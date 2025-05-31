Тест-драйв Ford Puma: преимущества, недостатки и ключевые конкуренты гибридного кроссовера

Ford Puma - автомобиль с историческим именем. Так в 90-е назывался популярный спорткар. Но и восстановленный Puma за несколько последних лет заслужил внимание пользователей. После снятия с производства Fiesta на нескольких рынках Старого Света кроссовер стал самым продаваемым автомобилем. Что в машине так понравилось автомобилистам, и что не очень - читайте в статье РБК-Украина.

С искренним взглядом

Городской автомобиль Puma появился в европейской гамме Ford в 2019-м и быстро стал локальным бестселлером марки, отобрав это звание у хэтчбека Fiesta. В прошлом году Puma остановилась в шаге от первой десятки самых популярных моделей Европы.

Несмотря на свою в целом "кроссоверную" внешность, Puma многими отдельными элементами похожа на приподнятый хэтчбек. Так, автомобиль лишен накладок из неокрашенного пластика, имеет низкопрофильную резину и диски большого диаметра, а также круто наклоненную линию багажника.

Наиболее заметный элемент внешности "Пумы" - это большие фары. По словам дизайнеров бренда, это "лицо" с высоко посаженными фарами создатели называют новой точкой отсчета "фордовского" дизайна. С обновлением внешних изменений есть минимум, и касаются они в основном светотехники. Новые фары имеют другое наполнение и световой рисунок, а за доплату предложена адаптивная матричная оптика с функцией подсветки поворотов.

Также кроссовер американского бренда получил новый цвет кузова - серый Cactus, в него и окрашен герой нашего теста. Кроме этого, фирменный голубой овал стал крупнее и переехал с продолжения капота на радиаторную решетку. За ним теперь "прячется" датчики активных электронных ассистентов. Также традиционно для любого рестайлинга машина получила колесные диски нового дизайна.

Управляй квадратом

Салон европейского кроссовера с рестайлингом получил полностью новую переднюю панель. Так, экран мультимедийной системы увеличен с 8 до 12 дюймов, причем он аккуратно вписан в новую центральную консоль, а не торчит над ней, как и раньше.

Сама медиасистема тоже новая - SYNC 4 с поддержкой беспроводных интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. О глубокой интеграции "яблоневого" CarPlay говорит функция, которую журналисты РБК-Украина ранее не встречали на других авто, а именно подсказка о низком уровне топлива в активированных Google Maps. Это означает, что автомобиль делится с телефоном определенными данными, а не только получает параметры и информацию от мобильного устройства.

Цифровая панель приборов также получила увеличенный экран - 12,8 вместо 12,3 дюйма. В целом новый интерьер получился более "квадратным", включая дверные панели, центральный тоннель, сдвижной подлокотник и даже руль.

Нельзя не упомянуть об увеличении сенсорных панелей и отказе от отдельного блока климат-контроля. Все вроде и под рукой, но внимания тратишь значительно больше, что особенно критично в движении.

Кому-то может показаться, что новая для модели система камер кругового обзора с видом сверху лишняя, учитывая компактные габариты модели. Но именно это и говорит о городской сущности модели, ведь этот электронный ассистент облегчает парковку на тесных улочках.

Багажник "Пумы" вмещает 456 литров, включая 80-литровый MegaBox. Так инженеры компании назвали глубокий 80-литровый отсек в подполье, который можно смело испачкать грязными вещами и мыть из шланга.

Он покрыт пластиком и имеет дренажное отверстие. Жесткая панель пола крепится к спинке, и тогда образуется единый отсек высотой 115 см. Несколько необычно, что багажная полка закреплена на пятой двери и поднимается вместе с ней.

Турболитр нам в помощь

По разным причинам за годы производства моторная линейка Ford Puma существенно сузилась. Сейчас в ней фактически сохранилась лишь только бензиновая "турботройка" EcoBoost на 1,0 л, работающая с 48-вольтовым стартер-генератором.

Базовая конфигурация - это 125 л.с. Но в топе для ST-Line доступен вариант мощностью 155 л.с., которым и оборудован герой нашего теста. В паре с ним работает роботизированная коробка передач с семью передачами. Привод только передний.

Все "Пумы" на нашем рынке - "мягкие" гибриды, у которых 48-вольтовый стартер-генератор "подкручивает" коленвал с помощью ременного привода. Он развивает 16 л.с. и 50 Нм, и помогает в первые секунды после старта, и работает в рамках системы старт-стоп. Интересно, что его маленькая литий-ионная батарея имеет жидкостное охлаждение, как у электромобилей.

Чувствуется, что настоящая стихия компактного кроссовера - это город. Машина имеет легкий руль, довольно маневренная и способна в мегаполисе расходовать менее 7 литров на 100 км пробега. При этом наше недельное знакомство показало, что автомобиль не боится и трасс - 155 сил вполне достаточно, чтобы без чрезмерной нагрузки для мотора держать крейсерскую скорость в 110-120 км/ч и обгонять большие авто.

Что касается загородного аппетита, то Ford потребляет от 6 до 6,5 литра на 100 км пробега. В первую очередь, все зависит от количества обгонов, ведь машине на скорости надо хорошо "крутить" двигатель, чтобы дополнительно ускориться.

Подвеска героя нашего теста - наиболее спорный компонент. На ровной трассе и в городе к ней нет замечаний: она хорошо держит машину, игнорирует такое понятие как "крен" и вполне сбита. А вот на "латанных" региональных дорогах машина заметными постукиваниями демонстрирует все свое отвращение к плохим дорогам. На самом деле, ее характер не делает невозможным езду по провинции, но хочется как можно скорее вернуться на дорогу с ровным покрытием.

Цена вопроса и конкуренты

На нашем рынке автомобиль доступен в пяти комплектациях. Цены на базовый вариант с 125-сильным мотором начинаются с 1 105 365 грн. Самый дорогой вариант с этим же двигателем оценен в 1 189 096 грн. При этом доплата за 30 дополнительных "лошадок" составляет около 120 тысяч гривен, но при этом также расширяется и список оснащения благодаря увеличенному пакету электронных ассистентов.

По мнению журналистов РБК-Украина, среди ключевых конкурентов Ford Puma на украинском рынке - Peugeot 2008, Hyundai Kona и Jeep Avenger.

Peugeot 2008 хорошо известен на рынке, и представлен в рестайлинговой версии. Эта модель, как и Ford, с годами лишилась части двигателей. Сейчас модель доступна с 1,2-литровым турбомотором на 130 сил и его гибридной 136-сильной версией, оба работают в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Цены на французский кроссовер начинаются с 1 061 400 грн и могут достигать 1 301 100 грн за топовую гибридную версию.

Hyundai Kona Hybrid имеет наиболее экстравагантный дизайн среди одноклассников, и представлена в четырех комплектациях. При этом силовая установка только одна - 1,6-литровый бензиновый мотор с гибридной составляющей, суммарно выдают 141 л.с. Цены на корейский кроссовер варьируются между 1 265 500 и 1 488 700 грн.

Jeep Avenger подкупает внедорожной внешностью и самым доступным ценником - от 1 093 900 до 1 156 100 грн. Но за доступностью скрыт главный недостаток - менее мощная силовая установка e-Hybrid, в которой 1,2-литровый бензиновый мотор развивает всего 100 л.с. Вместе с ним безальтернативно работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Преимущества и недостатки Ford Puma

Сильные стороны кроссовера:

Вместительный багажник

Заметная внешность

Продвинутый Apple CarPlay

Недостатки Ford Puma: