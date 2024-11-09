Тест-драйв Nissan Juke: преимущества и недостатки городского кроссовера

Кроссовер Nissan Juke второго поколения обновился. Но снаружи заметить ключевые изменения не получится – для этого нужно заглянуть в салон машины, а еще лучше – проехаться на нем в разных режимах. Редакция РБК-Украина Авто делится своими впечатлениями об автомобиле после недельного теста.

Ищем ключевые изменения внутри и снаружи

Nissan Juke второго поколения дебютировал еще пять лет назад, и в 2024 году планово обновился. Но к процессу обновления у компании Nissan подошли нетрадиционным образом. Облик кроссовера остался нетронутым. Разве что изменился дизайн колесных дисков, а в цветовую палитру кузова добавлен ярко-желтый, знакомый по модели первого поколения. В этот тон и окрашен герой нашего теста.

В общем, Nissan Juke доступен в яркой гамме из 11 цветов кузова и 13 двухцветных комбинаций. Именно благодаря ярким цветам менеджмент и дизайнеры японского автопроизводителя пытаются привлечь потенциальных покупателей к авто. Оценивать работы такой стратегии мы не будем – у нас другая тема разговора, но машина точно привлекает внимание к себе соседей по потоку и особенно владельцев Juke первого поколения, которых достаточно много на украинских дорогах.

Кроме того, с рестайлингом в линейку версий добавлено новое исполнение N-Sport, которое имеет расширенную черную отделку снаружи и желтые вкрапления в салоне. Но основные изменения скрыты в салоне авто.

Как дела в салоне

Передняя панель серьезно перекроена. Так, главная обновка – широкоформатный дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, который возвращен к водителю на восемь градусов. Самое главное устройство имеет новую графику и улучшенное голосовое управление. Инфотеймент по логике и графике повторяет старший Nissan Qashqai.

У камеры заднего вида (она уже есть в базе) увеличено разрешение с 0,3 до 1,3 мегапикселя. Иногда при быстром маневрировании картинка динамической траектории движения из камеры немножко не успевает за движением руля. Но если не торопиться, то все работает плавно.

К сожалению для ортодоксальных автомобилистов и к счастью для молодой аудитории, в которую преимущественно и "целит" герой нашего теста, в прошлом остались и аналоговые приборы: теперь у Juke есть дисплей на 12,3 дюйма и два варианта графического отображения.

Также несколько изменился блок климат-контроля, переставлены некоторые кнопки, но при этом он все еще остается классическим, физическим. То есть не надо из-за "чащи" мне искать подогрев сиденья или лобового стекла. Интересно, что подогрев руля унесен довольно далеко от других "теплых" опций – его спрятали слева от руля.

Кроме того, спереди и сзади появились дополнительные разъемы USB, увеличен центральный подлокотник, а объем "бардачка" увеличен до 7,8 литра. Также из списка оснастки исчез электромеханический "ручник". В салоне также просмотрены отделочные материалы и декоративные решения. Особенно приятно выглядят желтые акценты на передней панели, хотя остаются некоторые опасения относительно практичности этого решения.

Что скрыто под капотом

Техника осталась неизменной. Поскольку Juke второго поколения выпускается только в Англии и продается преимущественно в Европе, то и моторные варианты у него заточены под местный рынок. Герой нашего теста приводится в движение бензиновой "турботройкой" на 1,0 литра мощностью 117 л.с. в паре с семиступенчатым преселективным "роботом".

Следует отметить, что на некоторых рынках альтернативу ему составляет Juke Hybrid с силовым агрегатом Renault, включающим атмосферник на 1,6 литра (94 л.с.) со стартер-генератором, а также электромотором на 49 л.с. Совокупная мощность системы составляет 143 л.

В основе актуального Juke лежит компактная модульная платформа CMF-B, объединяющая его с Renault Captur и Mitsubishi ASX. Архитектура подвесок у японского компактного кроссовера достаточно типична для этого класса. Впереди по-прежнему устанавливаются стойки типа McPherson, сзади – полузависимая балка. Конструкция последней не подразумевает установку громоздкого редуктора, поэтому в актуальном поколении Juke остается без полного повода.

Оцениваем динамику и расход топлива

С первых минут за рулем авто ясно, что 1,0-литровый двигатель любит обороты. Небольшой размер кузова, легкость конструкции и руль средней остроты дарят приятный драйв, особенно в спортивном режиме. Всего же в машине режимов три – спортивный, стандартный и экологичный. Первые два по характеру очень похожи, а "Эко" действительно успокаивает машину.

Подвеска у нового Nissan Juke жесткая, особенно в паре с 19-дюймовыми колесами на тонких шинах. Но ко всему привыкаешь, к тому же машина позволяет достаточно точно обходить недостатки асфальта.

Двигатель при каждом стремительном разгоне легко крутится от 2-2,5 и до 4-4,5 тысячи оборотов, но нередко стрелка тахометра достигает и до 5,5-6 тысяч.

Интересно, что при разгоне коробка позволяет мотору "покрутиться" до высоких оборотов, затем переключается на одну передачу, а затем, через пару секунд спокойного движения с установленной скоростью, трансмиссия подключает еще одну передачу и опускает обороты ниже. Нечасто такое встретишь в современных «автоматах», которые так и любят как можно быстрее включить максимально высокую передачу. Что касается мягкости смены передач, то здесь все отлично: уловить момент переключения можно только по колебаниям стрелки тахометра, но никаких поклевок при переключениях.

Что касается расхода топлива, то Nissan Juke в этом вопросе не слишком постоянен. По городу авто обычно укладывается в 8-8,5 литра на 100 км пробега, но стоит несколько активнее порулить, как этот параметр растет "за 9 литров". Но по трассе управлять кроссовером одно удовольствие – с "круизом на 120" машина легко укладывается в 6-6,2 литра на "сотню". В общем, более чем за 1000 км пробега средний расход составил 7 литров.

Цена вопроса

Комплектаций у Juke на нашем рынке сразу 5, и они неплохо разделены по уровню оснастки. Например, базовая N-Conecta (от 1 072 780 грн) и все "старшие" ее версии будут поставлять только с "роботом". В списке оснастки – бесключевой доступ, беспроводное зарядное устройство и комфортные сиденья, слегка декорированные экокожей.

Ценники следующей версии Tekna стартуют с 1121640 грн: за эти деньги производитель "накинет" систему панорамного обзора, дизайнерские сиденья, обитые экокожией, 19-дюймовые колесные диски и функцию распознавания дорожных знаков. Топовых модификаций у обновленного Nissan Juke две, и каждая стоит 1204670 грн.

Версия N-Design будет иметь специальные 19-дюймовые колесные диски, интерьер с черной экокожией и декоративной отделкой серого цвета и аудиосистему Bose Personal Plus с динамиками в подголовниках. Альтернативный N-Sport в общем получит такой же список оборудования, однако диски будут полностью черными, как и цветовые акценты в его интерьере.

Преимущества и недостатки Nissan Juke

К преимуществам кроссовера можно отнести:

Экономический двигатель.

Стильный дизайн.

Оптимальный баланс сенсорных и физических органов управления

Большой набор "теплых" опций.

Наличие запасного колеса в комплекте.

Среди недостатков авто можно выделить: