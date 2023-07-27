Что такое tax free на границе и как вернуть часть денег за покупки в ЕС

При покупке товаров в Европе украинцы имеют право на приятный бонус – возможность вернуть до 25% потраченных средств. Для этого нужно уделить определенное время и выполнить несколько требований, и тогда товар вам обойдется дешевле, чем сумма, за которую вы его покупали.

Кто имеет право на компенсацию НДС, на какие товары можно компенсировать налог и как на практике вернуть эти деньги – в колонке для РБК-Украина рассказала юрист юридической компании GLS Алина Горяева.

Возврат до трети от суммы. Кто имеет право на компенсацию НДС

Tax free – это система возврата налога на добавленную стоимость (НДС, VAT) товаров в странах Европейского союза иностранным гражданам. По сути, совершая покупки в Европе, украинцы могут рассчитывать на приятный бонус – возврат до 25% от израсходованных средств.

Причина существования такой опции возврата лежит в европейском налоговом законодательстве. Оно устанавливает, что НДС начисляется внутри страны, а при реализации товара за пределы страны (экспорт) применяется цена без НДС.

Именно поэтому ключевым условием получения компенсации является пересечение купленным товаром границы Европейского союза в течение определенного времени после покупки (срок в разных странах отличается). Помните, что возврат НДС – это не случайная скидка, а ваше законное право, поэтому не откладывайте и возвращайте свои законные деньги.

Кто имеет право на компенсацию НДС? Покупатели, постоянно проживающие за пределами стран Европейского союза, не имеют вида на постоянное проживание и не трудоустроены в Европейском союзе.

На какие товары компенсируется НДС? На любые товары, кроме топлива. Как правило, это товары для личного потребления, а не для дальнейших продаж, которые должны помещаться в личный багаж. Чрезмерное количество приобретенных товаров может стать причиной отказа в оформлении документа tax free. Лимиты устанавливаются непосредственно в магазине.

Фото: Компенсация НДС – это не случайная скидка, а ваше законное право (Getty Images)

Есть ли минимальная сумма покупки для оформления документа tax free ? Для оформления документа tax free покупка должна быть произведена на определенную минимальную сумму – от 25 евро в Германии до 175 евро в Словакии. Это может быть несколько товаров по меньшей цене, но общий чек должен достигать минимального порога. На 1 чек оформляется 1 документ tax free.

Следует иметь в виду, что документ tax free оформляется на одно конкретное лицо. Поэтому, если вы хотите объединить с кем-нибудь покупки в один чек для получения права на компенсацию, предусмотрите также возможность разделения возвращенных в будущем средств.

Сколько денег можно вернуть? От 4% до 25% – это зависит от страны и вида товара. Ставка НДС будет указана в товарном чеке.

На что обратить внимание при совершении покупки: советы

Tax free оформляется в магазинах с соответствующей отметкой. Если такой отметки нет, то спросите у продавца, доступна ли данная возможность и уточните минимальную сумму в чеке.

Перед покупкой и осуществлением оплаты сообщите продавцу о желании оформить документ tax free.

Предоставьте продавцу загранпаспорт для оформления документа tax free. Проверьте, правильно ли заполнены в форме информация о товаре, ваше имя, фамилия, паспортные данные, контактные данные, адрес регистрации – в случае несовпадения данных, вам может быть отказано в возврате средств.

Выберите и укажите удобный для вас способ возврата средств – наличными или на карту. При выборе безналичного способа укажите номер карты или банковского счета.

Оплатите покупку удобным для вас способом и обязательно сохраните чек. Чек вместе с заполненной формой tax free является основанием для обработки документа на таможне. В некоторых странах система tax free работает дистанционно и документ автоматически посылается на таможню. Но в большинстве случаев в магазине вы получите бумажный документ tax free. Документ должен быть оформлен именно в день покупки товара, не позже.

Фото: Можно вернуть от 4 до 25% за покупки – это зависит от страны и вида товара. Ставка НДС будет указана в товарном чеке (Getty Images)

Важно. До вывоза товара за пределы Европейского союза товар нельзя открывать, снимать бирки, использовать. На таможне вас могут попросить предъявить товар, но он должен выглядеть как не распакованный и не бывший в употреблении.

За нарушение этого правила вам могут отказать в возврате средств и даже наложить штраф в сумме полной стоимости распакованного товара или товара, которого нет в наличии. Если какого-либо товара из перечня в документе tax free у вас нет, желательно заранее сообщить об этом работнику таможни.

Что нужно сделать при пересечении границы

Для возврата налога нужно поставить печать на границе, как правило, со стороны страны Европейского союза. Ищите окошечко с надписью tax free в аэропорту или на автомобильном/пешеходном пункте пересечения границы.

После проверки данных и внесения их в компьютер, работник таможни поставит вам печать. Кроме того, в некоторых пунктах на границе Украины с Польшей есть отдельные полосы для автомобилей, пересекающих границу с фактурой tax free.

Как получить деньги?

Для возврата 100% налога на добавленную стоимость магазин должен выписывать свой документ tax free, а не пользоваться услугами посредников. В таком случае средства будут возвращены покупателю наличными деньгами в магазине во время следующего визита в данный магазин. То есть нужно пересечь границу, а затем вернуться в страну, где осуществлялась покупка, еще раз показать в магазине утвержденный документ tax free. Сделать это необходимо в течение определенного срока (например, в Польше этот срок составляет 10 месяцев). Такой вариант совсем неудобен в случае, если вы не планируете возвращаться в страну.

Более удобный в применении второй вариант.

Фото: Для возврата налога необходимо поставить печать на корне, как правило, со стороны страны Европейского союза (Getty Images)

Возврат средств за tax free с помощью глобальных операторов. В таком случае у вас есть возможность вернуть средства в пунктах выдачи денег оператора или его партнеров, которые расположены в вашем городе, либо непосредственно в аэропорту или пункте пересечения границы. Кроме того, можно также воспользоваться специальным ящиком, где необходимо оставить документ tax free и ожидать его обработки или отправка документа по почте.

Основными операторами являются Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free, CashBack. Вы можете обратиться в кассу оператора сразу же после утверждения на таможне документа tax free. К сожалению, достаточно распространены случаи временного отсутствия компетентного работника или наличие больших очередей. Учитывайте эти факторы при пересечении границы, если возврат средств для вас крайне важен.

За свои услуги глобальные операторы берут комиссию – например, за получение более 50 евро Global Blue удерживает комиссию в размере 3 евро.

При использовании услуг глобальных операторов вы можете выбрать удобный для вас способ возврата средств – на карту или наличными, указав это в документе tax free. При выборе способа обращайте внимание на лимиты операторов на возврат наличных денег (например для Global Blue – это 1500 евро).

Итак, при достаточной внимательности, уделив вопросу tax free определенного времени и соблюдая несложную процедуру, вы получите свой приятный дисконт обратно. Достойна ли сумма возврата потраченного на это времени – решать вам.

юрист юридической компании GLS Алина Горяева