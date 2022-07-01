"Слуга народу" стала членом ALDE. Як це наблизить Україну до членства в ЄС

Політична партія "Слуга народу" стала членом "Альянсу лібералів та демократів за Європу" (ALDE). Голова партії Олена Шуляк розповіла для РБК-Україна, як це наблизить Україну до членства в ЄС.

Україна вже давно стала частиною європейської політичної сім’ї. Але з приходом війни, яку розпочала росія проти України, ми вкотре зрозуміли, що своє місце в цій сім’ї треба й надалі виборювати. Поглиблювати та розширювати дипломатичні зв’язки, комунікацію з політиками різних рівнів, обмінюватись досвідом і напрацьовувати реформи, а також єднати Європу в боротьбі за спільні цінності. І ці процеси мають бути постійними.

Пам’ятаю, як наприкінці минулого року, під час XIII з’їзду партія "Слуги народу" вирішила готувати заявку, щоб приєднатися до європейського партійного альянсу - партії "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE). Це не лише дозволило б глибше інтегруватися до європейської політичної родини, але й збільшило б можливості для співпраці.

Адже ALDE є фактично конфедерацією політичних партій європейських країн. Вона входить до групи Renew Europe, яка зараз є третьою найбільшою групою і має 103 мандати у європарламенті. На національному рівні партії-члени ALDE беруть участь в урядах 12 з 27 країн ЄС.

Тоді, до війни, у нас з ALDE були спільні ключові цінності – демократія, верховенство права, права людини, справедливе та вільне суспільство, вільний ринок, розширення ЄС та процвітання Європи, сталий розвиток та мир. Але навіть коли мир в нашій країні порушився, решта принципів нікуди не ділися. Партія ALDE продовжувала відкрито підтримувати суверенітет та територіальну цілісність, як це було до війни.

Після початку агресії ALDE не лише не змінила своїх поглядів, але й посилила свою підтримку. Днями сталась без перебільшення значуща подія для української та європейської політики. Найчисленніша партія українського парламенту "Слуга народу" приєдналась до європейської партії ALDE.

Чому це важливо для нас і які переваги несе для країни, розкажу більш детально.

Підтримка на міжнародному рівні

Для початку нагадаю, що партійний альянс ALDE взагалі був заснований у 1993 році та налічує понад 70 партій-членів, а також більше тисячі окремих членів у країнах Європи.

Сама участь у такій потужній організації вже багато про що свідчить і відчиняє нам більше можливостей для рішучих дій на європейському політичному майданчику. Членство в ALDE без сумнівів пріоритет у нашій міжнародній політиці. Адже ми сповідуємо спільні цінності свободи та міцної демократії, принципи верховенства права та вільної економіки. Для нас партії, що входять до ALDE, є взірцями політичних сил, відданих спільним цінностям єдиної Європи. А в Україні сьогодні ведеться боротьба за цінності свободи і демократії, боротьба за Європу та її майбутнє.

Ми чітко розуміємо, що "Слуга народу" посилить ALDE так само як Україна посилить Євросоюз. Членство дозволить нам заручитися підтримкою європейських колег. Це особливо важливо в умовах, коли Україна захищає себе та всю Європу від російської навали.

Більше того, приєднання до найбільшої ліберальної політичної сім’ї Європи посилить позиції прибічників радикальних ліберальних реформ – як у "Слузі народу", так і в Україні в цілому.

Членство в ALDE – це також про активне просування інтересів України. Більше ухвалених резолюцій на користь нашої держави, більше корисних рішень, більше контактів і однодумців практично в кожній країні.

Окрім того, можна буде посилити роботу нашої партії в міжпарламентських делегаціях, претендувати на керівні посади в цих міжпарламентських організаціях тощо.

Простими словами, більше представництво – більше шансів на просування інтересів України і неможливість ухвалення важливих рішень без нас.

Вступ до ЄС

Багато відомих політиків входять до ALDE, серед них - президент Європейської ради Шарль Мішель. А саме від Європейської ради Україна очікує рішення щодо отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Але це одне питання, інше – з ALDE ми стали на крок ближче до важливого для нашої країни рішення.

Глибша інтеграція та співпраця з європейською політичною родиною дасть нам можливість просувати порядок денний в інтересах України.

Російське, а точніше агресорське лоббі нікуди не ділось і з ним треба боротись. Ніщо не зупинить наш європейський шлях, який розпочався ще у 2014 році. І сьогодні ми продовжуємо його виборювати і знаємо, що як ніхто заслужили на нього.

Важливо, що під час конгресу партії, який нещодавно проходив у Дубліні, Альянс ухвалив резолюцію із закликом до країн-членів ЄС підтримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України, а також Грузії та Молдови.

У документі наголошують на необхідності подальшої роботи у таких важливих сферах, як верховенство права, незалежна судова влада, свобода ЗМІ, розподіл влади та права людини. Більше того, резолюція передбачає, що надання статусу кандидата на вступ зміцнить демократію України та звільнить її від російських впливів.

"Ми всі розуміємо, що питання членства у Європейському Союзі вирішується не за один день і не за місяць. Зараз однією з таких мотивацій для наших людей є віра в те, що Європа справді вважає нас рівними, сильними, потужними. Такою мотивацією є кандидатство у члени Європейського Союзу", – заявив президент України Володимир Зеленський і додав, що єдність українського народу – це важлива зброя під час протистояння агресору.

Молодіжний рух

Завдяки вступу до ALDE молодіжне крило партії "Слуга народу" Зе!Молодіжка зможе швидше інтегруватися до європейського простору. А ще – приєднається до молодіжного крила європейської партії, яке, до речі, представлено в Європарламенті – European Liberal Youth (LYMEC). Вони активно просувають ліберальні цінності протягом останніх років. На порядку денному європейської молоді також зміни клімату, цифровізація, права людини та демократії.

Тут величезний плюс для нашої молоді в тому, що вони отримають відкриту та широку комунікацію для відстоювання прав України та української молоді. Тобто їхній молодий голос почують на європейському рівні.

Як відомо, "Зе!Молодіжка" на сьогодні налічує понад 5000 молодих лідерів, і діє як платформа можливостей для навчання, саморозвитку та реалізації молодіжних проектів. І членство в ALDE дасть їм ще більше простору для дій і реформ.

Це і нові програми підтримки та обміну досвідом, і в збільшення співпраці. По суті, це основа для подальшого виховання українських політиків міжнародного рівня і європейських цінностей.

Жіночий рух

Вже не перший рік "Слуга народу" активно реалізує політику гендерної рівності на національному та регіональному рівнях. Якщо парламент ухвалює низку законів, які посилюють політичну участь жінок і допомагають запобігти дискримінації та домашньому насильству, то на місцях всі ці цінності та жіноче лідерство втілюють представники руху "Зе!Жінки" по всій Україні. Створюючи партійні спільноти, освітні проекти, тренінги, ми підтримуємо політичне жіноче лідерство. І готові продовжити роботу на міжнародному рівні.

Усі ці цінності сповідує і політична "сім’я" ALDE. Ставши членом партії, ми зможемо поділитися нашим досвідом та покращити співпрацю з європейськими партіями, разом швидше та ефективніше розробляти та втілювати реформи. Досвід наших іноземних колег неабияк стане при нагоді.

Повна підтримка ЄС

Сьогодні як ніколи нам потрібна повноцінна підтримка ЄС. Потрібно ухвалювати необхідні рішення для дієвої протидії росії. Кожен українець, українська влада роблять все можливе, аби захистити не лише Україну, але й європейське майбутнє України. Проте перемогти ми можемо лише разом, допомагаючи та підтримуючи одне одного.

Разом ми зможемо зупинити диктатуру, яка хоче знищити демократію та свободу у центрі Європі. Діяти потрібно разом - поглиблювати та продовжувати санкційний тиск на росію. Тільки так ми зможемо пришвидшити встановлення миру, захистити наші спільні цінності.

І без війни Європа стояла перед зовнішніми та внутрішніми серйозними викликами. Сьогодні порядок денний кардинально змінився. Війна поставила перед нами нові завдання. І вони вимагають нового світового лідерства. Геополітична стабільність потребує єдності і єдиного розуміння проблеми та її вирішення. Всидіти на двох стільцях не вдасться. Нам потрібно бути в одній політичній родині.

Україні є що запропонувати ЄС - успішні реформи, протистояння безпековим загрозам. Тож ми прагнемо рівності та балансу інтересів та залученості. До того ж, Україна пройшла шлях динамічних трансформацій, що наблизили нас до європейських стандартів. Наша країна стала сильнішою, згуртованішою, стійкішою, конкурентнішою.

Наостанок згадуються слова покійного голови політичної партії "Альянс лібералів та демократів за Європу" (ALDE) Ханса ван Баалена, який закликав працювати разом – лібералів, демократів та всі партії, які підтримують їхні цінності. "Служимо нашим народам. Разом ми подолаємо все, в єдності наша сила", – казав він.