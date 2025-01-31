Терапия, адвокация, будущее: как пирожки помогают нашим военным

Пирожки, пироги и вообще готовка еды. Все эти слова вызывают такие знакомые и теплые ассоциации - семейные ужины, запах свежеиспеченного хлеба, уют на кухне. О том, как готовка может быть инструментом восстановления, способом говорить о самом важном и даже стартом новой жизни - в статье секретаря Наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Татьяны Кухоцкой.

Приготовление пищи как терапия: место для душевного тепла

Война принесла много горя и количество людей, которые имеют психологические проблемы, значительно возросло за последние три года. По данным ВОЗ, около 10 млн человек в Украине имеют риск психологических расстройств. Это колоссальная цифра, которая доказывает, что вопрос психологической поддержки сейчас актуален, как никогда.

С самого начала основания ОО "Сердце Азовстали", психологическая поддержка защитников Мариуполя и их семей является неотъемлемой частью нашей работы. Преимущественно это работа с профессиональными психологами и психиатрами. Но мы открыли для себя и такой терапевтический инструмент, как кулинария.

Часто и системно организовываем кулинарные мастер-классы для защитников Мариуполя и их семей. Это больше, чем просто обучение готовить. Это возможность снова почувствовать радость от простых привычных вещей. Когда твои руки вымешивают тесто, когда запах специй разливается по комнате, когда ты вместе с близкими создаешь что-то красивое и вкусное, приходит ощущение покоя. Приготовление пищи становится моментом здесь и сейчас, где боль и тревога уступают место теплу и поддержке.

И кроме психотерапевтической цели такие встречи имеют еще одну цель - объединять. Мы формируем сообщество людей, которые имеют общий опыт и общие травмы. У военных это опыт боевых действий, плена, у семей погибших - потеря близких. Или же на таких мастер-классах, семья может наладить связь с защитником или защитницей, которые вернулись из плена. Совместные действия объединяют.

Работая с разными категориями, мы ставим перед собой разные задачи. Но так или иначе формируется сообщество, все участники которого понимают и поддерживают друг друга. Одна из участниц мастер-класса как-то сказала: "Это общение с такими же людьми, которые понимают меня без слов". И в этих словах вся суть. Кулинария здесь - не просто о еде, а о связи, о сообществе, о том, что держит нас на плаву.

Кулинария как адвокация: вкус свободы

А теперь представьте: украинское лакомство, которое знают и любят за рубежом. Но это лакомство - это не просто еда. Это призыв к поддержке украинских военнопленных.

Украинские блюда уже давно стали инструментом культурной дипломатии. Для нас, как для проекта, который помогает защитникам Мариуполя, адвокация является важнейшим направлением работы. Многие ребята до сих пор в плену.

Ветеранская организация Dog Tag из США, обучают ветеранов бизнесу на базе собственной пекарни. В прошлом году мы стали партнерами и они предложили: "А что, если будем продавать в нашей пекарне какие-то украинские вкусности?". Так появился проект "Вкус свободы", как адвокационный инструмент, чтобы всему миру рассказать истории наших Героев

Мы уже выбрали рецепт, его разработал защитник Мариуполя, который сам прошел плен, Александр Дидур. Это лакомство будет изготавливаться в пекарне Dog Tag, поддерживая идею освобождения наших защитников. С каждым пирожным покупатель получит открытку с информацией об украинских парнях и девушках, которые прошли плен. Таким образом мы рассказываем и в США, и всему миру, что тысячи защитников Украины ждут возвращения домой из российских застенков.

И это уже больше, чем кулинария. Это возможность кричать о самом важном, но на языке, понятном каждому - на языке еды.

Кулинария как будущее: новые возможности для ветеранов

И напоследок хочется сказать о едва ли не самом очевидном измерении, но не менее важном - это самореализация ветеранов.

После тяжелых боев, ранений, плена перед нашими защитниками встает вопрос: "А что делать дальше?". Некоторые возвращаются на службу, а некоторые уже не могут и нужно искать для себя новое назначение уже в гражданской жизни.

Мы знаем, что это нелегкий процесс, который требует комплексного подхода и поэтому у "Сердца Азовстали" есть программа "Будущее".

И можем сказать на собственном опыте, что некоторые оборонцы находят свое призвание именно в кулинарии.

В конце прошлого года наши защитники Мариуполя вернулись с обучения во французской кулинарной школе "Cuisine Mode d'Emploi(s)" в Тулузе. Там они в течение двух месяцев изучали не только кулинарное искусство, но и основы ведения ресторанного бизнеса. Один из них уже готовится открывать собственную пекарню - и вот вам еще один ветеранский бизнес.

Кулинария стала для них не только способом заработка, но и доказательством того, что жизнь после войны возможна. Что даже после самых тяжелых испытаний можно создавать, чувствовать вкус жизни и делиться им с другими.

Кулинария для "Сердца Азовстали" - это не о еде. Это о людях и возможностях. О тех, кто прошел сквозь ад, но находит силы строить свое будущее. И о тех, кто им в этом помогает.