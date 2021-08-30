Тендерна корупція. Як одеський бізнесмен спустошує місцеві бюджети на реставрації будівель

Реставратора будинку Руссова – багатостраждального пам'ятника архітектури в самому центрі Одеси – судитимуть за привласнення великої суми з місцевого бюджету, виділеного мерією міста. Йдеться про компанія "Укрспецпроект", з якою Управління капітального будівництва міста у травні 2018 року уклало договір на проведення реставрації. Примітно, що цю компанію пов'язують з одеським бізнесменом Русланом Тарпаном, який переховується вже кілька років від українського правосуддя за кордоном. Попри те, що ця та багато інших афілійованих з Тарпаном компаній не раз опинялися в епіцентрі корупційних скандалів при реконструкції історичних будівель і пам'ятників, вони продовжують брати участь і навіть вигравати в державних тендерах, спустошуючи місцеві та державні бюджети. Докладно про це – в матеріалі РБК-Україна.

Будинок Руссова за минулі 12 років пережив цілий ряд пожеж, найсильніший з яких стався у 2009 році. Тоді вогонь зруйнував частину несучих конструкцій і внутрішніх перегородок, а вежа, що вінчає будівлю, обрушилася. За підсумком будівлю визнали аварійною і непридатною до проживання.

У 2017 році напівзруйнований будинок Руссова в мерії вирішили відремонтувати, попри те, що будівля перебувала в приватній власності. З другої спроби у 2018 році тендер віддали компанії "Укрспецпроект". Вартість реставрації склала понад 100 мільйонів гривень.

Відреставрований пам'ятник архітектури з помпою відкрили в грудні 2019 року. Однак відразу після цього фінансовими відносинами підрядника і чиновників зацікавилися в поліції. За версією слідства, менеджмент компанії значно завищував обсяг і вартість робіт у звітній документації, чим завдав місту збитків, як мінімум, на 5 мільйонів гривень.

Відновлення Будинку Руссова (фото: dumskaya.net)

"Укрспецпроект" афільована з відомим в Одесі бізнесменом Русланом Тарпаном. У 2020 році у цієї фірми двічі змінювалося керівництво і засновники. У січні директором і кінцевим бенефіціаром став якийсь Костянтин Демко, якого у вересні змінив Вадим Сербін. Останній також є директором компанії "Арт білдінг груп", яка входить до складу холдингу "Інкор" Тарпана, що підтверджує той факт, що "Укрспецпроект" з самого початку була афільована саме з ним: у всякому разі, реставраційні роботи на Будинку Руссова виконували фахівці, які до цього працювали на багатьох інших об'єктах бізнесмена.

Бізнесмен-втікач

Бізнесмена Руслана Тарпана оголосили в розшук ще у 2017 році. Йому інкримінують відразу кілька статей КК, зокрема привласнення і розтрату коштів, виділених на будівництво проекту "Глибоководний випуск" щодо відведення стічних вод Одеси в акваторію Чорного моря.

В рамках цього проекту необхідно було побудувати систему з повного очищення стоків міста, які повинні були відводитися в Одеську затоку. Проект обійшовся в 175 мільйонів доларів. Основний обсяг робіт виконувала фірма з групи "Інкор", що належить Руслану Тарпану. За заявами бізнесмена, всі роботи були виконані, але "Глибоководний випуск" так і не запрацював. У матеріалах справи фігурує сума в 320 мільйонів гривень, які зникли в невідомому напрямку.

У 2017 році судом було накладено арешт на майно фігурантів, у тому числі Руслана Тарпана. У списку заарештованого майна опинилися – недобудований 16-поверховий житловий будинок; чотири квартири; земельна ділянка у Фонтанці; автомобілі ЗІС-101 1937 року випуску, ЗІЛ-4104 (1981 рік) і Lexus LX470. Однак це – лише мала частина того, що просив заарештувати слідчий.

Так, суддя Гонтар порахував, що майно компаній "Інкор-груп", "Квартал Руссова", "Одеські реставраційні майстерні", "Гранд Готель", "Сенат", "Альбатрос-Сіті" та інших заарештовувати не можна.

"Частка в статутному капіталі ТОВ тільки засвідчує здійснення особою вкладу до статутного фонду і визначає його вартість, а тому не може вважатися майном. Накладення арешту на корпоративні права людини фактично є втручанням в управління господарським товариством і може призвести до блокування господарської діяльності, тому корпоративні права осіб, що належать йому як засновнику або учаснику господарського товариства, не можуть бути об'єктом арешту", – йдеться в рішенні суду.

Бізнесмен-втікач Руслан Тарпан (фото: dumskaya.net)

Крім того, в клопотанні згадувалися компанії "Інкор-Фінанс" і "мрія", що належать дружині бізнесмена. У їхньому арешті суд також відмовив – "оскільки дружина підозрюваного не є підозрюваною".

Знищення замість реконструкції

Основна спеціалізація групи компаній Тарпана – Реставрація історичних будівель, ремонт бюджетних приміщень, центрів зайнятості, різних медустанов тощо.

Тільки за останні три роки дві компанії Тарпана – "Укрспецпроект" і "Арт-Проект-2010" – отримали з бюджету близько 136,6 мільйона гривень.

Серед об'єктів, якими займалися його компанії вже згадуваний будинок Руссова, Старокінний ринок, готель "Велика Московська", знесення історичної будівлі готелю "Спартак" і будівництво на її місці готелю "Імперіал".

Одна з останніх історій – "реконструкція" будинку початку XIX століття за адресою Приморський бульвар, 7, який є пам'яткою архітектури національного значення. З 2017 року будівля відновлюється з грубими порушеннями норм і правил реставрації. Також в порушення чинного законодавства був прибудований мансардний поверх.

Національний пам'ятник архітектури на Приморському бульварі Одеси "реконструюють" з грубим порушенням правил (фото: dumskaya.net)

У Мінкульті повідомляли, що жодних дозволів на проведення таких робіт у власників будинку немає. Суди кілька разів призупиняли реконструкцію, але безуспішно. Знищення пам'ятки архітектури триває і донині.

Інформація про недбалість виконаних робіт також нерідко зустрічається в новинах місцевих видань. Наприклад, у квітні цього року на Будинку Руссова в Одесі частково обвалилася одна зі статуй, яку, як виявилося, зробили за допомогою пластикової пляшки. Фотографії цього відразу ж розлетілися по соціальних мережах і стали джерелом для безлічі мемів.

Сумніший випадок трапився в серпні цього року: в центрі Одеси на голову іноземного туриста впала частина карниза старовинної будівлі. Будівля обслуговується компанією "Ренесанс" Тарпана.

Тендерний "тролінг"

Хай там як, влітку "Укрспецпроект" виграла відразу два тендери на 17,5 мільйонів гривень і 110 мільйонів. Тендери стосувалися реставрації будинку Лібмана на перетині Садової і Преображенської і будівлі мерії на Думській площі.

Пізніше тендерний комітет все ж відхилив пропозиції компанії, але не через негативний шлейф учасника аукціону, а з формальних причин. Помилку знайшли в банківській гарантії – в ній не вказали "категорію бенефіціара".

Згодом "Укрспецпроект" заблокувала оголошення переможця через Антимонопольний комітет. За словами учасників ринку, компанія вже не вперше подає неправдиві відомості, або не вносить авансовий платіж, блокуючи таким чином проведення тендеру.

Як відомо, АМКУ – єдиний в країні орган, який розглядає скарги реальних і потенційних учасників публічних закупівель на дії організаторів тендерів, документацію, рішення, поведінку інших учасників. Найчастіше, мета такого "тролінгу" – якщо і не перемогти в публічному тендері, то хоча б отримати субпідряди від переможців в обмін на відкликання скарги.

У випадку з Тарпаном, на обличчя всі ознаки того, що він цілеспрямовано залучає членів своєї сім'ї, різних сторонніх осіб, щоб створювати групи фіктивних компаній, які потім беруть участь в різного роду тендерах – як основні учасники або субпідряд. Це дозволяло йому протягом більш ніж 10-ти років системно формувати фіктивні замовлення з вкрай завищеними цінами на роботи і матеріали.

У правоохоронців є також дані, що в якості легалізації коштів, отриманих таким шляхом, він використовував міжнародні фінансові інструменти для придбання активів – компаній, рухомого і нерухомого майна. Є припущення, що він таким чином виводив великі суми й на територію Росії в період 2015-2018 років.

В цілому ж, сьогодні в Україні існує більше ніж десять актуальних кримінальних справ, де він і пов'язані з НДЦ особи фігурують в якості підозрюваних або обвинувачених. Частина з них знаходиться в суді, одна судовий процес проходить дуже повільно. Сам Тарпан, як уже було зазначено, ховається від правосуддя і знаходиться у всеукраїнському розшуку. Втім, це не заважає йому продовжувати діяльність, яка завдає не тільки шкоди бюджету України, але ще й погіршує ситуацію зі збереженням історичних видань і пам'яток архітектури, а нерідко навіть загрожує життю людей.