Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света

Почему Украина не спешит импортировать электроэнергию из стран ЕС, какая ситуация на энергорынке и стоит ли ждать быстрого решения проблемы с подачей света в дома украинцев – ниже в материале РБК-Украина.

Последняя массированная атака со стороны России 14 января имела "деструктивные последствия" для энергетики, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Из-за обстрелов поврежден один блок тепловой электростанции в восточной части страны и восемь блоков в западной. Кроме того, повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия.

"Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что заставило ежедневно, начиная с 15 января, применять аварийные отключения", – сказал премьер.

Ситуация усложнилась в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской и Черкасской областях. Из-за уменьшения общего объема генерации дефицит электроэнергии составил почти четверть от необходимого. "Укрэнерго" пришлось сократить лимиты потребления. К примеру, 25 января на Киев выделено лишь 65% от необходимой электроэнергии. 26 января столица будет обеспечена электроэнергией на 61%.

С 10 октября украинская энергосистема подверглась 12 ракетным атакам и 14 ударам беспилотников. Восстановительные работы проводятся, но после каждой новой атаки делать это становится все сложнее и дольше, отмечают в "Укрэнерго".

Более 10 ГВт основных установленных мощностей остаются недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Речь о Запорожской АЭС и ТЭС, Луганской и Углегорской ТЭС, Каховской ГЭС.

К тому же на временно оккупированных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. 22 января в "Укрэнерго" сообщили, что в прифронтовых районах Донбасса из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.

Нехватка генерации увеличилась

Если раньше основной проблемой было распределение электроэнергии и доставка ее потребителям, то сейчас, после обстрелов 14 января, ощущается и серьезная нехватка генерации. Производство электроэнергии немного увеличивается, однако дефицит остается достаточно большим, отмечают в "Укрэнерго". И пока покрывать его за счет импорта из стран Европы не получается.

Попытка стимулировать бизнес закупать электроэнергию в ЕС, предпринятая в начале года, существенных результатов, похоже, пока не принесла. 3 января правительство приняло постановление, по которому к предприятиям, импортирующим электроэнергию, не будут применяться плановые отключения в пределах приобретенной энергии. Такой бонус должен стимулировать бизнес к импорту.

Официально РБК-Украина не удалось получить информацию о том, насколько активно предприятия начали пользоваться предложенным механизмом. “Детальная информация о мощностях, получаемых бизнесом от поставщиков импортируемой электроэнергии, является коммерческой тайной и не разглашается”, - сообщили в “Укрэнерго”.

Но, по информации источников, знакомых с ситуацией, некоторые компании действительно начали импортировать электроэнергию в небольшом объеме, но механизм администрирования процесса сложный и требует доработки.

По данным на сайте "Укрэнерго", пока импорт идет лишь из Словакии, но он часто меньше пропускной способности в 300-350 МВт/час.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ряд предприятий воспользовались предложенным механизмом. "В некоторых случаях импорт электрической энергии из Словакии достигал уже 300 МВт. Здесь коммерческая стратегия заключается в том, что импортом выгодно заниматься в отдельные часы, когда разница между ценой импорта и внутреннего рынка сокращается до минимума", – отметил он.

Украина на сегодняшний день потенциально имеет возможность импортировать электроэнергию из Словакии, Румынии и Польши общей мощностью 600 МВт/ч днем и 700 МВт/ч ночью. Но реальная возможность поставок есть пока лишь из Словакии. Импорт ограничен не только мощностями, которые к тому же распределены не по всей западной границе. Сетей не хватает, поскольку раньше торговать с Европой Украина могла лишь через воздушные линии от Бурштынского энергоострова. Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает еще три проблемы для импорта.

"Вопрос ограничения по максимальным объемам – это первая проблема. Вторая – цена. В Европе электроэнергия существенно дороже. И третья – расстояние от межгосударственных перетоков (точек входа э/э - ред.) до предприятий, которые будут импортировать электроэнергию", – отметил эксперт.

Что касается цены, то она в Европе несколько снизилась из-за теплой погоды. Если раньше она была дороже чем в Украина в 2-3 раза, то сейчас приблизительно в полтора раза. А вот с транспортировкой электроэнергии вглубь страны действительно есть сложности. Распределительные сети повреждены, в каждой области в разной степени. Импортная э/э попадает в общую систему и ее невозможно направить определенному потребителю, минуя "общий котел". А потому пока есть возможность направлять небольшие объемы импорта лишь предприятиям, расположенным в западной части Украины, отметил Рябцев.

Импорт электроэнергии не спасет ситуацию

Государство самостоятельно не может импортировать электроэнергию. Ее поставки из Европы может проводить "Укрэнерго" в рамках аварийной помощи (это не является импортом - ред.) и частные трейдеры в рамках коммерческих контрактов.

Если говорить о возможных объемах коммерческого импорта, то с 16 января "Укрэнерго" увеличило выставляемую на аукционы доступную мощность по направлению Словакия-Украина до 300-350 МВт в разные часы (ночью - 300, днем - 350). При этом возможности импорта из Румынии сейчас нет.

Единственный вариант, который выглядит реальным на сегодняшний день – организация обычного импорта электроэнергии коммерческими предприятиями при поддержке государства. Фактически, закупаемая электроэнергия будет заходить в энергосистему, сокращая таким образом общий дефицит. Это позволит немного сократить ограничения по отключениям.

Но полностью компенсировать нехватку не получится из-за малой пропускной способности. Расширить мощности для импорта можно будет со временем. "Сейчас, когда Украина не использует имеющийся минимум, говорить о расширении мощностей никто из партнеров не станет. Для начала надо использовать то, что есть, а потом уже работать над расширением", – отметил информированный собеседник издания.

Рябцев тоже считает, что стоит использовать стандартный механизм импорта, компенсируя предприятиям разницу цены. "Наши компании могут заключать контракты на покупку, резервировать мощности и получать электроэнергию. В этой схеме может быть и посредник. Но им надо будет как-то компенсировать увеличение расходов", – отметил эксперт.

По мнению Омельченко, есть две проблемы для расширения импорта – это ограничение физического межгосударственного сечения и несоответствие цен свободного рынка в Европе и Украине. Сейчас государство должно начать системную работу над расширением импортных мощностей, прежде всего с Румынией и Венгрией, считает он.

Пропускная способность межгосударственных линий электропередач позволяет импортировать ежемесячно от 300 до 500 млн. кВтч электроэнергии, а потенциально эту мощность можно повысить до 1 млрд. кВтч в месяц. Но пока импорт сдерживается несоответствием цен.

"В результате искусственного ограничения цен прайс-кепами на рынке Украины разница между ценами на спотовых рынках соседних европейских стран и украинским рынком значительна, и это делает экономически нецелесообразным импорт, если он не критически важен для экономики, как сейчас", – считает Омельченко.

Но импорт, во всяком случае до конца отопительного сезона, существенно не улучшит ситуацию – его потенциальный объем не покрывает в полной мере уже существующий дефицит, которые может увеличится из-за новых атак россиян. Восстановительные работы на энергообъектах по разным оценкам могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Так что даже если серьезных разрушений не будет, то отключения все равно продолжатся. Омельченко считает, что они могут сохраниться и после завершения отопительного сезона.

Премьер-министр Шмыгаль заверяет, что для завершения отопительного сезона в нормальном режиме ресурсов достаточно, но говорит, что расслабляться рано – впереди много работы по восстановлению разрушенных объектов и закупке газа. Так что в Украине еще придется соблюдать лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям.

Параллельно планируется продолжить ремонт и замену трансформаторов и закупку модульных генераторов, которые обеспечат в регионах тепло- и водоснабжение. Их использование позволит снизить нагрузку на энергосистему и смягчить последствия возможных новых атак на инфраструктуру.