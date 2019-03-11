Соратник Гройсмана: чи закриє НАБУ справи проти Мирослава Продана

Володимир Гройсман та Мирослав Продан (колаж РБК-Україна)

Слідом за Романом Насіровим швидкий камбек у ДФС може зробити і його заступник – Мирослав Продан. НАБУ може закрити справу проти колишнього в.о. голови фіскальної служби після скасування відповідальності за незаконне збагачення. Саме за цією статтею бюро веде справу проти Продана.

Збитий соратник Гройсмана

Правоохоронні органи зацікавилися справами Мирослава Продана ще минулого літа. Буквально через кілька місяців після того, як Володимир Гройсман заявив про свої політичні амбіції і навіть оголосив першу десятку списку своєї партії.

Продан та Гройсман довго працювали у Вінниці. Гройсман був мером, а Продан 11 років обіймав керівні посади у вінницькій ДФС. А після обрання Януковича президентом, він став головою Вінницької міської податкової інспекції. Після Майдану люстрований не був, а пішов на підвищення. Можна сказати, що Мирослав Проданий був хорошим фінансовим резервом передвиборчого списку чинного прем'єра.

Можлива роль Мирослава Продана, як фінансової основи майбутньої партії Гройсмана викликала величезний інтерес до його постаті. Спочатку його планували заарештувати ще 11 липня прямо на засіданні Кабміну. Але потім рішення було відкладено.

Національне антикорупційне бюро порушило справу про незаконне збагачення в кінці серпня. А вже 5 вересня соратник Гройсмана пішов у відставку тільки у вересні. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Мирославу Продану тільки в листопаді.

НАБУ зацікавиа розбіжність між офіційним доходом і вартістю придбань сім'ї Мирослава Продана. Детективи проаналізували задекларовані доходи сімейства фіскала і побачили, що офіційні доходи подружжя склали трохи менше 4,7 млн грн за 2014 – 2018 роки.

На думку НАБУ, в період перебування на посаді в.о. заступника голови ДФС а потім і в.о. голови ДФС Мирослав Продан придбав у власність активи вартістю як мінімум 89,5 млн грн. Законність їх придбання не підтверджена доказами. Надалі активи були передані його дружині, яка вже провела придбання об'єктів рухомого і нерухомого майна. Можливість використання цих активів, а також отримання прибутку від них належить виключно його сім'ї.

В САП вважають, що на ці кошти було придбано дві квартири в елітних новобудовах столиці вартістю 6,7 млн грн, два будинки у Туреччині за 78 млн грн і три автомобілі представницького класу за 3,4 млн грн.

Як вдалося з'ясувати журналістам, одна з квартир переоформлена на сестру Продана Валентину Когут, яка досі мешкає у Могилеві-Подільському і працює на місцевому ринку.

У справі Мирослава Продана фігурує і його кум – Максим Павицький. Слідство вважає, що він діяв в інтересах колишнього глави ДФС і придбав майнові права на дві вілли в Туреччині в місті Бодрум в комплексі LA Villas Yalikavlak.

У кожній віллі за п'ять спальних кімнат. На першому поверсі приватний басейн, сад з видом на Егейське море та гори, а також гараж для трьох автомобілів. На другому - лаундж-зона з каміном і турецька лазня. Справжність листування Продана і Павицького підтверджена керівником САП Назаром Холодницьким. На цього ж кума оформлений і будинок на 450 квадратів в селі Стоянка. А ремонтними роботами у цьому будинку займалася дружина Мирослава Продана.

Так само САП цікавить три автомобілі, які нібито знаходяться в оренді у Мирослава Продана: Mercedes GLE 350-D 2017 року випуску і дві Toyota Land Cruiser 2017 року і 2008 року випуску. Продан нібито орендує їх у компанії "Антей".

Докази слідства базуються не тільки на даних української ДФС, а й правоохоронних органів Турецької Республіки. Вони підтвердили факт того, що уповноважений Мирославом Проданом Максим Павицький придбав дані об'єкти нерухомості.

Сам Павицький, схоже, охоче спілкується зі слідством, так як останнім спирається на його свідчення, які стосуються обставин придбання нерухомості в Туреччині і розповів про свою участь у переказі коштів за кордон та організацію приїзду самого Мирослава Продана на огляд нерухомості.

Під час обшуку детективи НАБУ вилучили флеш-накопичувач з записами листування в месенджері Telegram абонентського номера, який належав Мирославу Продану. Це був його ж контрактний номер. У цьому же листуванні міститься підтвердження додачі коштів третім особам для придбання нерухомості та транспортних засобів.

Так само в НАБУ добре вивчили компанію компанію Антей, яка нібито в інтересах Мирослава Продана придбала три автомобіля. Мова йде про купівлю-продаж Toyota Land Cruiser 200, 2017 року випуску, Mercedes GLE 350D, 2017 року випуску, Toyota Land Cruiser 200, 2008 року випуску.

Довіреності на продажі всіх автомобілів були оформлені на одне і те ж фізична особа. Це охоронець Мирослава Продана, старший оперуповноважений по особа важливих справах головного управління ДФС в Київській області.

Компанію "Антей" також підозрюють і в фіктивності. У підприємства не було коштів для придбання трьох автомобілів, крім того вона не вела іншої господарської діяльності.

Вона ж згадується в ухвалі Печерського райсуду Києва по справі, яка розслідується ГПУ. Згідно з клопотанням слідства, "посадові особи органів ДФС України протягом 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків і митних платежів".

Поки ж Солом'янський суд Києва продовжив терміни досудового розслідування до 16 травня. Але в світлі рішення Конституційного суду, який признав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення перспективи даного розслідування стають сумнівними і туманними. У НАБУ вже повідомили, що будуть змушені закрити більше сорока справ за аналогічною статтею.

На інших фронтах

Нічим не краща ситуація і з іншими справами, в яких фігурує Мирослав Продан. Наприклад, незабаром після його відставки з посади в.о. голови ДФС було порушено кримінальну справу стосовно корупції в органах Державної фіскальної службі, яка призвела до збитків державі на 305 млн гривень.

Зараз у справі, є троє підозрюваних. Один з них Руслан Осмоловський постановою Печерського райсуду Києва навіть відсторонений від займаної посади. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, участь у злочинній організації і ухилення від сплати податків шляхом пособництва посадовим особам ряду компаній.

Хоча ці статті Кримінального кодексу ще не декриміналізовані, справи у слідства йдуть не найкращим чином. Наприклад, 13 лютого Печерський райсуд Києва своїм визначенням зняв арешт з рахунків у вернгерском Ощадбанку. Раніше, 13 листопада цей же суд наклав арешт на безготівкові кошти Фонду Ванко Холдинг (STICHTING VANCO HOLDING), які перебували в Sberbank Magyarorszag Zrt.

Як заявив у своєму клопотанні адвокат Фонду Ванко Холдинг, протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження коштів, що знаходяться заарештованими на розрахунковому рахунку підприємства є предметом злочину або отриманні незаконним шляхом.

Паралельно йде процес зняття арешту та з іншого майна, яке проходить за даним розслідування. Так, 13 лютого Київський апеляційний суд відхилив клопотання про зняття арешту з цілого ряду об'єктів нерухомого майна. Мова йшла про одну недобудову, готову на 91%, 15 ділянок землі в тому числі у Вінницькій області, частку права власності на нежитлове приміщення та магазин.

Очевидно, що по мірі зняття арешту з коштів та майна, які фігурують у справі, доказова база слідства буде звужуватися, а справа має всі шанси забуксувати.

У світлі рішення Конституційного суду про декриміналізації статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення відкрилася чудова перспектива. По-перше, НАБУ саме заявило про швидку перспективу закриття кримінальних справ за цією статтею. По-друге, виймати активи з-під арешту буде набагато легше.

А значить у Мирослава Продана є чітка перспектива реабілітації перед законом. І якщо з посади ДФС він пішов за власним бажанням, то в публічний спектр політики він зможе увійти вже з "відновленою" репутацією. Що не може не радувати того ж Володимира Гройсмана.