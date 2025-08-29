ua en ru
Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Пятница 29 августа 2025 10:00
Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча Фото: Cupra Leon (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Rлас спортивных хэтчбеков - вымирающий вид. Но Cupra Leon - это один из родоначальников жанра, и не пенсию он уходить не собирается. За неделю журналисты РБК-Украина пытались определить, можно ли на "Купре" ездить спокойно, и насколько требователен хэтчбек в плане топлива и качества дорог.

 

Имя новое, авто знакомое

Cupra - это относительно новая автомобильная марка. Но сам термин поклонникам испанского автопрома хорошо знаком. Именно таким именем всегда называли спортивные модификации всех Seat, и несколько лет назад было решено выделить суббренд в отдельную торговую марку.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

В целом, смена бренда с Seat на Cupra не повлияла на идеологию модели. Как и раньше, "Купра" может быть как в кузове хэтчбек, так и универсал Sportstourer. Визуально от родственных "Сеатов" Cupra отличаются другими бамперами, увеличенными воздухозаборниками, диффузором в заднем бампере, более крупным спойлером на корме, а также еще и оригинальной решеткой радиатора.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

При чем Leon с обновлением прошлого года также приобрел другое выражение лица, которое потеряло сходство с автомобилями Seat. Теперь хэтчбек имеет "акулий нос" со смещенной вниз решеткой радиатора. Матричные фары также получили новый световой рисунок с треугольными секциями.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Похожие мотивы появились и на корме, а фирменный логотип на пятой двери теперь имеет подсветку. Широкая светодиодная "фара", двойные выхлопные трубы и детали медного цвета делают облик автомобиля с кормы целостным и узнаваемым.

Колесные диски необычного дизайна диаметром 18 или 19 дюймов - также особенность спортверсий, а в палитре цветов кузова есть матовые варианты и версии с заводскими виниловыми наклейками.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Заявленный клиренс героя нашего теста - всего 120 мм. За неделю знакомства мы успели попутешествовать по дорогам регионального значения. Конечно, надо быть внимательным, чтобы обойти высокую "волну", или забытый кем-то деревянный брусочек, но в целом расстояния между машиной и дорогой вполне хватает.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Элементы

Салон Cupra отличается от Seat сиденьями с увеличенной боковой поддержкой, декором фирменного медного цвета, своей графикой виртуальных приборов, а также рулем, на который вынесены кнопки переключения ездовых режимов и запуска двигателя.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

К последнему решению испанских инженеров надо несколько привыкнуть, ведь ищешь клавишу запуска на трансмиссионном тоннеле, где расположена кнопка отключения ESP. Пока не привык, этого электронного ассистента пару раз выключал.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

В салоне все ориентировано на водителя, и к этому быстро привыкаешь. Цифровая панель приборов имеет несколько режимов работы. Водительское кресло имеет отличную фиксацию спины, и "обнимает" довольно крепко.

При этом даже в дальней дороге это явление не утомляет. С прошлогодним рестайлингом в салоне авто главным изменением стал увеличенный экран медиасистемы, который теперь имеет диагональ 12,9 дюйма и улучшенный интерфейс.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Кроме того, в спортивном хэтчбеке прописалась обивка сидений, сделанная на 73% из переработанного микроволокна. Если вам надоест наслаждаться высоким и одновременно ревущим звуком "турбочетверки", то можно включить аудиосистему Sennheiser с двенадцатью динамиками.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Хоть обновление и принесло модели больший экран, но не избавило от главного недостатка - сенсорного "микроклимата". Как и раньше, чтобы изменить направление обдува, или включить рециркуляцию, нужно нажимать на экран, а не на физические клавиши, что особенно неудобно на высокой скорости.

Несмотря на большие экраны, в машине то там, то здесь - на панели приборов, или водительской двери - можно увидеть элементы управления от "родственников" по европейскому концерну.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Багажный отсек на 380 литров при необходимости можно увеличить, сложив спинки заднего ряда. Жаль, что в погоне за экономией веса авто лишилось запасного колеса. В случае прокола помочь должен ремкомплект. Но ведь бывают и порезы, и другие виды колесных "травм".

На все "триста"

Герой нашего теста оснащен самым мощным из доступных в Украине моторов - бензиновым четырехцилиндровым агрегатом объемом 2,0 литра мощностью 300 л.с. и 400 Нм. Вместе с ним работает "робот" DSG с двумя сцеплениями. Вся тяга передается на переднюю ось через дифференциал повышенного трения.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

При этом самый мощный Leon может разогнаться с места до 100 км/ч примерно за 5 секунд, максимальная скорость ограничена "электроникой" на отметке 250 км/ч.

Ощущения от вождения характеризуется балансом между спортивностью, динамикой и повседневной практичностью. Последнего действительно не ожидалось от машины без пневмоподвески, высокопрофильной резины и других опций, которые бы гарантировали модели больший комфорт. При этом, хоть модель и не имеет экорежима, и при этом имеет сразу пару спортивных пресетов, на авто вполне можно ездить экономно.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Для понимания, за 300 км по трассе с достаточным количеством обгонов и скоростями в 100-110 км/ч средний аппетит не превысил 6,8 литра на 100 км. На самом деле, вполне легковой результат. Хотя если периодически "стартовать со светофора" и не убирать ногу с педали акселератора, то расход легко увеличится до 10-12 литров на каждую пройденную "сотню".

Бесспорно, Cupra Leon создан для динамичной езды. Особенно уверенно автомобиль себя ведет при прохождении поворотов, позволяя при маневрировании наслаждаться скоростью, не утомляясь при этом. Встроенное в авто шумоподавление также оказалось полезным.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Цена вопроса и ключевые конкуренты

Цены на испанский спортивный хэтчбек в украинских автосалонах марки начинаются от 1 700 000 грн. Ряд опций, модернизирующих салон и внешность авто, могут увеличить ценник на несколько десятков тысяч гривен.

Тест-драйв Cupra Leon: преимущества, недостатки и конкуренты хот-хэтча

Журналисты РБК-Украина при подготовке материала с удивлением узнали, что на украинском рынке у Cupra Leon фактически отсутствуют конкуренты. Еще год-два назад можно было приобрести японские и немецкие хот-хэтчи в относительно доступном ценовом сегменте. Но по состоянию на август 2025 года они по разным причинам вышли с рынка.

Конечно, в модельной линейке BMW и Mercedes-Benz остаются заряженные авто С-класса, но ценник на них как минимум вдвое выше, чем на героя нашего теста. Поэтому рассматривать их конкурентом "испанцу" будет некорректно.

Достоинства и недостатки Cupra Leon

Сильные стороны спортивного хэтчбека

  • Отличная динамика
  • Сдержанный аппетит
  • Эффектная внешность

Недостатки Cupra Leon

  • Малый багажник
  • Необычно расположенная клавиша запуска мотора
  • Отсутствие электрорегулировок кресла переднего пассажира

