Что такое Рош ха-Шана и почему хасиды съезжаются на праздник именно в Умань

Что символизирует иудейский праздник "Рош ха-Шана", как его отмечают в Украине, почему хасиды со всего мира съезжаются в Умань и как евреи готовятся к Судному дню, – в интервью РБК-Украина.

Суть и символы праздника: что на самом деле означает Рош ха-Шана для иудеев

Праздник Нового года: как евреи отмечают Рош ха-Шана в Украине

Ожидание Судного дня: что такое Йом-Кипур и как его отмечают

Почему хасиды со всего мира едут в Умань на еврейский Новый год?

Могут ли не иудеи присоединяться к празднованию Рош ха-Шана?

22-24 сентября иудеи отмечают Рош ха-Шана – праздник начала Нового года. Традиционно он приходится на середину сентября – начало октября. По верованиям иудеев, в Рош ха-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение может быть изменено в течение следующих десяти дней.

Поэтому после Нового года начинаются дни раскаяния – так верующие надеются получить благословение от Господа на 10-й день, который называют Судным днем. Сейчас иудеи будут встречать 5 786 год.

Одной из традиций в эти дни является паломничество к могиле цадика Нахмана в Умани – основателя брацлавского хасидизма. С этой целью в Украину уже приехали более 40 тысяч иностранных паломников.

РБК-Украина расспросило Директора Украинско-израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир, художника и общественного деятеля, доктора психологии Альберта Фельдмана о традициях празднования Рош ха-Шана в Украине и его значении для иудеев.

Рош ха-Шана: о сути и символах иудейского праздника

– Альберт, расскажите о значении Рош ха-Шана для иудеев?

– Рош ха-Шана – один из главных еврейских праздников. Он означает начало Нового года и начало цикла обновления. Дословно Рош ха-Шана переводится, как "голова года".

С этого дня мы начинаем отсчет нового смысла религиозно-философской жизни. Празднование в основном заключается в дополнительных молитвах, потому что с Рош ха-Шана начинается 10-дневный цикл, когда еврей должен пройти искупление, вспомнить свои грехи за прошлый год и прийти "очищенным" и осмысленным к другому празднику – Йом-Кипур, который называют Судным днем. Он наступает через 10 дней после Рош ха-Шана.

Поскольку в эти дни евреи вспоминают свои грехи за прошлый год, то их еще называют страшными днями. Они не являются ни праздничными, ни траурными, но в этот период человек должен больше думать о своих поступках, больше молиться.

Эти 10 дней после Рош ха-Шана – это дни искупления и исповеди перед самим собой, поскольку евреи не исповедуются перед раввинами или религиозными авторитетами. Мы сами для себя делаем выводы, которые заставляют нас стать лучше, провести следующий год праведнее, с большим количеством добрых дел.

Художник Альберт Фельдман (скриншот)

– Как празднуют еврейский Новый год?

– В этом году Рош ха-Шана наступит 22 сентября около 8 часов вечера. В этот момент закончится первая молитва к празднику. Ее читают во всех синагогах мира практически одновременно. После нее – праздничная трапеза с символическими продуктами, которые являются визуальными символами Нового года.

На праздничном столе должен быть гранат – это одновременно символ Нового года и символом 613 заповедей. А еще – символом богатства и всего лучшего, что люди хотят пожелать друг другу в Новом году. Также должны быть яблоки, их округлая форма – это завершенность и полнота года. Еще один важный символ –на столе обязательно должна быть приготовлена голова рыбы или голова барана. Это символы начала, лидерства, нового старта.

Во время ужина мы зажигаем две свечи. Распространенным является ошибочное представление о миноре во время трапезы, но ее можно зажигать только в храме (синагога – не считается храмом, евреи признают только Иерусалимский храм: впервые его разрушили в VI в. до н.э., второй раз – в 69 году н.э. По иудейскому учению, третий раз храм отстроят после пришествия мессии, – Ред.) В праздник мы приветствуем друг друга словами "Шана тува" – хорошего года!

Большинство евреев на празднование Рош ха-Шана идут в синагоги, но можно отмечать и дома. Главное, чтобы за столом было 10 взрослых мужчин (от 13 лет). Потому что коллективная молитва считается действительной, когда присутствуют 10 мужчин после обряда совершеннолетия. Это не жесткое требование, но в идеале должно быть так.

Одним из основных в праздновании еврейского Нового года также является трубление в шофар (еврейский ритуальный музыкальный инструмент, сделанный из рога животного, – Ред.) Сурмлением открывают праздник и им закрывают на 10-й день, когда отмечают Судный день. А на сам Рош ха-Шана не трубят.

Яблоки, мед, гранат являются символами Рош ха-Шана (фото: Getty Images)

Раскаяние за грехи и молитва: как иудеи готовятся к Судному дню

– А что происходит в Судный день?

– Судный день – это тяжелый день для евреев, надо соблюдать строгий пост – нельзя ни есть, ни пить. Исключения делают только для больных. Женщины и дети тоже должны придерживаться ограничений.

В этот день нельзя носить кожаную обувь, умываться, пользоваться духами, носить драгоценности, чтобы не подчеркивать свою исключительность. Надо надевать простую белую одежду. Этот день похож на траур, но им не является. В этот день еврей "очищается" от грехов, которые совершил за прошлый год.

Целый день в синагоге совершают круговые молитвы, которые приближают "очищение". После этого происходят сурмление в шофар – это символ завершения очистительного дня.

– Есть ли какие-то особенности празднования Рош ха-Шана именно в Украине?

– Вообще все еврейские громады живут практически одинаково. Поэтому все происходит, как в Израиле. Разве что здесь мы еще читаем отдельную молитву за победу Украины и мир.

А еще в диаспоре издавна сложилась традиция, что все праздники отмечают два дня. Когда-то не было точных технологий и была вероятность ошибиться с датой, поэтому лучше захватить еще один день, чтобы не пропустить праздник.

В Израиле Рош ха-Шана празднуют два дня, когда он выпадает на субботу, потому что это самый важный день у евреев.

Паломничество в Умань: почему тысячи хасидов едут на могилу Рабби Нахмана

– Ежегодно тысячи паломников со всего мира едут в Умань на могилу основателя брацлавского хасидизма Рабби Нахмана. Обычая придерживаются только сторонники этого течения?

– Все евреи по-разному воспринимают этот обычай. Он довольно современный. Религиозные лидеры "уходят" в мир иной, поэтому евреи обращаются к их могилам. Таких мест в Украине на самом деле много, потому что весь хасидизм, как религиозно-мистическое движение зародился именно здесь. Такие могилы раввинов есть в Гадяче, Умани, Меджибоже. Под Киевом в Анатевке есть огель (мавзолей) раввина Мордехая Чернобыльского.

Молитва на могиле дает особый мистический смысл просьбе еврея. Считают, что в этом месте внимание Бога больше обращено на паству, ему легче услышать людей, которые к нему обращаются. Поэтому и к могилам совершают паломничество, часто там происходят коллективные просьбы.

Но на могилу Рабби Нахмана приезжают не только брацлавские хасиды, но и все те, кто верит в его святость, учение. Главный смысл в этом – обращение к Богу. Человек может достаточно долго жить неиудейской жизнью, но когда ты сделал шаг к Богу и дал обет на могиле Рабби Нахмана, ты тут же становишься праведником.

Многие жаждут этой праведности и стремятся ее доказывать каждый год, поэтому различные представители хасидских течений едут в Умань, чтобы молиться. Но едут также и на другие могилы. Еще раз подчеркну, что в Украине довольно много памятных мест, где похоронены великие раввины и на их могилах происходят чудеса.

В Рош ха-Шана там особая атмосфера, есть ощущение праздника. Украинские иудеи тоже совершают паломничество в эти места. В Рош ха-Шана будут заполнены все синагоги, а не только Уманская площадь.



Хасиды в Умани отмечают Рош ха-Шана (фото: РБК-Украина)

О Рош ха-Шана в творчестве, еврейской громаде и взаимодействии культур

– Не иудеи могут присоединяться к празднованию Рош ха-Шана?

– Не думаю, что для других конфессий это важно, поскольку это иудейский праздник. Запретов на присутствие во время празднования нет, но и приглашений также не дают. Человек, который хочет узнать больше о традициях Рош ха-Шана, может прийти в синагогу, они открыты, поскольку это публичные места.

Есть другие праздники, когда евреи хотят разделить свою радость с не иудеями. Это Ханука, а еще – Суккот, который наступает через несколько дней после Судного дня. В эти дни активнее происходит взаимодействие между различными религиозными группами. А Рош ха-Шана – это более личностный праздник, когда евреи начинают искупать грехи.

Отмечу, что само празднование Рош ха-Шана в синагоге нельзя фотографировать, как и вообще в синагоге на все праздники.

– Вы как художник используете символы Рош ха-Шана в своем творчестве?

– Где-то с 2019 года у меня начала рождаться серия работ, связанных с Рош ха-Шана. Сейчас накануне праздника я завершил очередную картину. В своем творчестве я использую метафорические образы такие как весы – это символ взвешивания добрых и плохих дел. Также присутствуют, лестница, арка или двери, как символ перехода. Это все визуальные смыслы Нового года. Суть этих картин в том, чтобы подтолкнуть людей к размышлениям.

Картины Альберта Фельдмана из серии о Рош ха-Шана (фото: Альберт Фельдман)

– Как сейчас развивается еврейская громада в Украине?

– Еврейская громада изменилась за последние годы, некоторые были вынуждены уехать во время пандемии, потом из-за полномасштабной войны. Но особенно радостно, что становится больше молодежи, которая придерживается традиций. В частности, немало ее в синагоге Бродского, которую я посещаю. Молодежь активно учится традициям. Сейчас обсуждается даже открытие большого еврейского университета, где будут преподавать религиоведение и общественные науки.

Прямой глубокой религиозности сейчас достичь гораздо труднее, чем когда-то. Из 613 заповедей можно теперь реализовать меньше половины, потому что нет храма – где бы должны были состояться основные обряды. Но есть люди, которые придерживаются всех еврейских обычаев: потребляют кошерную пищу, соблюдают шаббат, ходят в синагогу. Поэтому пользуясь случаем, поздравляю всех с Рош ха-Шана – "Шана това у-метука!" (ивр. שנה טובה ומתוקה!) – Хорошего и сладкого года!