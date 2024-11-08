Шольц против всех. Почему в Германии пройдут досрочные выборы и чего ждать Украине

Кризис в правительстве Германии достиг своего пика. Канцлер Олаф Шольц объявил о распаде "светофорной коалиции" и страна оказалась на пороге досрочных выборов в Бундестаг. Подробнее об этом, о роли Украины в этом кризисе и том, чего ждать от политических раскладов в Германии, – в материале РБК-Украина.

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Распад коалиции и новые выборы: что происходит в Германии

Всего через несколько часов после победы Дональда Трампа на выборах в США в политическую нестабильность погрузилась Германия. Результат ошеломил немецких политиков, которые опасаются, что его тарифные меры ударят по первой экономике Европы. Многие надеялись, что такая перспектива сплотит "светофорную коалицию", но вышло иначе.

Свое название она получила из-за цветов трех партий – "красных" социал-демократов (СДП), "желтых" свободных демократов (СвДП) и "зеленых" (Союз 90/Зеленые). В течение трех лет у них было 412 из 736 мест в Бундестаге, причем у СвДП – всего 92 мандата.

В среду партийные боссы встречались в попытке разрешить многомесячный спор. Триггером для острого конфликта послужили бюджет на 2025 год и меры по улучшению экономики. Лидер свободных демократов и министр финансов Кристиан Линднер призывал к сокращению расходов, снижению налогов и замедлению "зеленого перехода". И даже был готов поддержать бюджет в обмен на досрочные выборы, но канцлер решил его уволить. Последней каплей стал отказ министра поддержать план Шольца.

"Нам нужно правительство, способное действовать... Слишком часто Линднер блокировал законы, слишком часто занимался мелочной партийно-политической тактикой и подрывал мое доверие... Министр финансов не желает реализовать это предложение во благо страны. А я больше не хочу подвергать нашу страну рискам", – заявил канцлер.

Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, а Свободная демократическая партия вышла из коалиции (фото Getty Images)

С открытием парламентской сессии в новом году он попросит Бундестаг подтвердить вотум доверия. Планируется, что на голосование его вынесут 15 января и, если он не наберет достаточно голосов, что крайне маловероятно, выборы пройдут не позднее марта.

Сейчас Шольц пытается договориться с лидером оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем, чтобы провести через Бундестаг важные законы. Тот готов сотрудничать, но просит вынести вотум на голосование на следующей неделе. Накануне они пытались согласовать окончательную дату, но в итоге не договорились.

С выходом СвДП "светофорная коалиция" распалась. Вслед за Линднером правительство покинули еще два министра. Один представитель свободных демократов – Фолькер Виссинг – оставил партию и сохранил должность министра транспорта. Министром финансов станет госсекретарь офиса канцлера Йорг Кукез (СДП).

При этом в распаде коалиции Линднер обвиняет именно Шольца. Поскольку тот пытался заставить его нарушить конституционно закрепленный лимит бюджетных расходов, известный как "долговой тормоз".

"Олаф Шольц отказывается признавать, что нашей стране нужна новая экономическая модель. Олаф Шольц показал, что у него нет сил дать своей стране новый импульс", – сказал он.

Таким образом, Германия оказалась на пороге досрочных выборов. Как заявил сопредседатель "зеленых", вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, уже весной предстоит принять решение по поводу следующей коалиции. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер говорит о готовности распустить Бундестаг.

Почему распалась коалиция и при чем здесь Украина

Упомянутый канцлером план состоит из нескольких пунктов. Он включает меры по стабилизации пенсий путем их фиксации на уровне 48% от среднего заработка. Это должно стать гарантией для будущих пенсионеров, но обойдется дороже молодым вкладчикам. По оценкам, расходы до 2045 года могут составить 500 млрд евро.

Шольц также предлагает налоговые льготы. Базовые ставки должны быть скорректированы с учетом инфляции, чтобы "у всех было больше чистой прибыли" (сейчас рост заработных плат съедает инфляция). Еще один пункт включает заморозку тарифов в сфере энергетики за счет субсидий на 1,3 млрд евро и 400-миллионный пакет для автопрома.

Четвертый пункт непосредственно касается Украины. Как заявил канцлер, реальность такова, что агрессивная война России в течение следующих лет будет иметь глубокое влияние на Германию.

"Поддержка Украины остается важной. Понятно, что я не готов финансировать нашу поддержку и инвестиции в оборону за счет пенсий или здравоохранения. Поэтому я не ставлю наших граждан перед выбором – инвестировать в нашу безопасность или в рабочие места и современную экономику. Это противоречие опасно", – заявил канцлер.

На эти цели федеральное правительство заложило 12,5 млрд евро на 2025 год. Но Шольц предлагает выделить дополнительные миллиарды. Для этого нужно превысить долговой лимит, что можно сделать лишь в исключительной ситуации. По его мнению, срочная необходимость поддержать Украину является подходящим поводом.

Источники Reuters говорят, что Шольц хотел увеличить пакет поддержки на 3 млрд евро и профинансировать его за счет приостановки "долгового тормоза". Линднер на это не согласился. Вчера он заявил, что его партия не колебалась в вопросах поддержки Украины. И якобы даже предлагал передать дальнобойные ракеты Taurus. Но канцлер категорически отверг эту возможность и указал министру на дверь.

Лидер СвДП Кристиан Линднер отверг бюджетный план Шольца и пакет мер, в том числе с дополнительными миллиардами для Украины (фото Getty Images)

Разумеется, не тема Украины привела к распаду коалиции. Она лишь стала следствием того, что и так было легко предсказуемым, а именно политизации вопроса помощи.

"Сама по себе Украина не виновата. Но оборона и военная помощь стоят денег. Хотя в немецком обществе довольно высокий уровень поддержки, но все же какого-то дальновидного консенсуса нет. Соответственно, нужно доказывать, зачем поддерживать Украину", – объясняет политолог, старший аналитик Западного Института Зигмунта Войцеховского в Познани (Польша) Виктор Савинок.

Долгое время Шольц этого не делал, а в последние месяцы, похоже, вообще занимался обратным, заявляя, что хочет стать "канцлером мира".

"Теперь он вытащил украинскую карту и начал говорить, что необходимо снять "долговой тормоз" в связи с войной. С одной стороны, то, что делает Россия, ее гибридные действия и дезинформация в Германии, – попадает под угрозу нацбезопасности. С другой, судя по логике канцлера, – он решил разыграть украинскую карту против свободных демократов и ХДС. От последних ему нужно согласие на повышение расходов и выборы в марте", – объяснил он РБК-Украина.

Рейтинги партий и какой будет коалиция после выборов

Правительственный кризис наступил в критический момент. Экономика Германии стагнирует, инфраструктура стареет, а уровень подготовки и оснащенности армии вызывает вопросы.

Все это может спровоцировать и без того растущее разочарование в основных партиях в пользу популистских движений. Например, ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) имеет 78 мест в Бундестаге, но на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии показала исторические результаты. Общенациональный рейтинг оценивается в 17%, прямо сейчас это вторая по популярности партия, которая среди прочего планировала выставить своего кандидата на пост федерального канцлера.

Ее идеология направлена против евроинтеграции и мигрантов, часто ее называют неофашистской. "Альтернатива" почти открыто финансируется Кремлем и пользуется сомнительной репутацией "марионетки Москвы". Берлинский депутат Гуннар Линдман поддерживает российскую агрессию и распространяет фейки о войне в Украине. А лидер Тино Хрупалла выступает за восстановление "Северных потоков".

Несмотря на довольно высокий рейтинг, шансов войти в следующее правительство у этой партии нет. Потому что основные политические силы не хотят с ней работать ни на федеральном, ни на земельном уровне.

"Поэтому до этого (до коалиции с участием АдГ, - ред.), не дойдет. Да и идея Шольца провести досрочные выборы в марте может быть связана с тем, чтобы попытаться по крайней мере немного "откусить" электорат и вывести СДП на второе место", – считает Савинок.

За минувшие три года все три партии "светофора" сильно просели. Согласно опросам, СДП откатилась с 26% на 16%, "зеленые" с 23% до 10%, а СвДП с текущими 4% вовсе рискует не преодолеть пятипроцентный барьер.

На следующих выборах победит ХДС Фридриха Мерца и он будет главным претендентом на канцлерскую должность (фото wikimedia.org)

Первое место с уверенным отрывом занимает правоцентристский ХДС. Опросы дают христианским демократам 32%, поэтому с большой вероятностью именно им предстоит формировать новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем. Что касается Украины, он критикует нерешительность Шольца и говорит о готовности передать Taurus, если Россия не перестанет бить по гражданским объектам.

Спрогнозировать, какой будет следующая коалиция, сложно. Но наиболее вероятны два варианта, уверен Савинок.

"Это может быть коалиция ХДС с очень сильно "похудевшей" СДП. Но даже при таком раскладе может не хватить голосов и нужно будет привлечь третью сторону. В данном случае правдоподобным сценарием выглядит привлечение "зеленых", - отметил собеседник.

Второй вариант – коалиция ХДС и "зеленых". Но тогда христианским демократам нужно прекратить агрессивную риторику против "зеленых", иначе те могут не набрать достаточно голосов, чтобы снова войти в правительство.

Свободные демократы наверняка не претендуют на статус более или менее значимой силы. Они уже год балансируют на грани проходного барьера. Вполне вероятно, что демарш Кристиана Линднера направлен на то, что за 60 дней после того, как Бундестаг провалит голосование о вотуме доверия, как-то заработать 1-1,5% и пройти в парламент следующего созыва.

И в любом случае, при всех раскладах, антиукраинские праворадикалы из "Альтернатива для Германии" и леворадикальные популисты из "Союза Сары Вагенкнехт", также проходящего в парламент, останутся в оппозиции.

Сократит ли Германия помощь и чего ждать Украине

Немецкое правительство регулярно поставляет Украине новые пакеты помощи. Нынешний кризис, а также период до и после выборов вызывает опасение насчет ее ритмичности.

Но пока есть долгосрочные контракты и договоренности, заключенные на основе финансирования, доступного в этом году, поставки продолжатся в 2025-м, подчеркивает Виктор Савинок.

"Проблема в том, что правительству будет сложно реагировать на срочные меры. Мы уже видели, как в сентябре со скрипом прошло увеличение помощи на 400 евро на дополнительные системы ПВО. Коалиция согласилась после того, как это дело в конце концов попало в прессу. И сейчас просто будет труднее реагировать на срочные запросы", – говорит политолог.

Как пишет Reuters, даже если бюджет на 2025 год не будет принят вовремя из-за распада коалиционного правительства, Германия сможет предоставить большую часть из обещанных 4 млрд евро.

Однозначно сказать, будет ли следующая коалиция решительнее помогать Украине, например, в части передачи качественно новых видов вооружений, тоже сложно. Германия входит в период неопределенности и на самом деле никто не знает, какими будут результаты выборов.

Не исключено, что социология не до конца отражает ситуацию, так как немецкое общество в целом недовольно текущей политикой. Если судить о доверии к "светофорной коалиции", то впору скорее говорить об антирейтинге - лишь 15% одобряют работу СДП, СвДП и "зеленых". Для сравнения, последнему правительству ХДС и социал-демократов доверяло примерно 30%.

"Недовольство очень высоко, возможно, это скажется на низкой явке. Поэтому есть вероятность, что коалиционные переговоры после выборов в марте затянутся. Как показывает опыт того же последнего правительства Ангелы Меркель, затянуться могут даже на полгода", – добавил Савинок.

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Несмотря на то, что Украина остается в приоритетах Берлина, новость о кризисе в стане второго по величине донора не может не тревожить. Впрочем, серьезных оснований для беспокойства нет, хотя это не значит, что они не появятся позже. Что точно понятно – градус неопределенности для Украины резко возрос. И настораживает то, насколько быстро это произошло вслед за выборами в США, которые приведут к радикальной смене курса страны.

При подготовке текста использовались: заявления канцлера Германии Олафа Шольца, бывшего министра финансов Кристиана Линднера, публикации Reuters, Politico, DW, FAZ и tagesschau.de, а также комментарий старшего аналитика Западного Института Зигмунта Войцеховского в Познани Виктора Савинка.