Серый кардинал Трампа. Куда заведут Илона Маска его нападки на Европу и Канаду

Приближенный к Дональду Трампу миллиардер Илон Маск развязал настоящую медийную войну против ряда мировых политиков. С чем связаны наглые действия Маска и какие последствия они будут иметь для него – читайте в колонке журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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Илон Маск давно привык эпатировать публику, начиная от появления в фильмах киновселенной Marvel рядом с "Железным человеком" Тони Старком до спасения в Таиланде детей, оказавшихся в ловушке из-за затопления. С победой Дональда Трампа на выборах в США Маск получил еще больше пространства для активности – уже в политике.

По свидетельству ряда американских медиа, миллиардер буквально не отходит от Трампа и даже поселился в его резиденции Мар-а-Лаго, причастен к ряду назначений и задействован в международных переговорах. В частности, Маск присутствовал во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с Трампом.

На пару с Вивеком Рамасвами, еще одним предпринимателем, Маск возглавит новосозданный Департамент эффективности правительства в администрации Трампа. Задача этого органа с одной стороны – усилить способность США как государства, а с другой – сломать американское "глубинное государство" с его механизмами сдерживания прихотей президента. Трамп еще во время своего первого срока столкнулся с ситуацией, когда многие его инициативы просто вязнут из-за бюрократии.

Но даже на этом фоне в течение последних недель активность Маска вышла на новый уровень.

Медийная война против лидеров Германии, Великобритании и Канады

28 декабря Илон Маск опубликовал гостевую статью в уважаемом немецком издании Welt am Sonntag, где прямо и открыто выступил в поддержку ультраправой, по многим оценкам, даже неонацистской партии "Альтернатива для Германии". В стране 23 февраля состоятся парламентские выборы, поэтому заявления Маска в немецком политикуме однозначно восприняли как вмешательство в демократический процесс.

Дальше – больше. Скандал развивается как снежный ком. Резкие заявления немецких и европейских политиков порождают еще более резкие заявления самого Маска в ответ. Он уже успел назвать президента Германии Штайнмайера "тираном", а канцлера Шольца – "некомпетентным дураком", который должен "уйти в отставку немедленно".

Слева направо: Илон Маск, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс (фото: Getty Images)

Параллельно Маск ведет наступление в Великобритании. Там его фавориты – популистская партия Reform UK ("Реформировать Объединенное королевство") во главе с Найджелом Фараджем. Хотя в Великобритании выборы состоялись только недавно, однако победители – партия лейбористов – уже столкнулись с катастрофическим обвалом рейтингов. В стране то и дело возникают кризисные ситуации, которые Маск жестко комментирует.

Но даже здесь миллиардер вышел на новый уровень, прямо атаковав премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Причина – давний скандал вокруг расследования деятельности эмигрантских банд, которые домогались детей в начале 2000-х. Дела рассматривались во времена, когда Стармер был генеральным прокурором. 1 января стало известно, что уже сейчас правительство отказалось от проведения национального расследования подобных случаев в городе Олдем, заявив, что местный совет должен сам принять это решение.

После этого Маска прорвало целым рядом твитов, в которых он назвал Стармера "соучастником изнасилования Британии". Когда же даже Фараджу показалось, что это слишком, Маск написал, что партии Reform UK нужен другой лидер.

Досталось от Маска не только европейским лидерам. Маск творчески развил троллинг Трампа относительно присоединения Канады к США. Премьер-министр страны Джастин Трюдо написал в Х, что нет никаких шансов на то, что Канада станет частью США. В ответ Маск назвал Трюдо "девочкой".

Остается открытым вопрос: до какой степени заявления Маска – его собственная инициатива, или они согласованы с Трампом. В конце концов, сам избранный президент США делает не менее резонансные заявления о планах приобрести Гренландию и присоединить Канаду. Однако, все это для Маска рано или поздно может сыграть в злую шутку.

Маск и окружение Трампа

В мировой истории есть достаточно примеров когда приближенные к первому лицу "придворные", считали, что поймали удачу за хвост. Во Франции во времена Людовика XIV это был суперинтендант финансов Николя Фуке. Впрочем, после момента славы он был заключен в тюрьму и стал одним из прообразов "Железной маски". В современной истории – президент Южной Кореи Пак Кын Хе и ее подруга Чхве Сун Соль. Обе осуждены за коррупцию в 2018 году.

Стоит вспомнить и украинскую политику (с некоторыми замечаниями, конечно) – Андрей Богдан и Игорь Коломойский во времена Зеленского или Дмитрий Табачник во времена Кучмы. Кто из них просто вылетел с орбиты, кто-то закончил довольно плохо.

В конце концов и у самого Трампа был опыт взаимодействия со Стивеном Бэнноном во время первого президентского срока. Будучи главой ультраправого издания Breitbart News, которое одним из немногих поддерживало Трампа, Бэннон быстро вошел в круг приближенных к президенту США. Так же как Маск, он пытался работать с европейскими популистами, но довольно быстро проиграл в кулуарной борьбе.

Решающими в падении всех этих деятелей были конфликты с другими группами в окружении главы государства и неучет особенностей психологии первого лица. Признаки того, что ситуация повторяется и с Маском, уже есть. Как отмечает NBC News, чрезмерная активность Маска начала утомлять старых соратников Трампа еще в ноябре.

Да и сам избранный президент США недоволен тем, что Маск постоянно находится рядом, сообщают источники издания The Daily Beast в окружении политика. Представители конкурирующих фракций, очевидно, чтобы сыграть на эмоциях Трампа, даже используют фразу "президент Маск". Даром, что миллиардер не имеет права на президентство. По закону, главой государства может стать только рожденный в США, тогда как Маск родом из Южной Африки.

Слева направо: Илон Маск, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Майк Джонсон, Роберт Кеннеди-младший на самолете Трампа (фото: Instagram, Donald Trump Jr.)

Но пока сильные стороны Маска делают его ценным для Трампа. С одной стороны, это хватка, подкрепленная психическим расстройством, синдромом Аспергера (по признанию самого Маска). Эта хватка добавляет Трампу уверенности, что Маск таки преодолеет "глубинное государство".

С другой стороны, как-никак, колоссальное медийное влияние – 211 миллионов подписчиков на персональном аккаунте в соцсети Х, большое количество сторонников по всему миру и вес самой "Х" как одной из крупнейших соцсетей мира не стоит недооценивать. Однако, это не означает, что другие не могут влиять на Маска.

Стеклянный дом, который построил Маск

"Тому, кто живет в стеклянном доме, не следует бросаться камнями". Эту поговорку Маск может не знать. Тем не менее, это незнание не освободит его от возможных последствий своих действий.

У Маска много уязвимых мест, на которые могут давить другие страны, если он продолжит вмешательство в их внутреннюю политику. Компании Маска – Tesla, Х, SpaceX или Starlink – не работают в вакууме. Так или иначе они взаимодействуют с государствами по всему миру, начиная от законодательного регулирования и заканчивая правительственными контрактами. И государства могут ответить Маску – усилением регулирования, санкциями, или еще более радикальными мерами.

Как частные компании все еще остаются уязвимыми по сравнению с государствами, показали времена коронавируса. Но, пожалуй, наиболее показательным в этом плане является пример главы Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара в Колумбии 90-х годов, хорошо показанный в популярном сериале "Нарко". Хотя между картелями и частными корпорациями существует неоспоримая разница, они имеют одну общую черту – альтернативность государству. Эскобар в свое время стал самым богатым человеком в стране, но когда решил пойти в публичную политику, государство развязало против него настоящую войну. И хоть с трудом, но все-таки победило.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уже призвал Еврокомиссию к жестким действиям против Илона Маска на фоне его заявлений. И это, вероятно, только начало.

Все это следует принимать во внимание и Украине, которая едва ли не первой столкнулась с выходками Маска, когда он сначала предоставил Старлинки для ВСУ, а затем начал их блокировать во время выполнения боевых задач. Но сейчас в мировой политике появился еще один персональный фактор, который только добавляет глобального хаоса.

При написании колонки использовались заявления Илона Маска, Джастина Трюдо, немецких политиков и информация информация информация изданий The Daily Beast, Welt am Sonntag.