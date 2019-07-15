ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зміна тактики: чому бізнес звинувачує податкову міліцію Дніпропетровської області у тиску

Новини » Daily » Статті 15.07.2019 - 12:15
Зміна тактики: чому бізнес звинувачує податкову міліцію Дніпропетровської області у тиску
Иллюстративное фото (dp.sfs.gov.ua)
Олег Зинченко
журналіст, спеціально для РБК-Украина

Перший заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Дніпропетровській області Сергій Пеньков, якого представники бізнесу звинуватили у тиску, схоже, вирішив змінити тактику. Очевидно, податківець хоче вдатись до інформаційних атак.

Нещодавно на телеканалі "1+1" вийшла програма "Гроші", в якій Сергій Пеньков - перший заступник начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області - виступив спікером і звинуватив компанії "Фідея" та "Август Пром" в участі в схемах поставок неякісного палива Міністерству оборони України і "Укрзалізниці".

При цьому у компаніях заяву податківця вважають абсолютною нісенітницею.  Бізнесмени вже готують позов до суду про захист ділової репутації та компенсацію збитків до Пенькова.

Як зазначається у заяві, компанії "Август Пром" та "Фідея" дійсно здійснювали поставки дизельного палива структурам Міністерства оборони України і "Укрзалізниці", проте з боку покупців немає і не було висловлено жодних претензій щодо якості поставленої продукції. Більше того, жодна контролююча служба, ані КРУ, ані правоохоронні органи не вели розслідувань фактів, про які йдеться в програмі.

За словами адвокатів, не існує жодного офіційного висновку, не було проведено жодної експертизи, яка свідчила б про низьку якість поставленого вказаним замовникам палива, про що йдеться у програмі на телеканалі.

В компаніях стверджують, що прийняття державними структурами, згаданими в сюжеті, неякісного палива повністю виключене.

"Відповідно до встановленого законом порядку та ділового звичаю, прийманню палива передує кілька лабораторних досліджень, які проводяться лабораторіями виробника, лабораторіями "Укрзалізниці" і Міністерства оборони України та незалежними лабораторними установами на кшталт Інспекторату. Відповідно, все прийняте покупцями паливо відповідає державним стандартам і технічним регламентам, чому є документальні підтвердження у вигляді результатів лабораторних досліджень", - підкреслюється у заяві.

Також компанії стверджують, що не мали жодних господарських відносин з ТОВ "Софт Оіл", нічого не поставляли та не купували в неї. Будь-яке пов’язування їх з цією компанією абсолютно безпідставне, переконані бізнесмени.

Звинувачення з боку Пенькова про ухилення від сплати податків на сотні мільйонів гривень адвокати також відкидають.

"У компаній відсутні борги перед бюджетом, відсутні хоча б які узгоджені та невиконані податкові зобов’язання. Якби були законні претензії до компаній з боку податкової, то складалися б відповідні акти, з якими компанії мали би бути ознайомлені, вони би мали змогу надати заперечення і таке інше. Нічого цього немає. Але замість цього безпідставні звинувачення від головного податкового міліціонера Дніпропетровщини", - йдеться у заяві адвокатів.

Компанії заявляють, що окрім інформаційної атаки, зазнають і неабиякого тиску з боку Сергія Пенькова через переслідування в межах сфабрикованої кримінальної справи. Дніпропетровські податкові міліціонери з 25 червня 2019 і до початку липня 2019 сиділи нібито з обшуками на базах, на яких зберігалися паливно-мастильні матеріали компаній.

Чим закінчиться ця кампанія тиску на бізнес на всіх фронтах – поки що невідомо. Але з заяв бізнесу можна зробити висновок, що один з керівників Дніпропетровської ДФС продовжує задіювати весь арсенал можливостей, щоб знищити компанії, які ймовірно відмовились грати за його "правилами". В хід вже ідуть не тільки кишенькові суди та адміністративний тиск, але інформаційні атаки. 

Президент підписав указ про скасування перешкод для бізнесу на митниці Кабмін схвалив заходи щодо реформування Податкової та Митної служб
Новини України Державна податкова адмiністрація УкраїниДнепропетровская областьбизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся