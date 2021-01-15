Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19

Україна поки не почала вакцинацію від COVID-19 (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Українці отримають перші щеплення від COVID-19 пізніше, ніж громадяни більшості європейських країн. Поки що владі вдалося домогтися контракту на купівлю тільки одного виду вакцини. Але до цієї операції, як і до ефективності замовленого препарату вже є питання. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Поки в цивілізованих країнах по всьому світу вже розпочали щеплювати своїх громадян від COVID-19, Україні в цьому плані особливо похвалитися нічим. Єдиною вакциною, про купівлю якої влада змогла наразі домовитися, виявилася CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

За цим контрактом держава має отримати 1,9 млн доз для безоплатної вакцинації українців. Перші поставки в кращому випадку, надійдуть в країну в лютому. На закупівлю китайського препарату з бюджету виділили майже мільярд гривень.

Але і тут не обійшлося без скандалів. МОЗ та державне підприємство "Медичні закупівлі" звинуватили один одного в зриві закупівлі вакцин. Масла у вогонь підлили новини про те, що ефективність препарату від Sinovac, про постачання якого домовилась Україна, може становити 50%. Грубо кажучи – або подіє, або ні.

Гаряча пропозиція

Ще в листопаді глава МОЗ Максим Степанов стверджував, що уряд домовляється про постачання вакцин від коронавірусу з декількома компаніями. Зокрема, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Sinovac. На початку грудня міністерство передало свої контакти з переговорів "Медичним закупівель", які відповідають за придбання вакцин для держави.

Після цього "Медзаківлі" звернулися з комерційною пропозицією до виробників, чиї препарати проходили третій етап випробувань. Однак наприкінці року на засіданні в прем'єр-міністра Степанов звинуватив держпідприємство в тому, що воно зриває придбання вакцини.

Тоді ж він нібито змусив погоджувати з його відомством всі кроки по угоді. За словами гендиректора "Медзакупівель" Арсена Жумаділова, компанія неохоче, але погодилася, інакше перша поставка могла б відбутися щонайменше на два місяці пізніше.

У держпідприємстві стверджують, що направили МОЗ варіанти договорів з декількома постачальниками, але в останні дні грудня отримали добро тільки по одному – від української компанії "Лекхім". Власне, з нею і був укладений контракт на постачання китайської вакцини від Sinovac.

"Медзакупівлі" дорікнули Степанову в тому, що в такий спосіб він самостійно визначив постачальника. Нібито без втручання в переговори можна було домогтися знижки – близько долара на кожній дозі, тобто приблизно 1,9 млн доларів на весь контракт.

Крім того, там стверджують, що угода зі ще одним потенційним постачальником може зірватися через затягування з боку профільного міністерства. На запит народного депутата Олександри Устінової, у "Медзакупівлях" відповіли, що мова йде про препарат індійсько-американського виробництва Novavax.

Сам Степанов вважає, що в "Медзакупівлях" намагаються "грати в політику". А заяви Жумаділова з критикою МОЗ нібито тільки шкодять позицій України у переговорах. Міністерство вже виступило з ініціативою, щоб передати повноваження по закупівлі іншій компанії.

Член парламентського комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина ("Голос") стверджує, що відомство намагалося підняти це питання на робочій групі у вівторок, 12 січня. На засіданні мали вирішити, хто буде купувати ліки та медичні вироби для держави в 2021 році.

"За моєю інформацією, МОЗ схиляв всіх членів експертних груп написати протоколи про те, що вони незадоволені роботою ДП "Медичні закупівлі". За моїми даними, багато хто відмовився це робити. До того ж це засідання було публічним. Тому міністерство поки що не наважилося забрати у всього ДП функцію по закупівлям. Вони передали 20 програм, але закупівля вакцин поки що залишилася в підвішеному стані", – розповіла РБК-Україна Стефанишина.

В "Медзакупівлях" повідомили виданню, що поки тривають консультації з Міністерством охорони здоров'я, будь-які публічні коментарі з цієї ситуації з їхнього боку поставлені на паузу.

За інформацією РБК-Україна, функції щодо закупівлі вакцини можуть передати міжнародному агенції Crown Agents. За свої послуги вона бере до 5% від суми контракту. Ця компанія активно співпрацювала з Міністерством охорони здоров'я, коли відомством керувала Уляна Супрун.

"Серед міжнародних організацій найактивніше поставками вакцини займається ЮНІСЕФ, ще ПРООН. Чому вирішили передати ці функції Crown Agents, не зовсім зрозуміло. Якщо ЮНІСЕФ та ПРООН працюють при ООН, то Crown Agents – це приватна структура", – зазначило джерело, знайоме з ходом переговорів щодо вакцин.

В Crown Agents Україна сказали виданню, що в них поки немає ніякої інформації про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я щодо вакцин. Проте ввечері, 14 січня, в ефірі "Україна 24", відповідаючи на питання РБК-Україна про можливе залучення Crown Agents до процесу закупівель, Максим Степанов заявив, що це станеться вже "найближчим часом".

Ліки чи плацебо

Що відомо про Sinovac Biotech і її вакцину? Компанія – найбільший китайський виробник різного роду вакцин, які вона продає в кілька десятків країн світу.

Її препарат від коронавірусу CoronaVac належить до так званих інактивованих вакцин. Принцип її дії полягає в тому, що в організм вводять мертві частинки вірусу, а він виробляє імунну відповідь.

Такий метод вакцинації вважається одним із найдорожчих, як і мРНК-вакцини (Moderna, Pfizer). Україні одна доза обійдеться в трохи більше ніж 500 гривень.

Зараз CoronaVac проходить третю фазу клінічних випробувань, які проводять в Туреччині, Індонезії та Бразилії. У першій – вакцина попередньо показала ефективність понад 91%, у другій – 65%. Обидві країни дозволили масову вакцинацію населення цим препаратом. Президенти Індонезії та Туреччини вже зробили щеплення.

А ось попередні дані з Бразилії збивають з пантелику. Як пише The Wall Street Journal, спершу місцевий інститут Butantan оголосив, що ефективність CoronaVac досягає 78%. Але після критики, що посипалася на установу, там уточнили, що "з початкових даних були виключені випадки захворювань дуже слабкою формою COVID-19". Місцеві бразильські ЗМІ повідомили, що ефективність вакцини становить близько 50%.

Максим Степанов пояснив, що вакцина надійде в Україну тільки після завершення третьої фази клінічних випробувань. Згідно з укладеним договором про купівлю CoronaVac, її ефективність має бути не менше ніж 70%. В іншому випадку, за словами міністра, країні повернуть гроші. Хоча за вимогами ВООЗ для реєстрації вакцини достатньо більше 50% ефективності.

Чому саме Sinovac? За словами міністра, вибір зводився до того, хто відгукнувся на комерційну пропозицію і міг в найшвидші терміни поставити вакцину.

Чому в ролі постачальника стане саме українська "Лекхім", яку в ЗМІ пов'язують з оточенням скандального екс-міністра Раїси Богатирьової? В Офісі президента і в МОЗі стверджують, що постачання через "Лекхім" було вимогою Sinovac.

Співрозмовники РБК-Україна, знайомі з ходом переговорів, стверджують, що обидві компанії, дійсно, не перший рік співпрацюють між собою. У фармгрупи є ексклюзивні права на дистрибуцію препаратів Sinovac.

У "Лекхім" вже заявили, що уклали угоду на постачання в перші шість місяців 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 від Sinovac. Цей обсяг передбачений не тільки на потреби держави, але і для приватних компаній, які захочуть вакцинувати своїх співробітників та їхні родини. Згідно з договором, у 2022 році "Лекхім" почне виробництво китайської вакцини на власних потужностях.

У хвості поїзда

Крім вакцини Sinovac, Україна отримає безкоштовно 8 млн доз в рамках ініціативи COVAX. Цього вистачить, щоби прищепити 4 млн осіб. Уряд переконує ВООЗ збільшити обсяг поставок. Якщо переговори увінчаються успіхом, він може зрости до 16 млн доз.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, перші поставки від COVAX очікуються вже в лютому. І, ймовірно, це буде препарат від Pfizer. Плюс у профільному міністерстві запевняють, що продовжують переговори про купівлю препаратів.

"Нинішнє керівництво МОЗ повністю провалило підготовку і початок вакцинації в країні. Ті країни, які сьогодні вже активно вакцинують своїх громадян, а це майже 50 країн по всьому світу, почали переговори про вакцину ще з літа. Тоді як наш МОЗ офіційно доручив вести переговори ДП "Медичні закупівлі" 10 грудня", – каже член профільного комітету Ольга Стефанишина.

Темпами і успіхами переговорного процесу Степанова, за інформацією РБК-Україна, незадоволені і в президентській команді.

"Pfizer і Moderna вісім місяців чекали якихось запитів від МОЗ. Як так вийшло, що інші навіть менш багаті країни зуміли домовитися з ними, а ми не змогли? Це питання. З AstraZeneka є інша проблема: їх представництво в Україні належить росіянам, це ускладнює переговори через політичну складову", – сказав виданню інформований співрозмовник.

Він уточнив, що зараз в процес активно включився Офіс президента, "по суті перебравши на себе функції МОЗу".

"В Офісі доручили вести переговори всім нашим послам. Також зараз є надія, що з нами поділиться ЄС, як це зробила Румунія, поділившись препаратами з Молдовою", – додало джерело.

Профільний заступник голови Офісу президента Юлія Соколовська підтвердила виданню, що питанням постачання вакцини в Україну займаються на різних рівнях, в тому числі і в ОП.

"Враховуючи актуальність і гарячу ситуацію в Україні та світі із закупівлею і вакцинацією населення, а також підвищеним попитом та увагою до цієї проблематики президент України як глава держави звертається до лідерів європейських держав для прискорення надання якісної, затвердженої у західних партнерів вакцини", – зазначила заступник голови ОП

Зокрема, такі розмови велися з президентами Франції, Литви та Португалії. До переговорного процесу також залучені віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина і українські посольства, додала Соколовська. Але "головним суб'єктом" у питанні постачання виступає саме МОЗ, уточнила вона.

У профільному відомстві заявляють, що почали переговори про постачання – як з компаніями, так і з державами – ще в травні минулого року. При цьому міністр Степанов не вважає, що Україна опинилася в аутсайдерах з вакцинації в світі, і називає такі закиди "маніпуляцією".

Його критики бачать ситуацію інакше. Якби Україна справді почала домовлятися про вакцину дев'ять місяців тому, то не опинилася б на руках з одним контрактом, поки багато країн вже закупили по кілька видів вакцин і прищепили тисячі, а то й мільйони людей.