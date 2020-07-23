Суд в законі: чи планує влада ліквідувати ОАСК після "плівок Вовка"

Голові ОАСК Павлу Вовку повідомили про підозру (фото: Павло Вовк/Facebook)

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще шести суддям. Всі вони підозрюються в створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Також правоохоронці оприлюднили "прослуховування" кабінету Вовка. Рік тому частина цих матеріалів уже була озвучена і викликала резонанс у ЗМІ. Зараз же все частіше звучать заклики і зовсім ліквідувати одіозний суд. Хоча судова влада проти. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Спецназ НАБУ і прокурори САП провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва 17 липня. Ввечері цього ж дня стало відомо, що все керівництво ОАСК і ще ряд суддів отримали від правоохоронців підозри. Крім них, фігурантами справи стали голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк і четверо юристів: Ростислав Кравець, Олександр Кротюк, Сергій Остапець і Микола Сірош.

Слідство вважає, що всі вони об'єдналися в злочинну групу під керівництвом Павла Вовка. Підозрювані нібито планували взяти під контроль ключові органи суддівського самоврядування – Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС) і Вищу рада правосуддя (ВРП).

Рік тому НАБУ вже проводило обшуки в Окружному суді і вручало підозри Вовку і його колегам. Підстави справи були аналогічними: матеріали "прослушки" кабінету голови ОАСК вказували, на думку правоохоронців, на втручання підозрюваних в роботу органів влади та винесення неправосудних рішень. Нові аудіозаписи НАБУ опублікувало в липні цього року.

Нові записи про старі справи

Чим же відрізняються нові підозри від минулорічних? У 2019 році за результатами опублікованих аудіозаписів правоохоронці повідомили Вовку і його колегам про підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень і втручанні в роботу судових органів.

За версією НАБУ, керівники ОАСК вирішили заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка хотіла провести їх переатестацію. Для цього підозрювані нібито організували подачу судових позовів для заміни двох членів ВККС на "лояльних" кандидатів (Сергія Остапця і Миколу Сіроша, – ред.).

Це кримінальне провадження проти Вовка і його спільників було завершено в листопаді 2019 року, але з тих пір так і не було передано до суду для розгляду по суті. Слідство каже, що обвинувачені вже більше півроку знайомляться з матеріалами справи. За цей час Конституційний суд вже встиг визнати неконституційною ст. 375 Кримінального кодексу ("постановлення суддею завідомо незаконного рішення"), яка і була пред'явлена голові ОАСК.

До речі, на "нових" плівках голос, схожий на голос голови ОАСК, говорить про свій вплив на КСУ. Зокрема, він стверджує, що "тісно спілкується" з якимось Віктором Васильовичем, імовірно, мова йде про суддю Конституційного Суду Віктора Кривенка, який деякий час навіть був в.о. голови КСУ.

"Два суди вже належать нам – це Конституційний суд і Окружний адміністративний", – стверджує на записах нібито Вовк.

Крім того, він підкреслює свій вплив на Вищу раду правосуддя та Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), а також натякає на зв'язки в Міністерстві внутрішніх справ. Слід зазначити, що записи були зроблені на початку 2019 року, а восени цього ж року в НАЗК повністю змінилося керівництво.

НАБУ заявляє, що встановило факт злочинних домовленостей між головою ОАСК і головою Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновієм Холоднюком. Цей держорган відповідає за фінансування всієї судової системи.

Вже більше шести років, з квітня 2014 року, його очолює Холоднюк. У лютому минулого року він програв у конкурсі на цю посаду. Правоохоронці запевняють, що Вовк погодився допомогти Холоднюку вирішити цю проблему і скасувати результати "невдалого" для нього конкурсу.

Слід зазначити, що на плівках мова йде і про тісні контакти голови ОАСК і колишніх депутатів парламенту від "Блоку Петра Порошенко". Так, голос, що ймовірно належить Павлу Вовку, говорить про нібито отримання допомоги від екс-депутатів Олександра Грановського, Ігоря Кононенка і Руслана Князевича у вирішенні питань, в тому числі, щодо конкурсу на голову ДСА.

При цьому, зміна влади в Україні навесні 2019 року поміняла і "політичну орієнтацію" підозрюваних суддів. "Саша, ти що сумнівався в нашій політичній проституції? Ми чекали цього моменту, все вам згадати", – звучить на плівках переказ ймовірно діалогу між Вовком і нібито депутатом Грановським після президентських виборів.

Також на записах звучать фрази суддів про "плани по захопленню влади" в країні, які чи то жартома, чи то всерйоз обговорюють фігуранти розслідування. Публікації скандальних розмов, обшуки і підозри керівникам одного з ключових судових органів країни підняли питання про доцільність існування Окружного адміністративного суду Києва.

Ліквідувати не можна залишити

Transparency International Ukraine і ще 10 антикорупційних організацій оприлюднили відкрите звернення до президента Володимира Зеленського із закликом негайно ліквідувати ОАСК. За законом рішення про ліквідацію будь-якого суду приймає Верховна рада, але таку пропозицію вносить виключно глава держави.

"Діяльність ОАСК не має нічого спільного із законним і справедливим судочинством... Подальше існування ОАСК призведе лише до нових зловживань його суддів, а відтак Окружному адмінсуду Києва не місце у системі судоустрою України", – сказано в заяві антикорупціонерів.

Вони впевнені, що влада повинна вирішити питання ОАСК, враховуючи "неодноразові заклики громадськості" і "увагу МВФ до діяльності цього суду".

Прямо в опублікованому меморандумі про співпрацю України і Міжнародного валютного фонду (МВФ) Окружний адмінсуд Києва не згадується. При цьому в документі йдеться про те, що влада бере на себе зобов'язання внести зміни в процесуальні кодекси і передати адміністративні справи проти ключових держорганів у Верховний Суд (ВС). Зараз ці справи переважно розглядає ОАСК.

До кінця серпня поточного року уряд повинен розробити критерії таких справ "загальнодержавного значення" для передачі до ВС. Голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін ("Слуга народу") каже, що не підтримує ініціативу щодо ліквідації ОАСК.

"Я не знаю наскільки правильним буде ліквідувати суд і створювати на його місці інший суд... Це можливо, але якими суддями його наповнювати? На підставі яких критеріїв одних суддів залишати, а інших ні? Тому на даний момент я не бачу перспективи в ліквідації ОАСК", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Костін підкреслює, що будь-які "сумнівні" рішення Окружного адмінсуду можуть бути переглянуті в апеляційній і касаційній інстанціях. "Тому, на мій погляд, ліквідація суду першої інстанції сама по собі не вирішує проблему", – резюмував нардеп від СН.

Костін допускає, що для розгляду скарг на рішення органів державної влади може бути створений новий Вищий спеціалізований суд. У такому разі ці "делікатні" справи розглядав би новий суд, і проблема зі скандалами навколо рішень ОАСК вирішилася би сама собою. Крім того, він упевнений, що повинно бути завершено кваліфікаційне оцінювання, яке дозволило би відсіяти недоброчесних і непрофесійних суддів.

В органах суддівського самоврядування також не поділяють вимоги ліквідації Окружного суду. Голова Ради суддів Богдан Моніч в коментарі РБК-Україна звертає увагу, що вина суддів ОАСК в пред'явлених їм підозрах ще не доведена.

"Заклики представників громадськості про ліквідацію ОАСК є такими, що не ґрунтуються на безперечно доведених фактах, а тому вони неправові", – зазначає він.

Більш того, Моніч підкреслює, що завдання НАБУ – це протидія кримінальним корупційним злочинам, а "публікація різних відеороликів" до таких завдань не належить.

"Вважаю, що такі дії не тільки негативно впливають на авторитет українських судів і суддів, але і врешті-решт ставлять під сумнів можливість виконання особами, які ці ролики публікують, покладених на них завдань", – заявив голова Ради суддів. На його думку, публікація відеороликів завдала "непоправний удар" по репутації органів судової влади.

Експерт закликає правоохоронців поважати незалежність судової гілки влади, а в своїх діях додержуватися вимог законності, презумпції невинуватості і утриматися від різного роду "інформаційних вкидів з метою нагнітання недовіри до судової гілки влади".

Зі свого боку Рада суддів обіцяє працювати над забезпеченням "зовнішньої і внутрішньої складової" справедливого судочинства, незалежного від політичних процесів.

Відповідь Вовка

Голова ОАСК Павло Вовк погодився в письмовому варіанті відповісти на питання РБК-Україна. При цьому він стверджує, що станом на 22 липня особисто так і не отримав підозру, про яку говорить НАБУ.

"Оприлюднені нещодавно плівки – по-новому фальсифікований монтаж. НАБУ за рахунок подібних скандалів намагається імітувати свою активну діяльність. Що, по суті, було оприлюднено? Вирвані з контексту слова і фрази, змонтовані уривки висловлювань людей, голоси яких приписують мені і моїм колегам. Ніяких протиправних і незаконних дій у тому, що було оприлюднено органом досудового розслідування, немає і бути не може", – заявляє суддя.

Вовк також вказує на те, що у провадженні ОАСК знаходиться ряд справ, де відповідачем є Антикорупційне бюро або безпосередньо керівник цього органу Артем Ситник. Відповідно, на думку голови Окружного суду, обшуки та оприлюднення плівок є спробою втрутитися в роботу суду з метою впливу на суддів при винесенні рішень по вказаних справах.

У серпні 2019 року після вручення перших підозр Вовк на п'ять місяців добровільно склав з себе повноваження голови ОАСК. Зараз же він категорично не має наміру цього робити.

"Я не розумію, на підставі чого я повинен йти з посади? На підставі сфальсифікованих аудіозаписів? Ні, я не планую цього робити. В моїх планах тільки відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля", – повідомив він РБК-Україна.

НАБУ повідомило про підозру суддям ОАСК (фото: 048 ua)

Щодо зафіксованих на плівках фактів спілкування нібито з екс-депутатом Грановським і суддею КСУ Кривенко, то голова Окружного адмінсуду стверджує, що не контактував з ними з питань судових справ і конституційних подань.

"Я не в настільки тісних відносинах із зазначеними вами людьми, щоб обговорювати з ними подібні питання. Я навіть не можу пригадати, коли в останній раз міг з ними спілкуватися і з якого приводу. Те, що періодично публікується для моєї дискредитації, нехай залишається на совісті тих, хто використовує це у своїх політичних інтересах", – стверджує Вовк.

Він підкреслює, що скоро буде дана "належна правова оцінка" діям НАБУ, яке опублікувало зазначену інформацію. Не згоден голова суду і з вимогою громадських організацій ліквідувати ОАСК. Вовк вказує на те, що в меморандумі з МВФ йдеться про перерозподіл юрисдикції, а не про ліквідацію суду.

"Я не можу уявити ситуацію, коли в будь-якій європейській країні МВФ формував би систему судоустрою і давав вказівки по ліквідації окремих судів. Тоді чому окремі "експерти" і політики вважають, що з подібними речами можна експериментувати в Україні?", – відповів він на запитання про заклики ліквідувати його суд.

Вовк впевнений, що ОАСК не влаштовує багатьох "своєю незалежною позицією". Проте, підкреслює суддя, міняти її він не збирається, незважаючи на "численні спроби дискредитації".

Практично всі попередні президенти затівали судові реформи і приймали рішення про ліквідацію тих чи інших судів, рішення яких вони вважали незаконними або які викликали резонанс у суспільстві. У той же час, за останні роки Окружний адміністративний суд Києва фігурує в гучних скандалах навіть частіше ніж Печерський райсуд столиці.

Гучні справи про усунення Уляни Супрун і поновлення Романа Насірова, тисячі процесів щодо звільнених міліціонерів і люстрованих чиновників – всі ці рішення так чи інакше впливали на політичне життя країни. Судова реформа президента Порошенка не торкнулася цього суду. Нова влада своє слово в цьому питанні поки не сказала.