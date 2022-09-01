Темні часи. Як Київ деградує при Кличку і причому тут його оточення

За вісім років на посаді мера Києва Віталію Кличку не вдалося повноцінно вирішити жодну міську проблему. Навпаки, додалися і нові. А оточення мера стало предметом постійної уваги журналістів і правоохоронців. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Перемогу Віталія Кличка на виборах мера Києва багато хто сприйняв як закінчення похмурого періоду життя столиці – коли нею правили спочатку корумпований і просто неадекватний Леонід Черновецький, а потім ніким не обраний ставленик Партії регіонів Олександр Попов. Зараз вже йде третя каденція Кличка – на посаді градоначальника він пробув довше за всіх попередників. Але щедро виданих авансів на вісім з гаком років на посаді він так і не виправдав.

Без плану в голові

Є кілька способів оцінити роботу будь-якої міської влади. Найпростіший – запитати, що думають про стан міста його жителі.

Будь-який киянин відразу ж згадає нескінченні пробки та хаос з парковками. Гори неприбраного сміття і розбиті тротуари. Стихійну торгівлю в брудних підземних переходах і убогий міський транспорт. Незаконні забудови та знищення паркових зон. Облаштовані в нікуди велодоріжки та прориви тепломереж. Влаштувати дитину в школу або дитячий садок – велика проблема для київських батьків. Будь-який сильний дощ – катастрофа для міста.

Фактично жодна з проблем, які дісталися Кличку від попередників, за його правління так і не була вирішена. Багато навпаки, тільки посилилися.

Менеджмент міста, по суті, звівся до двох напрямків: гасіння регулярно виникаючих в комунальному господарстві "пожеж "і виставкові проекти, на кшталт скляного моста або парку "Наталка". Останніми Кличко не втомлюється пишатися, відбиваючись від будь-якої критики – але загальна якість життя городян від цього не поліпшується.

Ключова проблема в тому, що у міста немає реальної стратегії розвитку. Формалізувати її повинен спеціальний документ, Генеральний план, прийняти який Кличко обіцяв вже давно, у 2019-му навіть був презентований його проект. Але документа досі немає, зате є постійно зростаючі витрати на його розробку. Найближчі кілька років Київ буде забудовуватися згідно 220 окремим "детальним планам територій", тобто абсолютно хаотично. А незаконні або сумнівні будівництва де-факто будуть легалізовані.

За час перебування Кличка на посаді мера Києва, в столиці істотно зросла кількість хаотичних новобудов (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Якщо нові висотки і торгово-розважальні центри після роки росли в Києві як гриби після дощу, нерідко далі спотворюючи його історичний вигляд, то будівництво інфраструктурних об'єктів чинному меру дається з величезними труднощами.

Взяти до прикладу знаменитий вже за межами Києва Шулявський міст, що регулярно "втомлюється". Мало того, що реальний вигляд розв'язки дуже відрізняється від показаного Кличка на картинках, природно, в гіршу сторону, так і в ході реконструкції її бюджет виріс в кілька разів, до космічних 2 мільярдів гривень. Роботи традиційно затягнулися – в кінці 2021 року їх планували завершити у 2023-му, і в підсумку жителі Шулявки роками були змушені бродити по болоту з піску і бруду.

Або інший знаменитий об'єкт – Подільсько-Воскресенський міст, відкрити який в обіцяні терміни меру постійно щось заважає. Бюджет об'єкта зріс вже до 20 мільярдів гривень, а кінця-краю роботам так і не видно. Зате будівництво обросло цілою купою кримінальних справ.

Про будівництво метро на Троєщину – ще один мем, відомий за межами столиці – говорити вже ніяково. Кличко спробував взятися за більш легкий проект – метро на Виноградар – до кінця минулого року обіцяли відкрити дві станції "зеленої" гілки. Результат передбачуваний. У підсумку Кличко зараз є єдиним мером Києва, при якому в місті не відкрили взагалі жодної станції метрополітену.

Особливо яскраво убоге управління містом видно в порівнянні. Згідно з проведеним восени минулого року (тобто, задовго до лютневого вторгнення Росії, на яке можна багато списати) опитуванням групи "Рейтинг", Київ посів сьоме з кінця місце серед облцентрів за індексом якості обслуговування і міських послуг. Вище розташувалися не тільки скромні Черкаси й Кропивницький, а й прифронтові на той момент Маріуполь і Краматорськ. Причому опитування проводилося не серед експертів, яких можна було б звинуватити в заангажованості, а серед самих міських жителів.

В цілому, за шкалою від 1 до 5, міські послуги жителі Києва оцінили на трієчку. Аналогічні дані дав і опитування центру "Імідж-контроль", оприлюднений перед самим російським вторгненням: роботу Кличка на посаді оцінили в 5,2 бала за десятибальною шкалою.

Такі "середнячкові" результати особливо дивують, якщо взяти до уваги, що Київ володіє ресурсами, абсолютно не порівнянними з іншими українськими містами. Бюджети та можливості тут величезні, особливо після децентралізації. Але результату, як бачимо, вони не дають.

Згідно з даними соцопитування, роботу Кличка на посаді оцінюють в 5,2 бала за десятибальною шкалою (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Важливо, що чинний мер не може використовувати типову відмазку поганих управлінців – послатися на непідконтрольну місцеву раду, яка блокує його ініціативи. Навпаки – весь час своєї каденції Кличко спирався на більшість у Київраді. Але на виході вийшов потрісканий скляний міст і по парі відремонтованих шкіл на рік.

При цьому, безумовно, місто продовжує розвиватися: взяти хоча б появу незліченних кафе, ресторанів, креативних просторів і подібних об'єктів. Але тільки місцева влада до цих ініціатив ніякого відношення не має, і реалізуються вони зазвичай не завдяки, а всупереч її діям.

Токсичні друзі

Невідповідність між обсягом міських ресурсів і наявними результатами призводить до очевидного питання: куди діваються всі гроші? Цим же питанням постійно задаються і правоохоронці з журналістами. Кількість кримінальних справ і сюжетів про корупцію в київській владі просто незліченна. Тільки минулого року пройшло кілька десятків обшуків на комунальних підприємствах міста і в різних департаментах мерії: від освітнього до будівельного.

Захист Кличка за всіма цими звинуваченнями будується на тому, що якщо якісь корупційні дії й мають місце, то особисто він ні до чого не причетний. Але на цьому можна поглянути і під іншим кутом: чому ж в оточенні мера постійно з'являються різні токсичні персонажі, як з різною політичною афіліацією, так і без неї. Перелік цих людей добре відомий кожному, хто хоч трохи цікавиться українською політикою.

Наприклад, довгий час одним з ключових персонажів в оточенні Кличка вважався забудовник і за сумісництвом депутат від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар. Звичайно, сам факт того, що в місті з очевидними проблемами з хаотичною забудовою "сірим кардиналом" є якраз забудовник – це вже парадокс. З іншого боку, якби подібні "парадокси" не стали системою, Київ сьогодні виглядав би набагато краще.

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар (фото: zagittya com ua)

Зараз ключовим соратником Кличка вважається його кум, екс-нардеп, голова виконкому партії УДАР Артур Палатний. Про особливості його біографії, особливо в період бурхливих 90-х, є чимало інформації у відкритих джерелах.

Не менш цікава і нинішня роль Палатного при мерії. Йому приписують вплив майже на всі процеси, що відбуваються в місті: від кадрової політики до реконструкції масштабних об'єктів і ринку ритуальних послуг.

Один з аспектів бурхливої діяльності правої руки мера, яким зацікавилися правоохоронці – кришування нелегальної торгівлі в київських підземних переходах. Ця схема може здатися не настільки вражаючою, якщо не враховувати її масштаб – мова про більш ніж 200 точках, що здаються в нелегальну оренду. За повідомленням київської прокуратури, її організатори щомісяця заробляли на цьому від 5 до 7 мільйонів гривень.

Прізвище лобіста і "кришевателя" цієї схеми, у якого при обшуку вилучили 250 тисяч доларів, в прокуратурі традиційно не назвали, але за непрямими ознаками (на кшталт "депутат 7 і 8 скликань Ради") відразу зрозуміло, що мова йшла саме про Палатного. Тим більше, він і сам тоді розповів, що у нього вдома пройшов обшук.

Голова виконкому партії УДАР Артур Палатний (фото: УНІАН)

Це лише одна з ниточок корупційної павутини, що густо обплутала Київ. Але учасникам різних схем щоразу вдається виходити сухими з води. Багато в чому, завдяки збігу обставин.

Так, у 2020-21 роках всі зриви термінів по здачі міських об'єктів та інші проблеми Кличка і його оточення списували на пандемію коронавірусу. Потім з'явився ще більш вагомий аргумент – повномасштабне російське вторгнення, яке об'єктивно завдало колосальної шкоди українській, і в тому числі київській економіці. Тому, варто очікувати, жоден з проектів-довгобудів в осяжній перспективі завершено не буде. Натомість корупційна активність у міських структурах, після короткої перерви піврічної давнини, відновилася знову.