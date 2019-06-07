Пошук укриття: як махінатори Свинарчуки шукають порятунку в Раді

Як відомо, екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом і чинний директором "Укроборонпрому" Павлом Букіним є участниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України.

У центрі злочинних схем виявилася підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Вона стала привілейованим постачальником держзаводів і отримала контракти на сотні мільйонів гривень.

Ще в 2015 році Ігор Гладковський разом з другом Віталієм Жуковим організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки ЗСУ. На думку журналістів, крім збуту російської військової контрабанди, "Оптимумспецдеталь" продавала українській армії вкрадене у неї ж майно.

За підрахунками журналістів, через три основні фірми-прокладки Гладковський та інші учасники схеми заробили щонайменше 250 мільйонів. Причому однією з фірм-прокладок журналісти назвали Кузню на Рибальському.

Ще однією одіозною схемою сімейства Гладковських стало завищення реальної вартості висотоміри в сім разів. Згідно з даними, які опинилися у розпорядженні журналістів, в серпні 2016 "Укрспецекспорт" закупив запчастини у фірми АН Сервіс на 14,38 млн гривень для ремонту АН-26.

Главою держконцерну на той момент був Павло Букін – подільник Ігоря Гладковського, а шість висотомірів були закуплені в Російській Федерації. Імпорт був проведений через підставну компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За даними журналістського розслідування, вартість висотомірів була завищена як мінімум у сім разів. Згідно митної декларації компанії з ОАЕ, яка оформила їх на експорт, ціна вантажу становила 90 тис. доларів (менше 2,5 млн гривень курсом на 2017). А за даними іншої митної бази, Росію вантаж залишив за ще нижчою ціною.

Розслідувачі стверджують, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський є близьким другом президента, а ще один учасник схем Віталій Жуков, який звільнився з Укроборонпрому в 2014 році, мав доступ до графіку виробництва і потреб заводів і домовлявся про ціну.

Таким чином, сімейство Гладковських під час війни перетворило найважливіше підприємство "Укроборонпром" в особисту кормову базу.

Зливоборонпром

По всій видимості, спочатку фігуранти розслідування дуже розраховували, що оприлюднення резонансних фактів про корупцію в "Укроборонпромі" поступово вщухне. Перша частина схем сім'ї Гладковских була оприлюднена в кінці лютого. До першого туру президентських виборів ще залишалося близько місяця. Тому були всі шанси «потопити» скандал у бурхливій діяльності по сприянню розслідування.

В корпорації Гладковського спочатку просто пішли в глуху оборону, посилаючись на гриф секретності оборонних замовлень. У корпорації "Богдан" заявили, що всі контракти, які стосуються саме військової техніки, виконуються під грифом державної таємниці, а їх розкриття суворо карається законом. Тому компанія не має права розкривати відомості про кількість техніки і її номенклатуру за контрактом.

Превентивно в жертву був принесений Олег Гладковський старший, який одразу ж заявив, що ініціював припинення своїх повноважень. У заяві він нібито звертався в Головну військову прокуратуру і НАБУ з проханням перевірити факти, викладені в ЗМІ.

Однак незабаром місця проживання сім'ї Гладковских почали пікетувати та тихий злив справи розраховувати вже не доводилося. Тому на початку березня, в ході свого передвиборчого туру областями України Петро Порошенко звільняє Олега Гладковського.

Одразу ж після відставки Гладковського-старшого, НАБУ проводить близько 20 обшуків у справі про розкрадання коштів державного концерну "Укроборонпром". За словами директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, було зареєстровано два кримінальних провадження, а обшуки пройшли за місцем проживання Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян.

Через тиждень Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура не виключає вручення підозри синові Гладковського. На вулиці Різницькій розслідували справи щодо ухилення від податків. За словами самого генпрокурора, компанія-фігурант не заплатила 26 млн грн податків з 150 млн грн обороту.

Здавалося б, торжество правосуддя не за горами. У справі настає пауза. Після чого ДБР проводить обшуки вже в НАБУ, розслідуючи факти бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів Військової прокуратури і нереагування на відомості, що містяться в спрямованих документах.

Трохи пізніше директор НАБУ Андрій Ситник заявив, що заступник голови САП, прокурор Максим Грищук дав детективам вказівку не згадувати в матеріалах кримінальної справи прізвище Гладковського.

Цікаво, що зараз постанова суду, на підставі якої проводилися слідчі дії в реєстрі судових рішень, вже недоступна. А за номером провадження в ньому немає жодного документа.

Вже в травні НАБУ повідомило, що залучило до відповідальності представників бюро, які покривали схеми сімейства Гладковських. Було порушено ціле розслідування і проведене опитування співробітників НАБУ, які фігурували в розкритому журналістами листуванні. За його підсумками їм оголосили догану. "Жорстоке" покарання було накладено на першого заступника директора НАБУ, керівника головного підрозділу і детектива.

Представники НАБУ фактично покривали схему Гладкавского-молодшого, коли кримінальне провадження щодо можливих зловживань в оборонній сфері вже велося. Вони покривали «потрібні» фірми і навіть виключали зі списків компанії з ознаками протиправної діяльності.

Так само як з'ясувалося, що листування Гладковського і ще двох учасників розкрадання коштів "Укроборонпрому" було в розпорядженні детективів НАБУ ще в 2017 році. В ній Жуков і Рогоза обговорюють Гладковського-молодшого - в якості співінвестора в їх бізнесі з продажу запчастин заводам "Укроборонпрому".

Його розраховували залучити як партнера для вирішення питань в концерні і залученню нових контрактів. Однак передані в НАБУ на початку 2017 року матеріали так і не були долучені до матеріалів розслідування. Підсумком розслідування стала всього лише догана посібникам Гладковського в НАБУ.

Всупереч обіцянкам генпрокурора, військова прокуратура повідомила про підозру тільки Андрію Рогозі, якого визнали керівником компанії "Оптимумспецдеталь", і закидають йому ухилення від сплати податків. В цей же час, Ігор Гладковський продовжує роз'їжджати по місту на елітному спорткар Ferrari 599 GTB за 3,5 млн грн і нещодавно навіть був помічений в одному з ресторанів міста.

Паралельно навколо "Укроборонпрому" триває ахінея прозорості. Прем'єр-міністр доручив провести фінансовий аудит держконцерну. Це означає, що незабаром буде найнята іменита аудиторська фірма, яка буде довго проводити аналіз, а потім дасть якийсь заспокійливий висновок. Але це станеться не скоро. На той момент в Україні вже пройдуть позачергові парламентські вибори і обидва Гладковських можуть отримати депутатські мандати в комплекті з недоторканністю.

Ще більш елегантне рішення пропонує заступник секретаря РНБО Сергій Кривоніс, який пропонує "Укроборонпром" ліквідувати. А замість нього «створити окремий державний орган з розширеними повноваженнями». Дуже схоже, що зараз вживаються всі можливі дії для того, щоб вивести скандал на периферію суспільної уваги, а потім тихо опустити кінці у воду.

За видимою легкістю, з якою колишня коаліція пішла на дострокові парламентські вибори, варто не стільки гаряче прагнення «залишити країну на Зеленського», скільки гостра необхідність відправити «на збереження» в парламент фігурантів багатьох резонансних кримінальних справ. В тому числі і сім'ю мародерів Гладковських, які «сиділи» на оборонних бюджетах, дозволяючи вести розкішний спосіб життя: купувати дорогу нерухомість і елітні автомобілі.

Поки не ясно, за якою системою відбуватимуться наступні вибори. Найімовірніше, Гладковські будуть поміщені у віддалену частину списку або при найкращому розкладі будуть відправлені «засівати» віддалені сільські райони, де ніколи не чули про скандал і висотоміри.