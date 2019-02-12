Служити народу будуть ті ж: навіщо Зеленському чиновник з уряду Азарова

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За останній місяць політична кухня в країні закипіла так, як не кипіла кілька років. Виною тому шоумен і кандидат в президенти Володимир Зеленський. До Зе!Команди приєдналися вже понад 530 тисяч прихильників.

Його справедливо називають українським феноменом - абсолютно медійний персонаж, без політичного минулого, без обіцянок. Політологи сподіваються, що Зеленський відбере голоси у опозиційних кандидатів на кшталт Бойка або Вілкула, виборці - що стане справжнім слугою народу, як на телеекрані.

До останнього часу все йшло непогано: Зеленський успішно мобілізує свою аудиторію і тримається з нею на короткій нозі, дистанціюється від "кабінетної" еліти і намагається стати для українців "своїм у дошку". Але, як і належить в українській політичній традиції, є одне "але".

1 січня Зеленський запросив у Зе!Команду всіх бажаючих, які повинні відповідати головній і єдиній вимозі — ніякого політичного досвіду. "І поки це найголовніше", — злукавив шоумен.

Нові обличчя виявилися не новими, а технічний штаб Зеленського і зовсім очолив адвокат Андрій Богдан. За даними ЗМІ, він один з чотирьох людей найближчого кола, і його думка безпосередньо впливає на ухвалювані Зеленським рішення. Він же супроводжує кандидата під час гастролей "Кварталу 95" по країні. У Львові Богдан потрапив в кадр під час перепалки Зеленського з протестувальниками проти нього ветеранами АТО.

Фото: Андрій Богдан - За Зеленським перший зліва

В свої 40 з гаком років Богдан двічі балотувався в парламент, працював в уряді Миколи Азарова і навіть був його довіреною особою, захищав від вироків одіозних політиків на кшталт Корбана і Коломойського. На розчарування багатьох присутність Андрія Богдана на ключовій штабній посаді може поставити крапку і на новизні Слуги народу, і на його "незалежності" від дніпровського олігарха.

Левиний відрізок кар'єри Андрій Богдан тримався подалі від публічності. У часи Помаранчевої революції він почав працювати, а після став керуючим партнером адвокатської компанії "Пукшин і партнери". За даними системи Youcontrol, в числі засновників фірми Ігор Пукшин, екс-заступник глави Секретаріату президента Ющенка, і Олександр Баулін — син екс-голови Конституційного суду України Юрія Бауліна.

Крім іншого, Пукшин у вузьких колах відомий, як "відповідальний за призначення всіх суддів в Україні", писали Наші гроші. Ці двоє стали покровителями і надійними партнерами початківця в ті роки адвоката Андрія Богдана. Той у свою чергу старанно переймав досвід: він не раз знадобиться йому для "легалізації" операцій своїх клієнтів.

Фото: Ігор Пукшин біля Адміністрації президента

Наприклад, саме Богдан допоміг родині генпрокурора Юрія Луценка обзавестися будинком на вул. Еспланадна, 32В. Адвокат допомагав скупити майнові права на різні офіси в цій будівлі, зібрати їх воєдино і юридично оформити. Вісім елітних квартир до 2016 року були оформлені на Світлану Риженко, бухгалтера дружини генпрокурора Ірини Луценко. Житло здавало в оренду агентство нерухомості їхнього сина Олександра ТОВ "Бізнес-центр "Лотос".

Після того, як скандальний бізнес сім'ї став надбанням громадськості, нерухомість поспішили продати, новим власником став нардеп від БПП Гліб Загорій. Як писали Наші гроші, нардеп виручив генпрокурора і таким чином міг уникнути кримінального провадження.

Фото: скандальна нерухомість сім'ї генпрокурора на одному з ріелторських сайтів

За фірмою "Пукшин і партнери" тягнеться довгий шлейф скандалів. Перший з них пов'язаний з "Нафтогазом" і його дочками "Укргазвидобування" і "Укртрансгаз". Нещодавно створена на той момент адвокатська фірма загадковим чином обійшла великих досвідчених конкурентів і отримала контракт, який приніс їй більше 14 млн грн. Не менш гучною була історія з наданням "Укрзалізниці" фіктивних юридичних послуг. Тоді адвокатам перерахували з бюджету принаймні 950 тис. грн.

Востаннє друг і покровитель Богдана Ігор Пукшин світився в журналістському розслідуванні "Політик нового типу". Автор, журналіст Володимир Бойко, вказує на те, що Ігор Пукшин — один з багаторічних спонсорів "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка. Крім нього, "вічний" кандидат нібито отримує гроші від Олега Канівця — людини з орбіти Коломойського і колишнього глави правління "Укрнафтобуріння".

Адвокатські контори, в яких "заправляли" Пукшин, Богдан і Баулін виводили гроші не тільки через нафтовиків і залізничників. Так, через ТОВ "Юридичні радники" і ТОВ "Юридичні офіси" з комунальної власності Києва вивели будівлю Центру творчості дітей "Мрія". Згодом свою частку в цих юрконторах Баулін переоформив на партнера Андрія Богдана. Схему розслідувачі Наші гроші описали ще в 2015 році.

Переділ столичної власності не межа політичних амбіцій адвоката. Він балотувався до Верховної ради від НУНС і представляв у суді її лідера Віктора Ющенка. Починаючи з 2007-го, три роки працював заступником міністра юстиції в другому уряді Юлії Тимошенко. З 2010 до 2013 року працював в уряді Азарова — був заступником міністра Кабінету міністрів і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Фото: Андрій Богдан у Кабміні Азарова

По-справжньому відомим Андрій Богдан став у постмайданній Україні, насамперед, завдяки захисту Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського. Адвокат Богдан захищав дніпровську команду на парламентських виборах у сумно відомому 205 округу, де Корбан конкурував з представником БПП Сергієм Березенком.

Округ став місцем для чи не найбруднішої кампанії за всю історію України, в місто навіть ввели Нацгвардію. Крім того, Богдан представляв у судах офшори Корбана. Наприклад, компанію Vesdix Investments Limited, підозрювану у розкраданні коштів з банку "Надра". В часи губернаторства Ігоря Коломойського він працював його позаштатним радником.

Фото: на черговому засіданні судової по справі Корбана

Ще до початку гострого конфлікту Коломойського з Порошенком, Андрій Богдан потрапив у список БПП. Потрапив, як сам він стверджував, випадково. Тоді ЗМІ назвали його одним із найзаможніших кандидатів від президентського блоку.

Адвокат задекларував 2,7 млн грн, включаючи зарплату, дивіденди і прибуток від відчуження майна. На той момент в його власності було кілька земельних ділянок, будинок, дві квартири. Ще кілька ділянок і дві квартири оформлені на родичів. В автопарку два Mercedes-Benz, на банківському рахунку — 6 млн грн. Останні роки Андрій Богдан доходи не декларував, але, судячи з фотографій з його відпочинку, фінансовий стан адвоката не похитнувся.

Фото: Андрій Богдан на яхті у української компанії "барбі" Лілі Кіш

Андрій Богдан - представник старої генерації, з покровителями і завжди при справі. Він повинен був стати ідеологічним супротивником кандидата Зеленського, принаймні того Зеленського, образ якого посилено створюють протягом останніх місяців. Замість цього він керує штабом, тобто ні багато ні мало всією виборчою кампанією Слуги народу.

Говорити про компетентність тут не доводиться: у його біографії аналогічного досвіду просто немає. Якщо він приставлений "смотрящий" від Коломойського, то яким чином Зеленський збирається боротися з олігархами, як екранний Василь Голобородько і як довго йому вдасться підживлювати міф про нові обличчя? А це не просто передвиборча обіцянка, це єдина його перевага над конкурентами. З нинішніми кадрами смерть успішного передвиборного проекту може наступити також раптово, як і його поява.