyota держит руку на пульсе и только спустя два с половиной года представила модернизированную версию. Именно она и попала нам на тест.

Скромные внешние изменения затронули только отдельные комплектации. Так, теперь покупатели могут выбрать новую двухцветную окраску Urban Khaki и специальные 18-дюймовые колеса. Также стал доступен новый цвет кузова Juniper Blue. В салоне всех версий появились новые мягкие отделочные материалы нижней части передней панели и обивка сидений с обновленным рисунком и т.д.

Кроме того, гибридные версии компактного кроссовера, согласно новой философии японского автопроизводителя, потеряли синие акценты с эмблемы. Так что определить в автомобиле "гибридность" можно только благодаря шильдику HEV вместо прежнего слова Hybrid на крышке багажного отсека.

В основе машины лежит платформа GA-B, созданная в рамках модульной архитектуры TNGA, а колесная база (2560 мм) такая же, как у базового хэтчбека Yaris. Но кроссовер на 240 мм длиннее (4180 мм), на 20 мм шире (1765 мм) и на 120 мм выше (1590 мм) выходного хэтчбека. Клиренс соответственно также увеличен – на 30 мм до 170 мм.

Чувствуется, что дизайнеры делали ставку на молодежную аудиторию – "мускулистые" колесные арки с окантовкой из неокрашенного пластика, рельефные боковины, выразительная передняя часть и многогранная корма. Несмотря на клиренс и короткие свесы, некоторые опции выдают характер машины и говорят о том, что машина чисто городская. Да, у довольно легкой крышки багажника есть электропривод. А вот чего не хватило, так это автоматического переключателя фар с ближнего на дальний свет и наоборот – в темное время суток на трассе только то и делаешь, что следишь, чтобы встречных водителей не огорчить.

Чтобы лучше видеть

Наиболее заметное обновление салона авто – это модернизация мультимедийной составляющей. Да, в машине появились полностью виртуальные приборы, причем в двух вариантах. На тестовом авто приборная панель выводится на монитор диагональю 12,3 дюйма, а в более простых версиях шкалы отображаются на экране диагональю 7,0 дюймов.

Центральный экран медиасистемы теперь может достигать 10,5 дюйма. Устройство поддерживает беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, обновление "по воздуху" и имеет повышенную производительность, "сенсорную чувствительность" и голосовой помощник, который хорошо понимает английский с акцентом. В дополнение к последнему обновилась и система камер кругового обзора, помогающих компактный автомобиль парковать в настоящие щели.

Салон с черным потолком кому-то может показаться мрачным и серьезным, но в нем видится стиль и намек на спортивные нотки. В общем, водителю с ростом 180-184 см можно без проблем "умоститься" за рулем. А для водителей значительно меньшего роста продумали широкие диапазоны регулировок. Да и вообще к обзорности, процессу входа и выходу и эргономике привыкаешь буквально сразу. Единственный вопрос к эргономике выходит на поверхность только морозными утренниками. Справа в неудобном расположении кнопки подогрева руля, находящегося внизу, почти у левого колена водителя. Но благодаря большим размерам нужную клавишу находишь безошибочно.

Заявленный объем багажного отсека – 390 литров. Неплохо, к тому же пользоваться багажником удобно из-за съемного фальшпола, разделенного на две части в пропорции 40:60, двухэтажную конструкцию, удобную высоту для загрузки, петли для крепления сетки, наличие ниш возле "докатки" и полностью ровный пол после складывания спинок второго ряда. А еще здесь есть розетка, электропривод крышки багажника и крючки для пакетов.

Также из интересных решений мягкая сетка багажника, которую применили вместо традиционных шторки или полки. При необходимости сетку можно снять и сложить в небольшой компактный прямоугольник буквально одним движением руки. Такое решение также удобно, если вы немного перегрузили багажник по высоте.

Гибрид-компакт

Главным техническим новшеством обновления модели стало появление модификации Hybrid 130. Именно эта версия кроссовера и была на тесте у журналистов РБК-Украина. Трехцилиндровый атмосферный мотор объемом 1,5 литра остался прежним, зато появились новые электромотор и блок управления. Совокупная отдача гибридной системы возросла со 116 л. и 141 Нм до 132 л. и 185 Нм. Японские инженеры установили на машине новые опоры бензинового двигателя, дополнительные слои шумоизоляции под передней панелью и капотом, а также другой резонатор в выпускном тракте.

Свою "трехцилиндровость" мотор выдает лишь на старте легкой вибрацией и – что немаловажно – не досаждает избыточной шумностью, характерной для "трешек" меньшего литража. А дальше – по обычному для установок Hybrid Synergy Drive сценарию: электроника самостоятельно жонглирует энергией, активируя электромотор на разгоне и отключая ДВС при установившейся скорости и достаточном заряде батареи. Помощь электромотора позволит быть достаточно активным в городском трафике и без опаски выходить на обгоны фур.

Принудительно электрический режим можно включить кнопкой на центральном тоннеле на скорости до 80 км/ч, но под сброс "газа" машина способна ехать на электротяге и при 130 км/ч. При спокойном стиле вождения в городе можно легко уложиться в 4-5 л/100 км, а за городом при скорости 100-120 км/ч авто показывает результат в 5,8-6 л/100 км.

Скорее ехать можно, но вряд ли стоит: с ростом скорости падает эффективность гибридной установки и начинает работать в ущерб аэродинамике. К тому же любителям скоростных заездов на дальние дистанции будет нелишним помнить, что у гибридного Yaris Cross топливный бак всего 36 литров. С одной стороны, это несколько ущемляет запас хода, но с другой – приятно "на лампочке" залить 20 литров и получить уверенных "три четверти".

На самом деле, за неделю знакомства больше поразили не показатели экономичности, а упругость и почти всеядность подвески. Он отлично держит крейсерскую скорость, усердно выходит на обгоны и в целом воспринимается даже как больший автомобиль классом на неидеальных украинских загородных дорогах. А улочки со 100-летней брусчаткой подтвердили – подвеска Toyota Yaris Cross к нашим дорогам готова. Вместе с клиренсом в 170 мм и небольшими свесами этот автомобиль превращается в покорителя городских бордюров и парковок.

Цена вопроса

Купить Toyota Yaris Cross в Украине можно по цене от 1 069 320 гривен. За эту сумму покупатели получают базовую гибридную версию с силовой установкой мощностью 116 л. Цены на более мощную 130-сильную версию начинаются от 1 368 570 гривен. Тестовый кроссовер в максимальном исполнении оценен в 1 444 380 грн. В зависимости от цвета доплата за выбранный тон составляет 10-30 тысяч гривен.

Преимущества и недостатки Toyota Yaris Cross

Ключевые сильные стороны японского кроссовера:

Экономическая силовая установка

Хорошие показатели геометрической проходимости

Широкий выбор версий

Наличие многих "городских" опций

Оптимальное сочетание физических и сенсорных органов управления

Недостатки Toyota Yaris Cross: