Тест-драйв Cupra Formentor: преимущества и недостатки спортивного кроссовера

Кроссовер Cupra Formentor с первых метров дает понять, что его 310 сил под капотом могут свести с ума и постоянно провоцируют нарушить ПДД. Но способен ли автомобиль выполнять роль авто на каждый день – когда нужно и по городу поездить, и между городами путешествовать? Журналисты РБК-Украина провели вместе с "испанцем" неделю, преодолели почти 2 тысячи километров и делятся своими впечатлениями.

Самый молодой – для молодежи

Перед рассказом о ярком кроссовере, стоит вспомнить, на какой бренд в начале 2010-х охотился концерн Volkswagen. Верно, по Alfa Romeo. Компании тогда по их планам как воды не хватало молодежной марки, чтобы разбавить надежную "серость" в своем массовом сегменте. Но FIAT тогда отказался продавать свой бренд. Единственный выход из положения – создать собственный спортивный бренд, взяв за основу линейку "заряженных" Seat. Так появились Cupra Ateca, Cupra Leon…

Кроссоверы – это история последних 30 лет, а вот спортивные кроссоверы – это уже настоящий тренд. Именно поэтому топ-менеджерам Volkswagen Group при разработке первой самостоятельной модели марки показалось маловато оснастить уже существующую серийную модель из арсенала другого бренда мощным двигателем. Именно так и увидел свет кроссовер, не имеющий аналогов в десятке других брендов концерна.

Форментор – крайний северный мыс испанского острова Майорка, а не искусственно сгенерированное название, как у некоторых немецких конкурентов. Объединяет машину и мыс не только название, но и довольно сложный рельеф – в случае мыса речь идет о скалах, а в случае кроссовера – сложные линии на дверях, крыльях и обоих бамперах.

Несмотря на полную индивидуальность в экстерьере, есть и то, что объединяет героя нашего теста с другими моделями концерна. В первую очередь, речь о габаритах. Так, колесная база – те же 2680 мм, что и у Volkswagen Tiguan. По длине (4450 мм) Formentor тоже близок к немецкому кроссоверу, а по ширине (1839 мм) и вовсе с ним совпадает. Но Cupra все таки на 121 мм ниже (1511 мм).

В вечернее время водителя встречают логотипы марки, подсвечивающие зону вблизи двери. Вроде бы простая опция – встроенный в зеркало заднего вида фонарик – но придает машине характер и всегда напоминает, что скоро вам управлять авто одного из самых молодых брендов в мире.

Хороший знакомый

В салоне кроссовера водителя встречает анатомическое кресло с отлично развитой боковой поддержкой – и спина, и поясница уверенно держатся на месте даже при активном маневрировании на серпантинах. При этом инженерам удалось удержать баланс "плотности" кресел с комфортом – даже в 600-700 км в дороге не хочется останавливаться на перерыв из-за усталости. Единственное, что к концу пути захотелось больше выдвинуть "валик" боковой поддержки спины. Стоит отметить, что сидишь в авто не по-кроссоверному низко.

Опытный пользователь авто группы VAG найдет много знакомых. Так, аналогичные подрулевые переключатели можно встретить на других Сеатах и Фольксвагенах, клавиши открывания багажника, электрический ручник и другие кнопки второстепенных функций – также унифицированы с машинами концерна. Но это точно нельзя записать машине в минусы. Просто еще один пример унификации.

В центре передней консоли установлен большой сенсорный экран мультимедийной системы. За трендами автомобильной моды настройки "микроклимата" и режимов вождения скрыты в меню сенсорного дисплея диагональю 12 дюймов, что действительно понравится не всем. К тому же, главное меню инфотеймента сначала может показаться несколько перегруженным и требует привыкания. Но когда на этот монитор выводишь картинку передней или задней камеры, то парковаться – одно удовольствие. Если же хочется расслабиться, то в арсенале электронных ассистентов функция автоматической парковки.

На неделю знакомства с авто пришлось несколько поездок в темное время суток. Снаружи простые светодиодные фары без какой-либо эффектной графики имеют адаптивную функцию и отлично "вырезают" встречный транспорт, не слепя окружающих, но в это же время максимально освещая обочины и свободные от машин участки дороги.

Интересно, что "адаптивный дальний" включается уже после 30 км/ч. Кстати, по утрам и вечерам удавалось любоваться из-за большой панорамной крыши. Очень необычно, что управление "шторкой" крыши и сдвижным люком вынесены не сенсорные "полоски" на крыше. Хотя это очень удобно даже в движении.

Стильный спортивный силуэт имеет и оборотную сторону – это небольшой размер багажного отсека. По цифрам все вроде бы и неплохо – это 450 литров, но достаточно высокая высота порога несколько ограничивает использование отсека.

Дикие кони

Еще до запуска кроссовера решил изучить режимы, предлагаемые машиной. Опять же все делается через сенсорный экран. Предварительно запрограммированных режимов предложено три – "Комфорт", Sport и Cupra. В первом машина пытается работать максимально сдержанно – двигатель держит обороты пониже, а передачи – как можно выше. Хотя при ударе по педали акселератора "в пол" авто сразу же упоминает более 300 готовых к стремительному старту "лошадей", и стремительно ускоряется.

Но реальный потенциал испанского кроссовера со спортивным ДНК раскрывается в спортивном режиме. На самом деле, по своим наблюдениям, разгонная динамика с места до 100 км/ч и дальше в разных режимах почти не меняется. Но в "Спорте" и "Купре" кроссовер всегда готов к активному драйву: до последнего держит высокие обороты и очень эффектно перегазовывает, когда переключается на передачу ниже. Поэтому советуем хотя бы изредка выключать аудиосистему или открывать окна, ведь за рулем Formentor слушать музыку 310-сильной "турбочетверки" – это настоящее наслаждение.

Но у активного драйва есть и неприятная сторона – расход топлива. Если активно "зажигать", интенсивно ускоряясь, нужно быть готовым к аппетиту в 13-14 литров на 100 км. Хотя стильный кроссовер может и экономить горючее. По трассе с установленным "круизом" на отметке в 120 км/ч авто легко укладывается в 7-7,3 л/100 км. По городу в среднем "испанец" тратит от 8-9 литров на каждую пройденную сотню.

От эмоций – к техническим подробностям. Герой нашего теста оснащен бензиновым турбомотором 2.0 TSI мощностью 310 л. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Вместе с ним "сотрудничает" роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями на семь передач и полный привод 4Drive с муфтой с функцией электронной самоблокировки на задней оси. С места до 100 км/ч Cupra Formentor разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Многорычажная подвеска кроссовера носит интересный характер, под стать всему кроссоверу. Интересно, что ее нельзя однозначно назвать жесткой. Да, большие ямы машина переезжает с неприятными "постуками", но хуже всего "ходовая" воспринимает частые поперечные к дороге волны асфальта. При этом и стыки асфальта, а продольные волны, как и лежачие полицейские и другие подобные ограничители авто воспринимают вполне сдержанно, можно ездить каждый день и не уставать.

Цена вопроса

Цены на Cupra Formentor в автосалонах официальных дилеров начинаются с отметки в 1566652 грн. За эту сумму покупатель получает 190-сильную версию 2,0-литрового бензинового двигателя. Если же хотите приобрести настоящий спорткар в кроссоверной коже, то нужно быть готовым потратить от 1 724 723 грн. Конечно, машина может еще несколько подорожать за счет опционного цвета, колесных дисков, оформления салона.

Достоинства и недостатки

Ключевые преимущества:

Выразительный дизайн

Отличная динамика

Сдержанный "аппетит" двигателя

Баланс управляемости и комфорта подвески

Корректно настроенный адаптивный диодный свет.

Ключевые недостатки: