Что такое "лагом" или шведское искусство жить в балансе

Как философия умеренности помогает шведам поддерживать здоровье, снижать уровень зависимостей, заботиться об окружающей среде и жить в гармонии с собой, и почему этот опыт все больше резонирует с украинскими реалиями трансформации образа жизни, — в спецпроекте "Культура сознательной жизни".

Типичное утро в Стокгольме

Как выглядит типичное утро офисного работника в Стокгольме? Не слишком рано, без спешки, без громкого будильника. Вместо этого — несколько минут в тишине, чашка крепкого фильтр-кофе с обжаркой светлого профиля и прохладный скандинавский воздух, тянущийся сквозь окно квартиры на Содермальме (один из районов Стокгольма в центральной части города, — ред.) Далее — велосипед или электросамокат в офис с видом на воду, где никто не ждет тебя ровно в 9:00, потому что график гибкий, как и подход к работе.

В Швеции не принято выгорать — но и не принято "забивать". Здесь царит "лагом" - понятие, которому трудно найти точный перевод, но которое означает "не много и не мало". И это касается всего: от продолжительности рабочего дня до количества молока в кофе.

Не меньше, не больше — именно то, что нужно

Идея "лагом" — это не просто эстетика скандинавских интерьеров и чашек из керамики цвета серой глины. Это культурный код, лежащий в основе повседневной жизни шведов. Это причина, почему здесь пьют кофе по несколько раз в день, но никогда не перерабатывают. Почему любят простые вещи — качественные, но не кричащие?

Культура умеренности формировалась в Швеции веками. Она отразилась в государственных решениях, стиле жизни, национальном дизайне, языке, и даже в том, как шведы устраивают свой быт. Рынок жилья — компактный и энергоэффективный. Зарплаты — достойные, но с акцентом не на обогащение, а на стабильность. Работа — важна, но это лишь часть жизни.

Именно из такой культуры выросли и продукты, которые становятся популярными далеко за пределами Швеции. Например, никотиновые подушечки ZYN (также известные как паучи), которые были созданы как альтернатива курению. Незаметные, без дыма, без запаха, без пара. Подушечка кладется под губу, и ты просто живешь дальше — работаешь, бегаешь, обедаешь, слушаешь подкаст. Очень по-лагомному.

Создание подобных альтернатив — часть более широкой стратегии: Tobacco Harm Reduction. В ее основе — переход от самых вредных способов потребления табачных изделий к альтернативам курению, без требования к радикальному отказу.

Возможно поэтому, шведы — нация с наименьшим уровнем табакокурения среди молодежи в ЕС. А еще страна имеет один из самых низких уровней заболеваний, связанных с курением, в Европе. В то же время здесь не отказываются от никотина. Просто выбирают другие, менее вредные способы его потребления.

Работать, чтобы жить, а не наоборот

В Швеции не кичатся переработкой. В офисах пусто в 17:00, а корпоративные письма вечером — почти табу. Например, в IKEA предусмотрены дни для работы из дома — не потому, что пандемия, а потому что баланс.

Шведы верят: самое ценное — время и ясность. А значит, после работы должно быть время для детей, леса, тишины или просто сидения у окна с чашкой кофе.

В зале фитнес-клуба нет зеркал. Никто не соревнуется за пресс или бицепсы. Люди двигаются не для идеала, а для удовольствия. В кафе — миндальные булочки без глютена, но и обычная канельбулле(булочка с корицей, — ред.)— также есть.

Шведское отношение к здоровью — о разумной регулярности, а не о насилии над собой. И здесь на сцену выходит важное понятие: умеренность. Отказ от крайностей распространяется и на привычки.

Сортировка мусора, велосипед вместо авто, многолетняя куртка шведского производства — не маркетинг, а стиль жизни. Покупать меньше, но лучше. Не потому, что дешевле — а потому, что "не купить" иногда круче, чем купить.

Культура лагом проявляется в быту — например, в популярности мебели second-hand, ремонта техники вместо замены, slow fashion (медленной моды), где ценятся многолетние вещи, а не ежесезонные тренды.

В Швеции 5 недель оплачиваемого отпуска в год — стандарт. И это не бонус, а проявление уважения к отдыху без вины.

А в Украине?

Украинцы еще только учатся этой мере. Но процесс уже идет — иногда медленно, иногда спонтанно, но идет. Становится меньше показного потребления, больше внимания к себе, к телу, ко времени.

В городах появляются парки для прогулок, кофе без спешки, ярмарки с домашними продуктами, ремонт техники или trade-in вместо новой покупки.

Вместо "успеха любой ценой" — стремление к ощущению опоры и собственного ритма.

Согласно исследованиям OLX, украинцы стали выбирать вещи сознательно, обращая внимание на качество товаров и услуг. А, по данным национального исследовательского проекта "Барометр рынка труда", за последний год у украинцев возросло желание работать в удобном для себя режиме: доля тех, для кого важен удаленный формат, увеличилась с 32,9% в 2023 году до 44,6% в конце 2024 года, а гибкий график стал важным для 32,4% респондентов.

И с новыми обстоятельствами появляются новые привычки. Кто-то пересаживается на велосипед — не только из практичности, но и из-за радости от движения. Кто-то впервые серьезно интересуется составом продуктов. Кто-то выбирает бездымные никотиновые альтернативы, потому что хочет изменений без борьбы — просто и по-своему.

Все это — элементы собственного украинского lagom. Да, он еще формируется, адаптируется, как и все, к реалиям войны, к страхам, к усталости. Но именно поэтому так ценен: потому что не навязан, а выстроен из реального опыта.

Lagom - это не о "жить скромно". Это о достаточно хорошем варианте жизни, в котором не нужно доказывать что-то миру. Только себе. И когда мы задаем себе простой вопрос: "Что мне действительно нужно?" — это и есть первый шаг к гармонии, в которой нет ничего лишнего.