Мошенники на войне. Как лидерство и волонтерство можно использовать в своих целях

Как лидерство и волонтерство можно использовать в своих целях (фото: УНИАН)

Любая война рождает не только героев, но и мошенников. Пока миллионы граждан сплотились, и каждый на своем фронте – на передовой, занимается волонтерством или бизнесом, сплачиваются и отдают все, есть и те, кто, пользуясь моментом, не гнушаться вводить в обман общество.

Деньги на войну

В начале сентября силами спецназа Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины был задержан командир добровольческого батальона терробороны Михаил Помогайло, известный как Михаил Майман.

Само задержание связано с обвинением по статье 262 ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества. Следствие продолжается по сегодняшний день.

По словам самого Маймана, в начале 2022 года он принимал участие в битве за Киев – возглавляемый им батальон Архангела Михаила якобы освобождал населенные пункты вблизи Макарова Киевской области. Позже стало известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие.

Михаил Майман (фото: facebook com)

Примечательно, что именно во время боев за Киев Майман снимал постановочные видео в гостинице "Хрещатик". В частности, блоггеры и СМИ заподозрили его в съемке постановочных видео. Об этом писали даже бывшие собратья Маймана по батальону. На видео, которое попало в сеть слышно голос, похожий на Маймана, комментирующего съемку и дающего указания "актерам".

Согласно свидетельствам бывших подчиненных Маймана из батальона, он мошенническим путем вроде бы смог собрать не менее 1,3 млн долларов, которые присвоил себе.

"Он всем звонил по телефону, собирал деньги на фронт. Мол, пацанам нужно. А сам в тот момент сидел в ресторане. Я знаю, что у него потом новенькая машина появилась", – рассказывал один из бойцов.

Демонизация инвесторов

В начале войны известный бизнесмен-новатор Алексей Коваленко заявил, что прекращает выпускать свою курятину "Эпикур" на Владимир-Волынской фабрике, поскольку акционеры фабрики поддерживают Россию и, возможно, даже торгуют курятиной в ЛДНР.

Сообщалось, в частности, что он лишает лицензии на эту фабрику, а сам бизнесмен получил немалую волну поддержки среди лидеров мнений.

Как оказалось, суды между Алексеем Коваленко и акционерами фабрики продолжаются уже два года. Главные обвинения заключаются в присвоении мошенническим способом торговой марки "Эпикур" и финансировании на средства фабрики собственных стартапов.

По словам адвоката Тараса Бородина, представляющего в судах акционеров Владимир-Волынской фабрики, в 2020 году во время независимого аудита был выявлен ряд нарушений со стороны Коваленко. По словам адвоката, Коваленко фактически за спиной акционеров пытался присвоить их бизнес.

Алексей Коваленко (фото: agroportal.ua)

Кроме того, по результатам аудита было обнаружено, что Коваленко с 2014 года без согласования с акционерами направлял оборотные средства Владимир-Волынской птицефабрики на собственный бизнес, а именно – на строительство пивоварни (ООО "Слободская пивоварня") и известного в Харькове пивного ресторана "Пробка", которые он оформил в свою гражданскую жену. Вдобавок к этому, в 2017 году Коваленко сам себе выписал беспроцентный кредит в эквиваленте 1 млн долларов, и за эти же средства приобрел акции птицефабрики.

"То есть фактически сложилась ситуация, когда акционеры наняли человека, дали ему деньги, а он за их счет присвоил их актив. Кстати, деньги Коваленко так и не вернул. Он направлял ресурсы фабрики на развитие собственных "стартапов" и популяризации себя как успешного бизнесмена. Хотя Коваленко никогда не был владельцем птицефабрики, то есть никогда не имел контрольного пакета акций", – акцентирует Бородин.

Также адвокат утверждает, что он присвоил себе торговую марку, разработанную по заказу фабрики.

"На разработку торгового знака "Эпикур" и всей маркетинговой стратегии от Fedoriv фабрика потратила около 1 млн долларов. Он еще в 2017 году, имея доступ к коммерческой информации, просто взял и подал на регистрацию торговый знак "Эпикур" на свое имя, фактически незаконно завладев им", – рассказал адвокат ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" Михаил Чуб.

Таким образом, корпоративный конфликт и фактически воровство денег и торговой марки Коваленко смог прикрыть во время войны российским следом.

Хищение гуманитарки

И.о.мэра Запорожья Анатолия Куртева, председателя ЗОГА Александра Старуха, его зама Злату Некрасову и депутата облсовета Виктора Щербину подозревают в хищении крупной партии гуманитарной помощи, которая состояла из 389 железнодорожных вагонов, 220 грузовых автомобилей и 22 морских контейнеров.

Подсчитать окончательную сумму ущерба пока сложно, однако активист Рудольф Акопян пишет, что по результатам проверки КРУ на ЗОГА зашло 240 тысяч пищевых наборов. Документы по передаче имеются только в отношении 25 тысяч наборов.

О судьбе еще 215 тыс. наборов ничего неизвестно Цена одного примерно 1500 грн Сумма нанесенного ущерба – 215 000*1500 грн = 322 500 000 грн – почти полмиллиарда гривен. И это только на одних продуктовых наборах. Помощь должны были получить военные и переселенцы. Чиновникам инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса: присвоение растраты имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением легализацию имущества полученного преступным путем и незаконное обогащение.

Анатолий Куртев (фото: zp.gov.ua)

Между тем, фото полученных в качестве гуманитарной помощи продуктов на витринах запорожских магазинов публиковались еще весной, а в начале апреля народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик направила Старуху депутатский запрос о судьбе гуманитарки. Тогда нардеп получила уклончивый ответ от полиции, что с 24 февраля по середину апреля правоохранителям от администрации области заявлений о хищении гуманитарки не поступало. Ну это и так понятно, потому что расхитители сами на себя не заявляют.

По всей видимости, эти три довольно разные истории объединяет одно: в темные времена обществу очень нужны герои и оно способно идеализировать любого, кто это звание готов на себя взять. Примеры идеализации летчицы Надежды Савченко и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко – тоже яркий пример. Вместе с тем, часто люди, имеющие сомнительные этапы в биографии, готовы использовать войну как площадку для обнуления. И иногда даже не нужно совершать подвиги – достаточно точных и ярких постов в соцсетях, даже с подменой правды.