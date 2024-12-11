"Список позора" для России – что это такое и возможен ли он?

Преступление должно быть наказано. Военное преступление – тем более. По состоянию на ноябрь 2024 года Офис Генпрокурора задокументировал уже более 148 900 военных преступлений. Среди них – 326 преступлений СНПК. Недавно "Ла Страда-Украина" обнародовала данные обращений в Национальную горячую линию: с начала большой войны поступило 102 обращения, касающиеся СНПК. Среди них – 71 женщина, 10 мужчин и 21 ребенок.

20 мая 2024 года в Украине стартовал проект выплаты безотлагательных промежуточных репараций пострадавшим от СНПК, первый пилотный этап которого рассчитан на 500 человек.

По состоянию на 14 ноября, когда состоялось публичное заседание Наблюдательного Совета проекта, получено 563 заявления на участие в проекте (320 – от мужчин, 231 – от женщин, 10 – девушек, 2 – парня) и выплачены репарации 333 лицам. Другие заявления находятся на стадии проработки и вскоре по ним также будут приняты решения. Но что необходимо отметить – процесс подачи продолжается.

Правительство и партнеры по международным и общественным организациям будут продолжать эту работу в 2025 году. А это значит, что цифра идентифицированных пострадавших будет расти.

Наряду с оказанием помощи пострадавшим, необходимо обеспечение наказания преступникам, а это непросто. И дело не только в том, что фактические преступники находятся часто в физической недостижимости и судебные процессы и вынесение обвиняемых приговоров происходит заочно, но и в том, что многие потерпевшие либо погибли от их рук, либо не хотят или не могут дать показания.

Однако виновны в совершении военных преступлений не только непосредственные исполнители, но и их командиры, а точнее – политическое и военное руководство России.

Ответственность командования или командная ответственность за преступления подчиненных, которые они совершили по собственной инициативе и на которые не было должного реагирования, или по молчаливому согласию руководства, включая политическое, является принципом международного гуманитарного права.

Истории международного судопроизводства известны случаи, когда командующие военными группировками или даже политические руководители представали перед лицом правосудия и получали реальные приговоры.

По делу Международного уголовного трибунала по Руанде пожизненное заключение получил бургомистр Жан-Поль Акайес, который знал о том, что из приюта исчезали женщины, а возвращались плача. Он не вмешался в ситуацию, не пытался прекратить насилие и не защитил женщин. То есть он, как человек с властными полномочиями, осужден за сексуальные преступления, которые он непосредственно не совершал.

Фото: Виновными за совершение военных преступлений не только непосредственные исполнители, но и политическое и военное руководство РФ

Так же бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора приговорили к 52 годам заключения, признав виновным в преступлениях, связанных с сексуальным насилием.

Для нас, граждан Украины, да и демократического мирового сообщества в целом важно привлечение к ответственности РФ за военные преступления, преступления геноцида и преступления против человечности, которые она совершила во время своей агрессивной войны против Украины.

Один из путей, который мы видим, кроме сотрудничества с Международным уголовным судом, а возможно и создания отдельного Трибунала против РФ – внесудебный.

В частности, включение ее в так называемый "список позора", "Shame list", или, как это указано в документах в "список сторон, обоснованно подозреваемых в совершении изнасилований и других форм сексуального насилия в ситуациях вооруженного конфликта в повестке дня Совета Безопасности, или ответственные за существование паттернов таких нарушений".

На чем базируется процедура включения "сторон" в такое письмо и какая институция может и должна это делать?

В 2008-2010 годах Совет безопасности ООН принял ряд важных резолюций – 1820, 1888, 1889 и 1960, которые являются так называемыми "сестринскими" резолюциями повестки дня "Женщины. Мир. Безопасность", начатой известной резолюцией 1325 в 2000 году. Нам часто кажется, что эти документы очень далеки от реальности и мало в чем могут помочь. Но пришло время, когда мы еще раз можем ими воспользоваться в пользу Украины.

Резолюция РБ 1820 (2008), осуждающая сексуальное насилие как оружие войны и объявляющая изнасилование и другие формы сексуального насилия военными преступлениями, обязывает Генерального секретаря ООН презентовать ежегодные отчеты по противодействию СНПК.

Резолюцией 1888 (2009 г.) Совбез вступил в должность Специального представителя Генерального секретаря ООН по противодействию сексуальному насилию в конфликтах. В настоящее время этот пост занимает известная правозащитница из Маврикия Прамила Паттен. Ежегодные отчеты признаны обязательными.

Фото: За преступления против детей Россия уже внесена в такой "список позора" по другой процедуре ООН – за нарушение прав детей во время вооруженных конфликтов

Резолюция 1960 (2010 г.) как раз и устанавливает механизм "называть и позорить" (“naming and shaming”) в списках, посылая прямое политическое сообщение о том, что сексуальное насилие имеет последствия для обидчика, благодаря включению перечня таких сторон в ежегодные отчеты Генеральному секретарю ООН и передаче соответствующих списков в Комитеты ООН по санкциям и в Международный уголовный суд.

На сегодняшний день уже было опубликовано 12 таких годовых отчетов по СНПК со списками позора, но ни разу пока РФ не была в них включена, несмотря на то, что не только украинские правоохранительные органы и общественные правозащитные организации предоставляли данные о верифицированных случаях СНПК, но и Мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая работает в Украине по приглашению Украинского Правительства.

И в докладе Специальной представительницы по СНПК Прамили Паттен, представленной Совбеза 24 апреля 2024 года, отмечалось, что только за период с января по декабрь 2023 задокументировано 85 случаев СНПК против гражданских лиц и военнопленных (52 мужчины, 31 женщина, 1 девушка и 1 парень) .

Также, Международная следственная комиссия по Украине (Commission of Inquiry) в своем заявлении к 1000-му дню полномасштабного вторжения России в Украину указала, что сексуальное насилие как метод пыток широко распространено в подконтрольных российским властям местам лишения свободы.

Исполнители насильственных актов совершали изнасилование и попытки изнасилования, избиения, пытки электрическим током в зоне половых органов, применяли принудительную обнаженность, угрозы сексуального увечья и кастрации, а также интрузивные типы личных осмотров. Эти действия были направлены на пленников – индивидуально или в составе группы. Большинство жертв, по данным этой Комиссии, – мужчины.

О систематическом применении сексуального насилия против украинских гражданских и военных делали выводы и другие мониторинговые структуры и органы ООН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года задокументировала 376 случаев СНПК, которые касались 262 мужчин, 104 женщин, 10 девушек и 2 мальчиков.

Кроме того, в докладе Специальной докладчицы ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания отмечается, что систематические пытки, которые российские войска совершают против украинских военных и мирных жителей, включают почти 300 открытых дел о вероятных сексуальных пытках женщин и мужчин.

Фото: После попадания в "список позора" российский персонал не сможет участвовать в миротворческих миссиях ООН по всему миру

Если же говорить о военнопленных, то, по словам экс-Генерального прокурора Андрея Костина, до 90% украинских военных испытали в плену пытки, сексуальное насилие или другие формы бесчеловечного обращения.

В свою очередь, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что еще с 2014 года страна-террорист незаконно похищает и заточяет украинцев, издевается над нашими военными, гражданскими, а также детьми, подвергая их пыткам, психологическому, сексуальному насилию. Практически все украинские военнопленные, возвращающиеся из плена, рассказывают о пытках.

Без сомнения, случаи, которые включаются в отчеты, должны быть тщательно проверены и валидированы. Но окончательное решение о включении в "список позора" принимается командой Генерального секретаря ООН. Поэтому Украине очень нужна поддержка стран-членов ООН, которые могут помочь повлиять на принятие столь важного для нас решения. В конце концов, список может положить начало не только прекращению и предотвращению СНПК, но и привлечению виновных к ответственности.

К слову, за преступления против детей Россия уже внесена в такой "список позора" по другой процедуре ООН – за нарушение прав детей во время вооруженных конфликтов. Так что прецедент уже есть!

Что дает включение РФ в "список позора" через СНПК?

Во-первых, это определенная часть сатисфакции для людей, пострадавших от этого военного преступления со стороны РФ. Во-вторых, это демонстрация мировым сообществом их поддержки и признания.

В-третьих, это еще один удар по имиджу России. И несмотря на ее безразличие к мнению сообщества, убеждена, что капля камень точит. Хотя РФ и демонстрирует пренебрежение к чужому мнению, очень не любит, когда оно является отрицательным.

И четвертое. После попадания в "список позора" российский персонал не сможет участвовать в миротворческих миссиях ООН по всему миру. И это понятно: как может вопросы безопасности и мира защищать тот, кто их откровенно и цинично нарушает?

"Я хочу, чтобы весь мир и наше общество знали, что делают российские оккупанты на нашей земле, начиная с 2014 года, как они издеваются над нашими людьми" – отмечает Людмила Гусейнова в своем интервью для книги "Украина не молчит. Хроника противодействия сексуальному насилию связанному с войной".

Мир должен осознать те военные преступления, которые совершает Россия, страдания наших граждан, а также знать о тех больших усилиях, которые предпринимает Украина в борьбе с российским врагом и для привлечения виновных к ответственности.

Это непростой путь, но Украина должна его пройти.