"Тіньовий" виробник сигарет з Жовтих Вод: контрафакт та несплата податків на мільйони

В Україні фіксують найвищий рівень тіньового ринку тютюну в історії. Він зріс до рекордних 13%. Контрабанда, в тому числі з окупованих територій, і небажання деяких бізнесменів дотримуватися законів топлять країну в контрафакті. Детальніше – в матеріалу РБК-Україна.

Один з найбільших виробників "сірих" сигарет — ТОВ "Юнайтед Табако" з Жовтих Вод (Дніпропетровська область). Однак попри численні викриття і штрафи, ця компанія не лише не припинила випуск контрафакту, а тільки збільшила його обсяги до промислових. Історія триває більше ніж три роки.

ТОВ "Юнайтед Табако" виробляє дешеві сигарети під брендами PULL та Marshall. Компанія працює з 2016 року і, починаючи з перших днів, гонить на ринок контрафакт.

Першими про це у 2018 році заявили журналісти-розслідувачі програми "Схеми". Подальша кримінальна справа і обшуки підтвердили факт продажу сигарет з підробленими акцизними марками. Тоді "Юнайтед Табако" не сплатила до бюджету майже 2,5 млн грн акцизного податку.

Виробництво ТОВ "Юнайтед Табако" (фото: "Схеми")

Після сплати доволі скромного штрафу — 619 тис. грн — справу закрили. Але історія мала продовження. За даними Рахункової палати, за перше півріччя 2019 року ця компанія продала 90% продукції без сплати акцизу, а збитки держави склали мінімум 63 млн грн.

Як працює "Юнайтед Табако" зараз? Яку продукцію випускає — легальну чи контрафакт?

Нове розслідування провели журналісти програми "Особливий погляд" з 5 каналу. Під виглядом звичайних покупців автори розслідування придбали 11 пачок сигарет "Pull" та "Marshall" у 6 пунктах продажу в Жовтих Водах — кіосках, супермаркетах та магазинах біля дому. В середньому пачка сигарет обійшлась у 32 гривні.

Паралельно журналісти зробили оптове замовлення сигарет цих же марок через популярні в інтернеті маркетплейси. Ціна пачки в опті — лише 18 гривень. З нинішніми податками сигарети об'єктивно не можуть бути настільки дешевими.

"Тільки специфічний акциз на пачку становить 29 грн. Він обов’язковий і не залежить від кінцевої вартості продукції", — пояснив експерт громадської організації "Життя" Дмитро Купира.

На 3-х з 11 пачок, куплених в Жовтих Водах, взагалі не було акцизної марки, а інформація була надрукована арабською та англійською мовами, що є недопустимим.

Законодавство дозволяє використовувати виключно державну мову. Легальність сигарет автори розслідування вирішили перевірити у Київському науково-дослідному інституті судової експертизи. Тут вивчали тютюнові вироби більше ніж місяць і дали висновок, який нікого не здивував.

"З 11 пачок лише 2 відповідають нормативно технічній документації. Тобто всі решта їй не відповідають. Якщо конкретно, то на цих 2 пачках сигарет були оригінальні акцизні марки і все маркування, а також самі тютюнові вироби відповідали вимогам ДСТУ та закону України про вимоги до сигарет. Решта зразків через різні причини не відповідала цим зразкам", — повідомив старший науковий співробітник інституту судових експертиз Сергій Січкар.

Експерт також розповів, що "Юнайтед Табако" фактично підробила акцизні марки — їх банально могли надрукувати на сучасному принтері. А от що здивувало — навіть нелегальні зразки були виготовлені на промисловому обладнанні. Тобто, це не кустарне виробництво, а справжній контрафактний конвеєр.

"Рівні обрізані краї пачок сигарет, рівно проклеєний папір. Тобто сукупність таких ознак свідчить про те, що дана пачка виготовлена саме на промисловому обладнанні, а не кустарним способом. Це є масове промислове виробництво", — підсумовує Сергій Січкар.

З такими висновками журналісти повернулися до Жовтих Вод по коментар керівників "Юнайтед Табако", однак ті відповідати на запитання відмовилися.

Експертиза, яку виконали співробітники науково-дослідного інституту, може стати підставою для відкриття кримінального провадження щодо "Юнайтед Табако". А от чи будуть реальні результати — є сумнів. Адже інструментів уникнути відповідальності в Україні достатньо.

"Є постійне нелегальне виробництво. Є постійні зловживання по сплаті податків. Відповідно мали бути кримінальні справи і конфіскація, ліквідація цього виробництва. Уявити, щоб, наприклад, у Європі могла отак просто продовжити працювати компанія, яка неодноразово вже порушувала законодавство, ну це просто неможливо", — говорить голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

У випадку з "Юнайтед Табако" окрім правоохоронців і податківців, ймовірно, є ще й політичний "дах". Компанія оформлена на "SENTROTREYD LIMITED" з Маршалових островів. Цей, ймовірно, офшор контролює мешканка Жовтих Вод Олена Бойко. Вона — бізнес-партнер Сергія Дробота, екс-директора компанії "СхідГЗК", що пов'язана з Русланом Журилом. Він зі свого боку — давній партнер і приятель колишніх нардепів Миколи Мартиненка, Максима Полякова, Олега Кришина і навіть скандально відомого судді Артура Ємельянова. Брат Журила — Микола Журило — свого часу значився як заступник директора "Юнайтед Табако".

Чи означає це, що "Юнайтед Табако" й далі продовжуватиме працювати в тіні? М'яч на стороні поля правоохоронної системи. Якщо найближчими днями реакції від неї не буде — треба робити висновки.

"Яка логіка акцизів на тютюнові вироби? Держава намагається робити менш доступною шкідливу вбивчу продукцію... Коли не сплачується акциз і відбувається такий обхід, однозначно це означає доступність цих виробів, особливо для молоді. Це точно не та продукція, доступність якої має зростати", — додає Дмитро Купира.

Поки чекаємо реакції від правоохоронних органів, сигарети під брендами "Pull" і "Marshall" з Жовтих Вод вже добралася до Києва: її можна легко знайти на столичних розкладках. Таким чином, "Юнайтед Табако" продовжує занурювати економіку в "тінь".