Спонсоры терроризма. Какие бренды продолжают работу в России

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится почти год. Несмотря на резолюцию ООН, решение Европарламента и заявления мировых лидеров, многие международные компании до сих пор продолжают свою работу в России, тем самым спонсируя незаконную оккупацию украинских территорий, ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства сотен и тысяч наших граждан.

"Лишь 9% из почти 1,5 тыс. мировых компаний покинули рынок России. Среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% — американские, 7% — японские", — заявил недавно советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По данным исследования Йельской школы менеджмента, общая годовая выручка 1200+ компаний, и дальше работающих и уплачивающих налоги правительству России, составляет почти 290 миллиардов долларов, или же 20% ВВП Российской Федерации. Часть этих компаний не стесняется заявлять и о "гуманитарной миссии", которую они якобы выполняют, работая на агрессора.

В такой ситуации внимание общественности и сознательное потребление являются важным инструментом давления на компании, для которых деньги становятся дороже человеческих жизней.

Ниже рассмотрим, какие популярные бренды до сих пор работают в России.

Japan Tobacco International (Япония, Швейцария)

Бренды: Winston, Camel, Glamour, Sobranie, LD

Japan Tobacco International, или сокращенно JTI, работает в России с 1999 года и владеет 4 фабриками, а всего на предприятиях компании работает более 4000 россиян.

"Социальная ответственность" компании перед российскими потребителями не дает компании покинуть рынок агрессора. В то же время за 2022 год российский филиал JTI перечислил более 3 миллиардов 581 миллиона долларов США в федеральный бюджет России.

Если еще в апреле 2022 года от компании звучали публичные заявления о возможности выхода с российского рынка, то руководство компании решило соблюдать информационную тишину. И несмотря на заявления украинского подразделения JTI остановить бизнес в России, компания продолжает работать на агрессора, финансируя путинский режим и его армию.

PepsiCo (США)

Бренды: Pepsi, 7UP, Mirinda, "Садочок", Sandora, "Славяночка", "Чудо", Lays, "ХрусTeam", Doritos, Cheetos, "Агуша", Evervess, Aqua Minerale, "Марийка"

Американская PepsiCo имеет опыт работы в России и бывшем Советском Союзе. Еще в 1974 году компания открыла свой завод по производству газированных напитков в Новороссийске и до сих пор активно работает на рынке агрессора. По данным проекта WAR Sponsors, за 2022 год компания заплатила в казну России 810 миллионов долларов США.

В начале марта 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России. Но уже в апреле 2022 года PepsiCo анонсировала создание линейки продукции специально для России New Cola.

Достаточно говорить, что за весь прошлый год никаких реальных шагов по продаже заводов в России не было замечено, а громкая новость о планах выхода PepsiCo из РФ просто исчезла с официального сайта компании. В отчете же за третий квартал 2022 года компания прямо заявляет о продолжении работы в России: "Мы продолжаем предоставлять наши продукты в России" (с. 34).

PepsiCo планирует дальше работать на рынке РФ, о чем прямо говорит в своем отчете за третий квартал 2022 года

Кроме того, PepsiCo цинично использует для заработка в России оригинальные украинские бренды. Речь идет о всех известных соках "Садочок" и Sandora, которые теперь продаются с маркировкой "Сделано в России" не только в РФ, но и на рынках Беларуси, Грузии, Казахстана и других стран. Об этом PepsiCo забыла упомянуть, когда публиковала о возвращении на украинский рынок с соками "европейского производства".

Компания также не оставляет попыток продолжить бизнес в Украине. Для продуктов детского питания, производимых под российским брендом "Агуша", PepsiCo создала новое более украинское имя — "Агуня".

Одна учетная запись – два названия бренда.

Nestlé SA (Швейцария)

Бренды: Nescafe, Nesquik, "Торчин", "Мивина", Nestle, LION, "Свиточ", NAN, Nestea, Aero, Nestogen, Gerber, Friskies, Gourmet, Purina

Крупнейший в мире производитель пищевой продукции, швейцарская компания Nestle работает на российском рынке более 150 лет. В России сейчас действуют 7 производственных площадок компании, а всего на предприятиях российского офиса Nestle работает более 8000 работников, сумма перечисленных налогов в бюджет РФ составляет 502 миллиона долларов США.

В марте 2022 года Nestle начала вводить ограничительные санкции в России, сужая ассортимент своей продукции. Однако эта инициатива закончилась отказом от инвестиций в рекламу и запретом продажи товаров под брендами KitKat и Nesquik. О продаже российского бизнеса речь не идет.

В январе 2023 года российский филиал Nestlé SA заявил о возможности полного вывода из продажи готовых завтраков, а сухие гранулы Nesquik уже исчезли из продажи. Но во всем остальном швейцарская компания продолжает присутствовать на российском рынке и прикрывается обеспечением "основного права на питание" для россиян.

Procter&Gamble (США)

Бренды: Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor

Известный американский производитель средств для гигиены и бытовой химии P&G только за 2021 год уплатил около $5,2 млн в виде налоговых поступлений и других выплат. Компания также обеспечивает рабочими местами около 2,5 тысяч россиян: ей принадлежат два огромных завода — по изготовлению лезвий и бритвенных станков Gillette в Санкт-Петербурге, а также комбинат бытовой химии в Тульской области.

Как отмечают в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, в марте 2022 года P&G заявила о сокращении ассортимента на российском рынке и пообещала оставить в нем только товары для здоровья и гигиены. А в августе появилась информация, что компания больше не вкладывает средства в развитие бизнеса на территории РФ.

Несмотря на это, бизнес P&G до сих пор действует и развивается в России. Из-за систематического игнорирования международных санкций против РФ, а также публичных заявлений о продолжении бизнеса в стране-агрессоре, НАПК внесло американскую корпорацию Procter&Gamble (P&G) в список международных спонсоров войны.

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Украинское правительство продолжает работу по выявлению тех компаний, которые не вывели активы из РФ и продолжают работу на рынке агрессора. Как уже отмечалось выше, НАПК ведет учет международных спонсоров войны, в который (кроме P&G) входят также сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен", производитель пищевой продукции Bonduelle, производитель упаковки Mondi Group и другие. Но часто на этом пути много препятствий — от бюрократии до лоббизма или нехватки политической воли.

Активную работу по выявлению международных компаний в РФ также ведет проект "Самосанкции" от специалистов Киевской школы экономики, а эксперты Международной рабочей группы по санкциям против РФ и Йельской школы менеджмента регулярно обновляют перечень физических и юридических лиц, против которых необходимо ввести ограничительные санкции.

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Но не стоит ожидать, что только государство и правительство способны защитить наши интересы. Значительная часть ответственности возлагается на каждого потребителя. Бойкот продукции компаний, для которых выгода выше человеческих жизней, — эффективный способ заставить их руководство изменить свое поведение.

Рядовые украинцы готовы отказаться от товаров компаний-нарушителей. Одной из громких общественных инициатив стала петиция лидера движения "Демократическая Сокира" Юрия Гудыменко от 29 декабря 2022 года с требованием обязательной маркировки для товаров от брендов-спонсоров российского терроризма.

"Данная маркировка должна четко и недвусмысленно доносить до украинского потребителя информацию о том, что производитель той или иной продукции продолжает деятельность на российском рынке и поддерживает российскую агрессию против Украины, и должна быть нанесена на лицевую сторону товара заглавными красными цветами", — говорится в тексте петиции. К слову, петиция собрала более 30 тысяч голосов и сейчас ждет рассмотрения президента Украины.

Заметим, что помочь игнорировать продукты компаний, до сих пор работающих на рынке РФ, могут и мобильные приложения и боты. В частности, это Telegram-бот Boycott Russia, а также еженедельные обновления от проекта "Самосанкции".

Важная часть ответственности лежит также на украинском бизнесе и сетях розничной торговли. Для сетей это должно стать принципиальной позицией – не закупать и не продавать в украинских магазинах товары компаний, финансирующих войну против Украины. Так, например, сознательную позицию занимает сеть "АТБ", уже изымающая с полок товары компаний, причастных к бизнесу в России.

И вместо послесловия:

Бойкотируйте продукцию компаний – спонсоров войны.

Прекратите работать с компаниями, продолжающими зарабатывать и платить налоги в России.

Помните: пока мы покупаем товары компаний, не ушедших из России, наши деньги превращаются в оружие против Украины.