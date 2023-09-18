Штрафы и суды. Что не так с эвакуаторами в Киеве и как решить проблему парковок

Проблема перенасыщения трафиком столицы – одна из наиболее обсуждаемых киевлянами тем. Количество автомобилей в городе постоянно растет, а парковочных мест больше не становится. Передвигаться по столице на собственном транспорте все сложнее.

В Киеве массово работают эвакуаторы, которые забирают на штрафплощадки автомобили. Но часто сами эвакуаторы нарушают правила дорожного движения и мешают другим.

В колонке для РБК-Украина адвокат Максим Боярчуков рассказывает, как действительно должны работать эвакуаторы по закону, что делать, когда авто уже забирают на штрафплощадку и как решить проблему с эвакуаторами в столице.

Как эвакуаторы сами нарушают правила парковки

Даже после того, как из-за полномасштабной войны многие люди вынужденно переехали из Киева в западные регионы и за пределы страны, проблемы транспорта и парковки столицы не решились. Водители и дальше вынуждены часто парковаться с нарушением ПДД, потому что обеспечить всех автомобилистов парковочными местами даже теоретически выглядит несбыточной мечтой.

Так сложилось, что реализацию вопроса эвакуации транспортных средств возложили на частные структуры. С ними Киевсовет заключил прямые договоры, а вопрос дальнейшего их перемещения на штрафплощадки – с частными компаниями. С ними органы Нацполиции заключили договоры о предоставлении услуг по хранению временно задержанных транспортных средств.

Остановлюсь на аспектах законности действий эвакуаторов во время фактической эвакуации автомобиля и до момента эвакуации.

Все участники дорожного движения обязаны знать и неукоснительно соблюдать правила. Но часто случается такая ситуация, при которой эвакуаторы, ожидая своих "клиентов", сами нарушают правила дорожного движения, останавливаясь на местах, отведенных только для движения маршрутных транспортных средств, или же на местах запрещенных для стоянки и остановки транспортных средств. Или паркуются на специально отведенных парковочных местах, не оплатив за пользование ими.

Фото: Вопросы эвакуации неправильно припаркованных авто в Киеве возложили на частные структуры (avtosos.kiev.ua)

Какой спецтранспорт могут отступать от правил на дорогах

Правилами предусмотрены случаи, при которых можно отступать от определенных пунктов Правил отдельными категориями транспортных средств и в указанных случаях.

К примеру, пункт 3.1. правил предусматривает, что водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложную служебную задачу, могут отступать от требований правил, в том числе и относительно остановки и стоянки в запрещенных для этого местах, при включении проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения.

По законам Украины, эвакуаторы не относятся к категории транспортных средств, которым разрешено отступать от правил, а сами они оснащены проблесковыми маячками оранжевого цвета. Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах не дает им преимущества в дорожном движении, а служит исключительно для привлечения других участников движения и предупреждения об опасности.

Отступать от определенных пунктов Правил и некоторых дорожных знаков разрешено исключительно водителям транспортных средств с оранжевыми проблесковыми маячками дорожно-эксплуатационной службы во время выполнения работы на дороге. Во всех остальных случаях транспортные средства с оранжевыми проблесковыми маячками обязаны соблюдать правила.

Выходит, что если экипаж полиции выявит нарушение правил эвакуатором, на водителя должны составить постановление о привлечении к административной ответственности независимо от того, эвакуирует ли он сейчас автомобиль, который припаркован с нарушением правил или выжидает будущего нарушителя. А это уже факт нарушения правил таким водителем.

Когда на самом деле нужно эвакуировать автомобиль: что говорят правила

Вернемся к процедуре и порядку эвакуации транспортных средств.

Вопрос эвакуации и последующее перемещение на специальную штрафплощадку регламентирован Порядком временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств и их хранения, утвержденных постановлением Кабмина от 14 ноября 2018 № 990.

Фото: Эвакуаторы часто сами нарушают правила и мешают движению автомобилей (Виталий Носач/РБК-Украина)

Лицами, которые наделены полномочиями на задержание транспортного средства с последующим доставкой на штрафплощадку, являются инспекторы по парковке, которые входят в Управление (Инспекции) по парковке Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), то есть должностными лицами КГГА.

Согласно пункту 2 порядка основаниями для эвакуации транспортного средства инспектором по парковке является размещение транспортного средства, которое существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

Считается, что транспортное средство существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, если:

автомобиль поставили на проезжей части в два и более ряда; расположили автомобиль в запрещенных Правилами местах остановки или стоянки с перечнем, указанным в пункте 2; своим расположением транспортное средство делает невозможным движение других транспортных средств или препятствует движению пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками; авто поставили на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта; припарковали на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке; если автомобиль препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации; нарушает схему парковки транспортных средств, блокируя проезд по двум или более полосам движения.

Если размещение задержанного транспортного средства существенно не препятствует дорожному движению или не создает угрозу безопасности движения, кроме размещения транспортного средства на местах, предназначенных для остановки, стоянки, парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, то такой автомобиль не может быть доставлен на специальную площадку.

Обратите внимание. Эвакуация происходит исключительно в случае отсутствия водителя у транспортного средства. В противном случае инспектор по парковке может выписать штраф или вообще попросить устранить нарушения без наложения какой-либо санкции на водителя неправильно припаркованного транспортного средства.

Перед началом эвакуации должен составить акт осмотра и временного задержания транспортного средства по форме, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

Фото: Если водителя нет ни на месте, вместо эвакуации ему могут выписать штраф (kyivcity.gov.ua)

Действия эвакуаторов можно обжаловать в суде и получить компенсацию

Если автомобиль уже эвакуируют, а на практике это происходит при любом нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства, независимо от того, существенно ли препятствует дорожному движению неправильно припаркованный автомобиль или нет, то в момент выполнения своих прямых функций водитель эвакуатора сам нарушает правила.

В большинстве случаев водитель эвакуатора в момент эвакуации автомобиля стоит вторым рядом и существенно усложняет движение других транспортных средств, а иногда полностью перекрывает движение при загрузке автомобиля-нарушителя.

Согласно КУоАП, такие действия следует квалифицировать как нарушение Правил с соответствующим привлечением к административной ответственности водителей эвакуаторов. И свою очередь, тот самый инспектор по парковке, который и вызвал эвакуатор для эвакуации автомобиля нарушителя, обязан привлечь к административной ответственности водителя эвакуатора, поскольку последний нарушает правила в момент загрузки автомобиля.

Но на практике такие случаи никогда не происходят. А это вызывает сомнения в беспристрастности инспектора.

Оформляя административное правонарушение, инспекторы по парковке часто допускают ошибки. Это может стать основанием для того, что такое постановление будет отменено в суде – с компенсацией материального ущерба за оплату услуг по эвакуации и за хранение автомобиля на штрафплощадке. Важно правильно указать исковое требование о возмещении ущерба за счет бюджетных ассигнований Департамента транспортной инфраструктуры.

К таким ошибкам относятся:

неуказание или указание неверного пункта Правил, который нарушен; неуказание или указание неверной статьи КУоАП;

отсутствует фотофиксация автомобиля, нарушающего Правила с подтверждением того, что автомобиль стоит в запрещенном месте, или отсутствует фотофиксация правонарушения с измерительным устройством в подтверждение несоблюдения установленной дистанции до перекрестка, остановки общественного транспорта или выезда с прилегающей территории;

эвакуация транспортного средства без привлечения виновного к административной ответственности.

Судебная практика по отмене постановлений о привлечении к административной ответственности приведена по ссылкам:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/95578731

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102065586

https://reyestr.court.gov.ua/Review/103072282

В целом считаю, что эвакуация автомобилей, которые мешают дорожному движению и существенно его усложняют – это положительный момент. Так уже давно действуют в европейских городах. Но то, как это реализуют у нас на практике, вызывает множество вопросов. Например, может ли человек, который в момент нарушения сам нарушает закон? Вопрос риторический, но все же ждем, что это наконец-то урегулируют в правовом поле.

Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры"