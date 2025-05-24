Тест-драйв Toyota RAV4: изучаем самый массовый кроссовер в спортивном "костюме"

О Toyota RAV4 не слышали разве что инопланетяне - самый массовый в мире кроссовер ежегодно разлетается по миру миллионными тиражами. Журналисты РБК-Украина познакомились со спортивным вариантом бестселлера. Как же сочетается гибридная составляющая, направленная на сохранение окружающей среды, и пакет GR Sport?

Эволюция шаг за шагом

Toyota RAV4 в пятом поколении представлена на мировых рынках уже более семи лет. Но несмотря на это, на отдельных рынках наращивает продажи. Маркетологи японского автопроизводителя не скрывают, что секрет успеха в определенной степени связан с более строгими формами авто по сравнению с предшественником.

Так, очертания кузова стали более строгими и солидными, агрессивное выражение лица с широкой решеткой находит отклики на корме и боковинах кузова. Интересно, что за более чем 7 лет конвейерной жизни полноценного рестайлинга у кроссовера и не было. Toyota лишь поэтапно, чуть ли не каждый год внедряла на RAV4 различные улучшения.

По сравнению с предыдущим поколением, колесная база авто растянута на 30 мм (до 2690 мм), но габариты изменились незначительно: кроссовер стал на 5 мм длиннее (4595 мм), на 10 мм шире (1854 мм) и на 5 мм ниже (1699 мм).

Герой нашего теста - в исполнении GR Sport. Внешне от обычного "Равлика" спортверсия отличается другой решеткой радиатора, черным декором, 19-дюймовыми колесами и соответствующими шильдиками на решетке радиатора на крышке багажника. Среди других особенностей Toyota RAV4 GR Sport - подвеска с более жесткими пружинами и амортизаторами, а также дополнительный защитный декор на кузове.

Из особенностей экстерьера японского кроссовера - система кругового мониторинга, а также двухцветная покраска кузова, которая встречается в классе кроссоверов все чаще. Стоит отметить, что камеры в авто расположены на удивление удачно: даже в дождливую погоду и при мокрой дороге они фактически всегда остаются чистыми.

Все под рукой

Оформление интерьера тоже стало более строгим: передняя панель правильных форм. Роль комбинации приборов выполняет большой дисплей диагональю 12,3 дюйма предлагает три различных режима отображения. Такой монитор на машине прописался во время очередного обновления в 2022 году.

Медиасистема доступна в единственном варианте - с экраном на 10,5 дюйма. Система поддерживает обновление "по воздуху", интерфейс Apple CarPlay в авто беспроводной, также есть возможность удаленного управления некоторыми функциями со смартфона. Интересно, что при этом в салоне сохранена большая куча физических кнопок: управление микроклиматом салона, все подогревы, также осталась аппаратная рукоятка регулировки громкости.

Приятное удивление вызвало салонное зеркало заднего вида. Мало того, что оно полностью электронное, так оно еще и связано с установленной в задней части салона камерой заднего вида, которая гарантирует обзор в случае наличия прицепа сзади.

Посадка на водительском месте с первых минут показалась не оптимальной - замечания вызвала длина подушки кресла. Но за счет регулировки ее угла наклона удалось довольно комфортно расположиться за рулем. Благодаря увеличенному диапазону регулировок руля уже не покажется, что авто разработано исключительно для невысоких жителей азиатского континента, машина действительно получилась универсальной.

Ширина салона в задней части по сравнению с предшественником за счет оптимизированных форм дверных карт и увеличенных габаритов авто выросла на 40 мм, здесь теперь больше места для ног. Также появились дефлекторы вентиляции в торце центрального тоннеля, к тому же угол открытия задних дверей увеличен.

Длина площадки в багажном отсеке выросла на 60 мм, объем "под шторкой", по сравнению с прежней моделью, больше на 79 литров, и составляет 626 литров. Несмотря на наличие гибридной силовой установки, под полом багажника нашлось место и для временного запасного колеса.

Гибрид на все колеса

Красный Toyota RAV4 - гибрид с полным приводом. Силовая установка состоит из четырехцилиндрового атмосферного бензинового мотора на 2,5 литра нового семейства Dynamic Force с комбинированным впрыском, электромеханического вариатора, отдельного электромотора для привода задних колес и никель-металл-гидридного тягового аккумулятора. Задняя ось приводится в движение 60-сильным электродвигателем.

Задние колеса имеют индивидуальные многодисковые муфты, благодаря чему реализовано управление вектором тяги, а на обоих концах карданного вала установлены простенькие кулачковые муфты, которые полностью отключают его, например, при движении по шоссе.

Кроссовер может похвастаться разгонной динамикой с места до 100 км/ч на уровне 8,1 секунды. На практике этого вполне достаточно, чтобы уверенно опережать "фуры" на узких дорогах и при необходимости перестраиваться в месте. Стоит отметить, что благодаря электромотору крутящий момент доступен с "низов", поэтому не надо ждать, пока ДВС выйдет на оптимальные для разгона обороты.

По городу автомобиль расходует от 6,4 до 6,8 литра на 100 км пробега в зависимости от стиля езды. При этом на трассе аппетит фактически аналогичный. Уменьшить его можно, если двигаться со скоростью менее 100 км/ч без резких ускорений. Благодаря отдельному режиму EV Mode можно до 2-3 км проехать исключительно на электротяге. Такой режим будет полезен в парке, или где-то в зоне отдыха.

Также у кроссовера прописалась электронная система Multi-Terrain Select, меняющая настройки противобуксовочной электроники в зависимости от выбранного типа покрытия под колесами. Словом, за пределами асфальта RAV4 чувствует себя довольно уверенно.

Герой нашего теста построен на модульной платформе TNGA K. Конфигурация шасси довольно традиционная для данного класса: стойки McPherson спереди и многорычажная подвеска сзади. По словам представителей компании, переезд на модульную платформу TNGA-K позволил одновременно на 15 мм увеличить дорожный просвет и на столько же опустить крепления сидений. То есть пассажиры теперь располагаются ближе к полу, хотя высота посадки относительно дороги прежняя.

Благодаря высокопрофильной резине и сбалансированной подвеске автомобиль по поведению значительно ближе к комфорту, чем к спорту. При этом склонность к кренам ощущается лишь при чрезмерно активной работе с рулем.

Цена вопроса

Гибридный кроссовер Toyota RAV4 на украинском рынке доступен в шести различных исполнениях, большинство из которых - переднеприводные. Цены на автомобиль начинаются с отметки 1 545 300 грн. За самый доступный вариант с системой 4х4 дилеры марки просят минимум 2 011 920 грн. При этом цены на "тестовую" версию GR Sport начинаются от 2 055 950 грн.

Также предложен Toyota RAV4 в исполнении 306-сильного плагин-гибрида - с возможностью подзарядки тяговой батареи от внешнего источника питания и с запасом хода на электротяге до 75 км. Цена такого авто - от 2 691 000 грн.

Преимущества и недостатки Toyota RAV4

Плюсы японского кроссовера:

Широкий выбор комплектаций

Наличие полного привода

Комфортная подвеска

Вместительный багажник

Недостатки Toyota RAV4: