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Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Понедельник 16 сентября 2024 18:00
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Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера Фото: Cupra Formentor (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Cupra Formentor с первых метров дает понять, что его 310 сил под капотом могут свести с ума и постоянно провоцируют нарушить ПДД. Но способен ли автомобиль выполнять роль авто на каждый день – когда нужно и по городу поездить, и между городами путешествовать? Журналисты РБК-Украина провели вместе с "испанцем" неделю, преодолели почти 2 тысячи километров и делятся своими впечатлениями.

Самый молодой – для молодежи

Перед рассказом о ярком кроссовере, стоит вспомнить, на какой бренд в начале 2010-х охотился концерн Volkswagen. Верно, по Alfa Romeo. Компании тогда по их планам как воды не хватало молодежной марки, чтобы разбавить надежную "серость" в своем массовом сегменте. Но FIAT тогда отказался продавать свой бренд. Единственный выход из положения – создать собственный спортивный бренд, взяв за основу линейку "заряженных" Seat. Так появились Cupra Ateca, Cupra Leon…

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Кроссоверы – это история последних 30 лет, а вот спортивные кроссоверы – это уже настоящий тренд. Именно поэтому топ-менеджерам Volkswagen Group при разработке первой самостоятельной модели марки показалось маловато оснастить уже существующую серийную модель из арсенала другого бренда мощным двигателем. Именно так и увидел свет кроссовер, не имеющий аналогов в десятке других брендов концерна.

Форментор – крайний северный мыс испанского острова Майорка, а не искусственно сгенерированное название, как у некоторых немецких конкурентов. Объединяет машину и мыс не только название, но и довольно сложный рельеф – в случае мыса речь идет о скалах, а в случае кроссовера – сложные линии на дверях, крыльях и обоих бамперах.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Несмотря на полную индивидуальность в экстерьере, есть и то, что объединяет героя нашего теста с другими моделями концерна. В первую очередь, речь о габаритах. Так, колесная база – те же 2680 мм, что и у Volkswagen Tiguan. По длине (4450 мм) Formentor тоже близок к немецкому кроссоверу, а по ширине (1839 мм) и вовсе с ним совпадает. Но Cupra все таки на 121 мм ниже (1511 мм).

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

В вечернее время водителя встречают логотипы марки, подсвечивающие зону вблизи двери. Вроде бы простая опция – встроенный в зеркало заднего вида фонарик – но придает машине характер и всегда напоминает, что скоро вам управлять авто одного из самых молодых брендов в мире.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Хороший знакомый

В салоне кроссовера водителя встречает анатомическое кресло с отлично развитой боковой поддержкой – и спина, и поясница уверенно держатся на месте даже при активном маневрировании на серпантинах. При этом инженерам удалось удержать баланс "плотности" кресел с комфортом – даже в 600-700 км в дороге не хочется останавливаться на перерыв из-за усталости. Единственное, что к концу пути захотелось больше выдвинуть "валик" боковой поддержки спины. Стоит отметить, что сидишь в авто не по-кроссоверному низко.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Опытный пользователь авто группы VAG найдет много знакомых. Так, аналогичные подрулевые переключатели можно встретить на других Сеатах и Фольксвагенах, клавиши открывания багажника, электрический ручник и другие кнопки второстепенных функций – также унифицированы с машинами концерна. Но это точно нельзя записать машине в минусы. Просто еще один пример унификации.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

В центре передней консоли установлен большой сенсорный экран мультимедийной системы. За трендами автомобильной моды настройки "микроклимата" и режимов вождения скрыты в меню сенсорного дисплея диагональю 12 дюймов, что действительно понравится не всем. К тому же, главное меню инфотеймента сначала может показаться несколько перегруженным и требует привыкания. Но когда на этот монитор выводишь картинку передней или задней камеры, то парковаться – одно удовольствие. Если же хочется расслабиться, то в арсенале электронных ассистентов функция автоматической парковки.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

На неделю знакомства с авто пришлось несколько поездок в темное время суток. Снаружи простые светодиодные фары без какой-либо эффектной графики имеют адаптивную функцию и отлично "вырезают" встречный транспорт, не слепя окружающих, но в это же время максимально освещая обочины и свободные от машин участки дороги.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовераИнтересно, что "адаптивный дальний" включается уже после 30 км/ч. Кстати, по утрам и вечерам удавалось любоваться из-за большой панорамной крыши. Очень необычно, что управление "шторкой" крыши и сдвижным люком вынесены не сенсорные "полоски" на крыше. Хотя это очень удобно даже в движении.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Стильный спортивный силуэт имеет и оборотную сторону – это небольшой размер багажного отсека. По цифрам все вроде бы и неплохо – это 450 литров, но достаточно высокая высота порога несколько ограничивает использование отсека.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Дикие кони

Еще до запуска кроссовера решил изучить режимы, предлагаемые машиной. Опять же все делается через сенсорный экран. Предварительно запрограммированных режимов предложено три – "Комфорт", Sport и Cupra. В первом машина пытается работать максимально сдержанно – двигатель держит обороты пониже, а передачи – как можно выше. Хотя при ударе по педали акселератора "в пол" авто сразу же упоминает более 300 готовых к стремительному старту "лошадей", и стремительно ускоряется.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Но реальный потенциал испанского кроссовера со спортивным ДНК раскрывается в спортивном режиме. На самом деле, по своим наблюдениям, разгонная динамика с места до 100 км/ч и дальше в разных режимах почти не меняется. Но в "Спорте" и "Купре" кроссовер всегда готов к активному драйву: до последнего держит высокие обороты и очень эффектно перегазовывает, когда переключается на передачу ниже. Поэтому советуем хотя бы изредка выключать аудиосистему или открывать окна, ведь за рулем Formentor слушать музыку 310-сильной "турбочетверки" – это настоящее наслаждение.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Но у активного драйва есть и неприятная сторона – расход топлива. Если активно "зажигать", интенсивно ускоряясь, нужно быть готовым к аппетиту в 13-14 литров на 100 км. Хотя стильный кроссовер может и экономить горючее. По трассе с установленным "круизом" на отметке в 120 км/ч авто легко укладывается в 7-7,3 л/100 км. По городу в среднем "испанец" тратит от 8-9 литров на каждую пройденную сотню.

От эмоций – к техническим подробностям. Герой нашего теста оснащен бензиновым турбомотором 2.0 TSI мощностью 310 л. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Вместе с ним "сотрудничает" роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями на семь передач и полный привод 4Drive с муфтой с функцией электронной самоблокировки на задней оси. С места до 100 км/ч Cupra Formentor разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Многорычажная подвеска кроссовера носит интересный характер, под стать всему кроссоверу. Интересно, что ее нельзя однозначно назвать жесткой. Да, большие ямы машина переезжает с неприятными "постуками", но хуже всего "ходовая" воспринимает частые поперечные к дороге волны асфальта. При этом и стыки асфальта, а продольные волны, как и лежачие полицейские и другие подобные ограничители авто воспринимают вполне сдержанно, можно ездить каждый день и не уставать.

Цена вопроса

Цены на Cupra Formentor в автосалонах официальных дилеров начинаются с отметки в 1566652 грн. За эту сумму покупатель получает 190-сильную версию 2,0-литрового бензинового двигателя. Если же хотите приобрести настоящий спорткар в кроссоверной коже, то нужно быть готовым потратить от 1 724 723 грн. Конечно, машина может еще несколько подорожать за счет опционного цвета, колесных дисков, оформления салона.

Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Достоинства и недостатки

Ключевые преимущества:

  • Выразительный дизайн
  • Отличная динамика
  • Сдержанный "аппетит" двигателя
  • Баланс управляемости и комфорта подвески
  • Корректно настроенный адаптивный диодный свет.

Ключевые недостатки:

  • Небольшой багажный отсек
  • Необходимость заправлять авто "98-м" бензином.
  • Отсутствие гибридных и плагин-гибридных версий на украинском рынке
  • Минимальное количество "физических" кнопок на центральной консоли
  • Малый подлокотник между креслами переднего ряда
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