"Схема" на млн 100 в Укргазбанку: як підозрюваний банкір опинився на волі

Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

У лютому 2019 року суд заарештував екс-заступника голови правління "Укргазбанку" та екс-члена спостережної ради, а також призначив домашній арешт керівнику підприємства.

Як писали профільні ЗМІ, один із заарештованих - Олексій Омельяненко, який був одним із головних бенефіціарів банку до його націоналізації під час кризи 2008-2009 років. В різні часи він працював у банку на різних посадах, у тому числі заступника глави правління та члена спостережної ради.

Печерський райсуд Києва 6 квітня в рамках кримінального провадження щодо виведення 39 млн грн з "Укргазбанку" виніс ухвалу в справі №757/17942/19, якою продовжив термін тримання під вартою Омельяненка на 60 діб, водночас кардинально (в 30 разів) зменшив розмір застави - з 90 млн грн до 3 млн грн.

Тепер, за даними "Обозревателя", Омельяненко, якого звинуватили у розкраданні 100 млн грн, вийшов на волю. Видання повідомляє, що йому змінили запобіжний захід і банкір вийшов під особисте зобов'язання. Зазначається, що таке рішення ухвалив скандальний Печерський суд.

Що відомо про скандальну справу

Колишньому члену спостережної ради АБ "Укргазбанк", екс-заступнику голови правління банку та керівникові підприємства 11 лютого було повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В подальшому екс-заступникові голови правління банку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави – 960 500 гривень, а керівникові комерційної структури – домашній арешт.

19 лютого суд обрав запобіжний захід і колишньому члену спостережної ради АБ "Укргазбанк". Згідно з ухвалою суду, останнього взято під варту у залі суду. Крім того, суд визначив підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави – 90 мільйонів гривень.

Згідно з даними поліції, шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, та проведення у них ремонту на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було перераховано 39 мільйонів гривень.

За даними ЗМІ, банкіру довгий час не висували звинувачення, він займався політикою, витрачав гроші на релігію. При цьому лише у 2019 році його взяли під варту за розкрадання 2010-го.

Як пише "Обозреватель", за кілька днів після того, як запобіжний захід продовжили, інша суддя Печерського суду Світлана Смик випустила Омельяненка "під чесне слово", не вилучивши його закордонний паспорт.

Правила найпростішого "заробітку" на держбанку

За даними Генеральної прокуратури України, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2008-2010 років колишній заступник голови правління АБ "Укргазбанк" за попередньою змовою з діючим на той час керівником однієї з дирекцій АБ "Укргазбанк" організував схему щодо виведення державних коштів на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту па суму 100 млн грн та з метою подальшого заволодіння вказаними коштами.

Омельяненко давав собі ж самому кредити, отримані гроші відразу ж виводив, а борг, виходить, не повертав. В результаті державний банк, а разом з ним і його вкладники, втратили десятки мільйонів гривень.

Наприклад, фірма, яка за версією слідства належала Омельяненку, "Укрконцепт" заборгувала "Укргазбанку" 127,5 млн грн, але на цьому працівники держустанови не зупинилися.

Крім того, банкір, як повідомляють у Нацполіції, за рахунок банку оплачував оренду приміщень, якими фінансова установа не користувалася, і платив фіктивним фірмам за ремонт у них.

Омельяненко довгий час користувався авторитетом і в політичних, і в релігійних колах. Він був членом на той час правлячої "Партії регіонів", організував громадську організацію "День Хрещення Русі", жертвував великі суми православній церкви на той час Московського патріархату. На сайті патріархату розміщували хвалебні матеріали на адресу Омельяненка, але після скандалу з розкраданням коштів всі згадки видалили.

За даними ЗМІ, священнослужителі РПЦ в Україні навіть після арешту Омельяненка продовжили молитися за його звільнення. І недарма. Печерський районний суд, який і до цього вирізнявся скандальними рішеннями, 3 червня змінив запобіжний захід. Якщо раніше банкір мав виплатити заставу у розмірі понад 90 млн грн (сума дорівнює масштабам розкрадань), то зараз його відпустили просто "під чесне слово".

Омельяненко у свою чергу пообіцяв попереджати, якщо змінюватиме місце проживання або роботи, і не спілкуватися зі свідками у своїй же справі. За даними "Обозревателя", таке рішення ухвалила суддя Світлана Смик. Що цікаво, ще 30 травня її колега заставу продовжила, проте Смик ухвалила інше рішення.

Надія на правосуддя

Печерський суд не просто відпустив банкіра, але навіть не зобов'язав його не залишати країну, не вилучив на зберігання його паспорти, не видав електронний браслет. Тобто Олексій Омельяненко, маючи фінансову можливість, може будь-якої миті просто виїхати з країни.

Суддя, згідно з закону, взагалі не мала розглядати зміну запобіжного заходу. Так, кілька днів тому інша суддя ухвалила рішення продовжити запобіжний захід у вигляді застави. Нові обставини з того часу не з'явилися (в будь-якому разі адвокат Омельяненка їх не надав), тому суддя, відповідно до закону, мала залишити питання без розгляду.

Як відомо, Смик відома завдяки цілій низці резонансних справ. Вона ухвалювала рішення щодо "газової справи" нардепа-втікача Олександра Онищенка (Спеціалізована антикорупційна прокуратура зажадала її відводу), вона ж ухвалила рішення заарештувати нафтопродукти іншого олігарха, що втік і переховувався, вже після їхньої реалізації.

Виходить, що з необмеженими матеріальними ресурсами Омельяненко тепер має всі можливості не лише виїхати з країни і уникнути правосуддя, але і вплинути на хід справи. І поки судова реформа не доведена до кінця, а судді продовжують ухвалювати рішення на користь конкретних сторін, а не керуючись законом, питання про те, наскільки об'єктивно судитимуть екс-керівника держбанку, залишається відкритим.