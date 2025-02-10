Судебная практика. Как решения судов могут подрывать доверие к судебной системе

Начиная с 2014 года в Украине неоднократно появлялись сообщения о том, что отдельные судьи принимают решения, которые вызывают вопросы относительно их объективности и беспристрастности. Несмотря на многочисленные попытки реформировать судебную систему, проблема так и не исчезла. Одним из самых резонансных примеров является недавнее решение Высшего антикоррупционного суда о запрете продажи имущества пророссийского Виктора Медведчука. Однако это далеко не единственный случай, когда решения судей вызывают сомнения в их объективности.

Показательным примером судебных решений, которые также вызывают сомнения в их объективности, может быть деятельность судьи Олега Васьковского, который с 2019 года занимает должность секретаря судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. В целом в судебной вертикали с 2002 года, ранее занимал должность председателя Хозяйственного суда Закарпатской области.

Васьковский, как и многие другие судьи, неоднократно подчеркивал важность сбалансированного подхода к рассмотрению дел и поддержания равновесия между интересами участников процесса. Однако есть несколько аспектов его судебной практики, которые вызывают вопросы.

В качестве примера можно привести его решение по делу о банкротстве ЗАО "Закарпатполиметаллы", компании, которая владеет крупнейшим золотым рудником Украины. На предприятие была осуществлена рейдерская атака, сопровождавшаяся решениями судов, в том числе и Васьковского, которые, по словам местных СМИ, были частью этого процесса. Решения были в пользу предприятий, связанных с Виталием Захарченко, экс-министром МВД и доверенным лицом Януковича.

В 2019 году глава закарпатского села Мужиево Василий Фицай даже написал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, в котором сообщал о рейдерских атаках на местное предприятие, отметив, что из-за решения судей [в частности, Васьковского] происходит попытка захвата земли и блокирования работы предприятия.

В 2020 году Западный апелляционный хозяйственный суд признал незаконными инвестиционные намерения компании Gofer Mining PLC, показал неспособность Gofer Mining PLC к восстановлению предприятия "Закарпатполиметаллы" и добычи ценных металлов на Мужиевском месторождении.

В связи с этим Васьковский был объектом дисциплинарных проверок, в частности, и относительно его действий по делам, связанным с банкротством ЧАО "Белицкий завод "Теплозвукоизоляция".

Также Васьковский рассматривал дело о захвате ООО "Вардингс" энергетического оборудования киевского завода "Энергетик", который с 1998 года поставляет ток ряду предприятий, в том числе производителям оборонной продукции. Отмечается, что Васьковский отложил рассмотрение дела и не дал оценки действиям "черного нотариуса", который противозаконно зарегистрировал электрокабели как недвижимое имущество. Кроме того, суд не обратил внимание на тот факт, что владельцем "Вардингс" является лицо, до сих пор прописанное в оккупированном Луганске, бывший сотрудник предприятия "Лугансктепловоз".

От Януковича до Добкина

Не менее резонансным является дело в пользу одиозных братьев Добкиных, где решение было принято под председательством суда Васьковского.

В частности, 28 января 2025 года коллегия судей вынесла постановление в их пользу, помогши им тем самым полностью взять под контроль "Владимир-Волынскую птицефабрику" и бренд "Эпикур".

На рассмотрении у Васьковского находилось дело №914/2693/23 по кассационной жалобе Дмитрия Добкина на постановление суда апелляционной инстанции. Указанным постановлением был удовлетворен иск акционера компании и владельца ТМ Алексея Коваленко и признана недействительной односторонняя сделка в виде заявления о зачете встречных однородных требований.

Как рассказывал сам Коваленко, сначала братья Добкины "приобрели" у него доли в хозяйственном обществе (ООО), которое было компанией по управлению активами, а также выступало учредителем других хозяйственных обществ, задействованных в производстве и реализации курятины. Оплата за приобретенные доли Добкиными осуществлена не была, однако это не помешало им взять под контроль как ООО, так и те предприятия, учредителем которых это ООО было.

У одного из этих предприятий Коваленко в свое время был взят заем. Это и использовали братья Добкины, заключив с этим предприятием договоры об уступке прав требования, по которым к Добкиным снова безвозмездно перешли права требования по займу к Коваленко. А после этого, сообщили Коваленко о зачете встречных однородных требований, виртуально погасив перед ним свою задолженность. После этого они начали взимать с Коваленко и заем, предоставленный ему предприятием. Более того, на сумму мнимой задолженности Добкины стали начислять 3% годовых и инфляционные потери.

В результате Добкины получили корпоративный контроль над 59% доли ООО и 100% в основанном этим ООО предприятии; создали права требования к Коваленко в размере более 12 миллионов гривен; лишили его корпоративного контроля над указанными предприятиями и превратили его в своего должника.

Однако, апелляционный суд установил, что срок исполнения обязательства Коваленко по возврату займа еще не наступил, а значит зачисление встречных однородных требований Добкиными — является незаконным. Суд также дал правовую оценку наличию Дополнительного соглашения к Договору займа, которым был продлен срок возврата займа Коваленко, и установил тот факт - что ни в одном из процессов против Коваленко, инициированных Добкиными в судах Харькова - этот документ не исследовался и не принимался во внимание вообще.

Впрочем, последняя из их четырех кассационных жалоб попала в Кассационном хозяйственном суде на рассмотрение к судье Васьковскому, который и отменил постановление апелляционного суда, восстановив существование "схемы Добкиных".

Васьковский, при вынесении решения, полностью проигнорировал то, что при обосновании своей позиции апелляционным судом были применены актуальные правовые выводы Верховного Суда, в частности относительно преюдициальности, согласно которым преюдициальное значение по делу предоставляется обстоятельствам, установленным судебными решениями, а не правовой оценке таких обстоятельств, осуществленной другим судом, что хозяйственные суды не должны воспринимать как обязательные выводы относительно фактических обстоятельств.обязательные выводы относительно фактических обстоятельств дела, приведенные в действующих судебных решениях в других хозяйственных делах. Вместе с тем, другая сторона должна иметь возможность отрицать такие преюдициальные обстоятельства (юридические факты) со ссылкой на надлежащие и допустимые доказательства.

Также, не был принят во внимание и вывод суда апелляционной инстанции о том, что у суда отсутствуют основания ставить под сомнение оригинал Дополнительного соглашения к Договору займа, который был осмотрен судом в судебном заседании, поскольку доказательств его расторжения, признания недействительным, или прекращения в материалы дела не предоставлено.

Юриста также обращают внимание, что Васьковский нарушил неписаные внутренние правила судейского этикета, рассмотрев "свое" дело раньше аналогичных трех дел по кассационным жалобам Михаила и Дмитрия Добкиных. Речь идет о делах №914/3474/23; №914/3476/23; №914/3478/23, начало рассмотрения которых в составе других коллегий судей началось в январе (22-23 января) этого года в Кассационном хозяйственном суде раньше, чем дело в производстве Васьковского, и которые были отложены на 12-13 февраля 2025 года в связи с дополнительной процессуальной необходимостью исследовать обстоятельства дела и разобраться в ситуации. Оригинал Дополнительного соглашения к Договору займа как доказательство — находится именно в материалах еще нерассмотренного дела №914/3474/23, и выяснение обстоятельств по нему является по сути первичным, а другие дела (в том числе дело у Васьковского!) - являются производными.

Теперь другие судьи при рассмотрении трех других дел - будут обязаны принимать во внимание мотивы, которыми руководствовался судья, вынося вердикт по делу №914/3477/23.

Олигарх с российским паспортом

В тот же день, 28 января Васьковский рассматривал дело №920/604/23 (920/1147/23) о банкротстве ООО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", которое связывают с подсанкционным олигархом с российским паспортом Владимиром Лукьяненко, чьи активы были конфискованы в доход государства.

Почти все упомянутые субъекты хозяйствования (должники) из орбиты интересов Лукьяненко находятся в процедурах банкротства, хотя продолжают производственную деятельность. Основанием являются многомиллионные долги перед государством (налоги, социальные отчисления), работниками, энергоснабжающими предприятиями и банками.

Тактикой этих должников является искусственное затягивание этапов банкротств, в том числе обжалование любых процессуальных действий через связанных кредиторов. Требования таких кредиторов являются незначительными, как правило, не подтвержденными реальными расчетами или правоотношениями, но формально признанными должником. Однако статус кредитора позволяет им выступать субъектами обжалования и "тянуть сроки". Все эти "кредиторы" тесно связаны с Лукьяненко и преследуют вместе с ним только одну цель — фиксацию существующего положения дел и недопущение как санации (то есть, прихода в производство инвесторов извне), так и ликвидации (как механизма погашения долгов).

Связанный с должником кредитор оспорил договоры поручительства между должником и коммерческим банком, на основании которых банк и сформировал свои требования. Однако, в судах первой и апелляционной инстанций в удовлетворении жалобы было отказано. Суды установили отсутствие признаков фраудаторной сделки (то есть такой, которая совершена в ущерб кредиторам) и безосновательность такого обжалования. Соответствовали эти решения и устоявшейся судебной практике по банкротным процедурам. Соответственно, единственной надеждой должника оставалось кассационное обжалование.

Судья Васьковский пришел к противоположным выводам, удовлетворив жалобу, отменив решения предыдущих инстанций и отправив дело на новое рассмотрение.

Вышеупомянутые случаи поднимают важные вопросы о реформе судебной системы в Украине. Только через усиление контроля за деятельностью судей, обеспечение прозрачности судебных решений и более четкое определение этических стандартов можно обеспечить реальные изменения в борьбе с коррупцией и гарантировать справедливое и независимое правосудие.