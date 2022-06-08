Своя війна. Що відбувається з російськомовним даркнет-ринком

На початку квітня влада Німеччини закрила російськомовний магазин e даркнеті Hydra ("Гідра"), який за обсягами торгового обороту є найбільшим нелегальним торговельним майданчиком у світі. Органи по боротьбі з інтернет-злочинністю конфіскували сервери даркнет-платформи й біткоіни на суму €23 млн. На платформі було зареєстровано понад 17 млн користувачів. Що це означає І чому важливо в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну – в нашому матеріалі.

"Мова йде про нелегальний торговельний майданчик на російськомовній платформі в даркнеті, яка була доступна мінімум з 2015 року через браузер Tor", — зазначено в повідомленні прокуратури ФРН.

У відомстві також додали, що спільно з Федеральним відомством кримінальної поліції (BKA) конфіскували сервери даркнет-платформи, а також біткоіни, що належать торговому майданчику.

Відзначається, що зареєстрованим користувачами даркнет-ринку Hydra Market були 17 млн осіб і 19 тис.продавців. Оборот майданчика з нелегальних продажів у 2020 році склав €1,23 млрд, тоді як ще у 2016 році він був на рівні $9,3 млн.

На платформі продавали наркотики, вкрадені дані, а також підроблені документи та цифрові послуги. Наркотики продавалися за допомогою так званих закладок: після оплати покупки клієнт отримував географічні координати, за якими знаходився схованка з шуканим.

В основному транзакції на "Гідрі" здійснювалися в криптовалюта. З 2018 року для виведення коштів продавці конвертують їх в російські "фіати" через біржі та електронні гаманці — при цьому дозволені тільки російські платіжні системи Qiwi або "Юмопеу" (колишні Яндекс.Гроші), говориться в дослідженні.

Оператори та адміністратори платформи звинувачуються в комерційній діяльності кримінальних торгових майданчиків в Інтернеті, придбанні або наданні можливості для нелегальної торгівлі, а також у відмиванні грошей.

Удар по Hydra завдали й США

У той же день Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо Hydra і біржі криптовалют Garantex, яка була заснована в Естонії, проте більшість операцій виконується з Москви і Санкт-Петербурга.

"Росія – рай для кіберзлочинців", – сказано в повідомлення управління.

Операція проти "Гідри" була спільною ініціативою Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань, управління по боротьбі з наркотиками, податкового управління США з кримінальних розслідувань і служби розслідувань національної безпеки.

"Глобальна загроза кіберзлочинності і програм-вимагачів, які виходять з Росії, а також здатність кримінальних лідерів безкарно діяти там, глибоко турбують Сполучені Штати", — заявила міністр фінансів Джанет Йеллен.

"Наші дії сьогодні посилають злочинцям сигнал про те, що вони не зможуть сховатися в даркнеті, в Росії або де-небудь ще у світі. У координації з союзниками і партнерами, такими як Німеччина і Естонія, ми продовжимо руйнувати ці мережі", — сказала вона.

Нові старі майданчики

Американські та німецькі відомства називають "Гідру" найбільшим нелегальним даркнет-ринком у світі, хоча основна його аудиторія зосереджена в Росії.

На думку аналітиків, одним з факторів зростання маркету став тиск на інші кіберзлочинні майданчики, наприклад RAMP, Joker's Stash, Verified і Maza.

У середовищі постійних користувачів майданчика, а також серед експертів була поширена думка, що "Гідра" довгий час залишалася на плаву завдяки заступництву високопоставлених російських силовиків.

Хоча основний профіль "Гідри" – торгівля наркотиками, відомий як мінімум один випадок, коли через цей майданчик фактично було замовлено вбивство людини – підмосковного слідчого Євгена Шишкіна, про що детально писала російська служба Бі-бі-сі.

Падіння "чорного" маркету очікувано спровокувало вакуум на ринку, що утворився на місці колишньої монополії, яка панувала останні роки. Однак статус-кво тривав недовго.

Весь обсяг трафіку користувачів маркету не міг просто взяти і зникнути - він перемістився на інший ресурс даркнету. За непідтвердженими даними, основним правонаступником "Гідри" став torrent-трекер RuTor.

Цілком ймовірно, саме підвищений інтерес до ресурсу став причиною зміни власника. За даними профільних майданчиків, ресурс купили за 2,6 млн євро, серед нових власників міг виявитися маркетплейс ОМГ.

Водночас фактичні власники "Гідри" так і не були притягнуті до відповідальності, тому цілком очікувано, що вони навіть будуть намагатися запустити новий альтернативний майданчик. У Telegram-каналах зазначається, що вони поділилися на два табори: ті, хто купив Rutor і ті, хто хочуть запустити новий майданчик. У мережі вже навіть "гуляє" нова назва – WayAway – дубль відомого WayWay.

Чи домовляться протидіють сторони або це призведе до плачевних наслідків обох сторін, питання відкрите. Як і те, чи зможуть правоохоронці остаточно навести порядок на даному ринку.