Тест-драйв Suzuki S-Cross: преимущества, недостатки и ключевые конкуренты японского кроссовера

Suzuki S-Cross - это третье поколение хорошо знакомого у украинских автомобилистов SX4. Машина будто имеет довольно сдержанный дизайн, но наличие полного привода в сочетании с вместительным салоном позволяют ей стабильно находить поклонников.

Пропорционально больше?

Представляя кроссовер SX4 третьего поколения, в компании Suzuki его назвали "полностью новым". Однако на самом деле это глубокая модернизация предшественника образца 2013 года. Прежними остались и платформа, и все агрегаты, и даже каркас кузова: дверные проемы у нового кроссовера такие же, что и у предыдущей модели. Впрочем, изменений также есть немало.

Так, передняя часть кузова полностью новая, капот стал выше и массивнее. Корма тоже полностью переработана, даже форма дополнительных окон в задних стойках крыши изменена, а колесные арки теперь украшены массивными пластиковыми накладками, которым придали прямоугольную форму.

Стоит отдать должное дизайнерам: в результате Suzuki SX4 выглядит массивнее и "взрослее" прежнего кроссовера. Хотя и его размеры остались прежними: длина (4300 мм), ширина (1785 мм), высота (1585 мм) и колесная база (2600 мм) не изменились ни на миллиметр. При этом кроссовер стал легче. Так, снаряженная масса базовой версии для Европы уменьшилась с 1255 кг до 1195 кг.

Техническим художникам также удалось не отойти от практичности к стилю. Так, на авто есть непременные элементы современной школы: например, трехточечные светодиодные фары и фальшрадиаторная решетка в сеточку. Однако, одного взгляда на авто достаточно, чтобы увидеть большое количество неокрашенного пластика.

Заявленный автопроизводителем клиренс в 175 мм не самый большой, но на легком бездорожье машине этого вполне достаточно. Приятно, что у авто есть четыре камеры кругового обзора, которые даже в дождь остаются чистыми, ведь прикрыты массивными бамперами.

Удобство без эмоций

Интерьер новой машины вызывает ностальгию. Так, отделочные материалы перекликаются со знакомыми решениями в автопроме начала "десятых" и выглядят простовато. Так, режим Auto почему-то до сих пор есть только у стеклоподъемника водителя, а, например, тканевый карман по-прежнему есть только на одной спинке переднего кресла.

Самое большое новшество в салоне по сравнению с предшественником - новая медиасистема с девятидюймовым экраном, который теперь установлен над центральными дефлекторами вентиляции и возвышается вверху передней панели. Головное устройство поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Интересно, что несмотря на наличие сенсорного экрана, все остальные органы управления в машине физические. Кто-то может упрекать авто на слишком большие и неэстетичные клавиши на торпедо, но это все еще удобно.

Также в авто сохранились стрелочная панель приборов и традиционный "ручник". В общем, к рабочему месту водителя единственное важное замечание - это невозможность сложить боковые зеркала из салона, что иногда бывает необходимо на тесных парковках. Твердый пластик на дверных картах, или внизу передней панели ведет себя "тихо", поэтому о нем быстро забываешь.

Сзади в японском кроссовере вполне просторно для автомобиля длиной 4,3 метра. Вот только какие-то "допуслуги" для пассажиров задних сидений не предусмотрены: нет ни отдельных регулируемых воздуховодов, ни USB-разъемов.

В наличии подлокотник с подстаканниками, но он расположен низко и излишне наклонен вперед.

Объем багажника - 430 литров под полкой, хотя максимальная вместимость со сложенным задним рядом уменьшилась с 1269 до 1230 литров. Под фальшполом нашлось место и для запасного колеса.

Гибрид и не очень

Герой нашего теста приводится в движение "турбочетверкой" 1.4 Boosterjet, которая выдает 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента. В случае гибридной версии авто может также штатно оснащаться 48-вольтовым стартер-генератором, который в первые секунды разгона добавляет до 14 л.с. и 50 Нм. Компактная литий-ионная батарея расположена под сиденьем переднего пассажира.

Вместе с "бензинкой" работает шестиступенчатый "автомат". Одна из особенностей модели в данном классе - это фирменная полноприводная трансмиссия Allgrip, которая имеет несколько ездовых режимов работы.

Несмотря на далеко не рекордные цифры мощности, машина активно стартует с "низов", хотя с ростом оборотов запал спадает. Соответственно бодрому турбомотору работает и "автомат" Aisin. Коробка быстро переключается как вверх, так и вниз, вовремя переходит на "пониженную" при энергичном разгоне и не путается в передачах.

Единственной ложкой дегтя оказалась работа климат-контроля при выключенном двигателе: как только система Start-stop глушит мотор, "климат" переходит в щадящий для аккумуляторной батареи режим и автоматически переводит вентилятор обдува на малую скорость. В сырую погоду это приводит к тому, что в пробках стекла автомобиля начинают запотевать.

В чем S-Cross заметно превзошел предшественника, так это в балансе управляемости и комфорта. "Японец" стал менее восприимчив к дорожным мелочам, но на больших "волнах" асфальта ходовую все же может пробить.

При этом кроссовер по-прежнему охотно ныряет в повороты и уверенно держится на дуге несмотря на легкий руль. Подвеска также стала отрабатывать неровности менее шумно, чем на прежнем SX4.

Новый S-Cross в итоге, учитывая, что и в целом шумоизоляция улучшилась, стал восприниматься как более комфортабельный автомобиль. Таким образом, характер авто изменился больше, чем машина - снаружи и в салоне.

Цена вопроса и ключевые конкуренты

На украинском рынке герой нашего теста доступен в бензиновой и гибридной версиях. Самый доступный вариант - без гибридного "приложения", с передним приводом и "механикой" стоит 976 тысяч гривен.

Доплата за "автомат" составляет около 60 тысяч гривен. Полноприводная модификация оценена минимум в 1 089 000 грн. За гибридную модификацию просят 1 106 000 грн.

Renault Duster - самая новая модель на рынке среди одноклассников. Среди доступных версий - машины с передним и полным приводом, дизельным и гибридным силовыми агрегатами, а также с МКП и "автоматом". Цены на авто начинаются от 988 900 гривен за переднеприводный дизельный вариант, а больше всего - 1 167 100 гривен - просят за гибрид с полным приводом.

Один из лидеров класса компактных кроссоверов - Skoda Karoq - хоть в Украине и не имеет гибридных версий, но по габаритам и ценам является достойным конкурентом "японца". Авто доступно с бензиновым 1,4-литровым мотором на 150 сил и 2,0-литровым турбодизелем такой же мощности и системой полного привода. За 1 271 066 грн можно приобрести бензиновый вариант в базовой версии. А дизель стоит от 1 597 483 до 1 769 007 грн.

Преимущества и недостатки Suzuki S-Cross

Сильные стороны авто:

Удобное кресло водителя

Большой багажник

Наличие гибридной версии

Недостатки модели: